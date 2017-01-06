– January 6, 2017

البرلمان يناقش في جلسته المقبلة عددا من القوانين المهمة

بغداد – داليا احمد

اكدت اللجنة القانونية النيابية ان ثلاثة قوانين مهمة سيتم مناقشتها في جلسة البرلمان المقبلة.وقال عضو اللجنة حسن توران في بيان امس ان ( القوانين التي سيتم مناقشتها في جلسة البرلمان المقبلة هو قانون مجلس القضاء الأعلى والذي لا يزال تدور عليه بعض النقاط الخلافية وقانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات وقانون المحكمة الاتحادية الذي هو في إدراج مجلس النواب وبانتظار توافق الكتل الرئيسية عليه ).واضاف البيان ان (من المقرر ان يعقد المجلس اولى جلساته في الفصل التشريعي الثلاثاء الموافق العاشر من كانون الثاني الجاري ).ويذكر ان قوانين عدة تعطل إقرارها في البرلمان منذ الدورات السابقة ومن اهمها قوانين المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والنفط والغاز ومجلس القضاء الأعلى اثر الخلافات التي تدور حولها من قبل الكتل السياسية .