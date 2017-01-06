– January 6, 2017

انفجار عبوة في منطقة المدائن وجرح 5 اشخاص

بغداد – محمد الصالحي

اصيب خمسة اشخاص بجروح بإنفجار عبوة ناسفة في قضاء المدائن التابع لمحافظة بغداد.وقال مصدر من الشرطة في بيان امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي بمنطقة باوي التابعة للقضاء انفجرت ، ما اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجروح).واضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث).واوضح البيان ان ( العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح).