– January 6, 2017

الوقف السني يشيد بدور الحشد في الحفاظ على المدنيين

بغداد – قصي منذر

اشاد رئيس ديوان الوقف ‏السني عبد اللطيف هميم، بدور الحشد الشعبي في الحفاظ على المدنيين خلال عمليات تحرير المدن ‏وصونهم للإعراض والممتلكات.وقال بيان امس ان (الامين العام لحركة الجهاد والبناء قائد سرايا الجهاد حسن الساري بحث مع هميم اهمية تعزيز الوحدة الوطنية، ورص الصف ‏الوطني في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد في الظرف الراهن). واضاف أن ( الجانبين شددا على ضرورة الاصطفاف مع الحشد الشعبي والقوات الامنية في ‏مواجهة عصابات التكفير الداعشية، وقطع الطريق أمام محاولات بث الفرقة بين مكونات ‏الشعب الواحد) . واوضح البيان ان ( الساري ثمن دور ديوان الوقف السني ومواقفه الوطنية الداعمة لجهود دحر ‏الإرهاب).وتابع البيان ان ( هميم بارك الانتصارات الكبيرة التي يحققها ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية ‏في جبهات القتال)، مشيداً (بـدورهم في الحفاظ على المدنيين خلال عمليات تحرير المدن ‏وصونهم للإعراض والممتلكات), معربا عن (مساندة ديوان الوقف للحشد ‏ والقوات الامنية الذين يسطرون اروع الملاحم في جبهات القتال ضد الدواعش ‏التكفيريين).