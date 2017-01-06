الوقف السني يشيد بدور الحشد في الحفاظ على المدنيين
الوقف السني يشيد بدور الحشد في الحفاظ على المدنيين
بغداد – قصي منذر
اشاد رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم، بدور الحشد الشعبي في الحفاظ على المدنيين خلال عمليات تحرير المدن وصونهم للإعراض والممتلكات.وقال بيان امس ان (الامين العام لحركة الجهاد والبناء قائد سرايا الجهاد حسن الساري بحث مع هميم اهمية تعزيز الوحدة الوطنية، ورص الصف الوطني في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد في الظرف الراهن). واضاف أن ( الجانبين شددا على ضرورة الاصطفاف مع الحشد الشعبي والقوات الامنية في مواجهة عصابات التكفير الداعشية، وقطع الطريق أمام محاولات بث الفرقة بين مكونات الشعب الواحد) . واوضح البيان ان ( الساري ثمن دور ديوان الوقف السني ومواقفه الوطنية الداعمة لجهود دحر الإرهاب).وتابع البيان ان ( هميم بارك الانتصارات الكبيرة التي يحققها ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية في جبهات القتال)، مشيداً (بـدورهم في الحفاظ على المدنيين خلال عمليات تحرير المدن وصونهم للإعراض والممتلكات), معربا عن (مساندة ديوان الوقف للحشد والقوات الامنية الذين يسطرون اروع الملاحم في جبهات القتال ضد الدواعش التكفيريين).