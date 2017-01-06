معصوم يضع اكليل زهور على نصب الجندي المجهول

– January 6, 2017

معصوم يضع اكليل زهور على نصب الجندي المجهولبغداد – محمد الصالحي

وضع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أكليل زهور على نصب الجندي المجهول لمناسبة الذكرى الـ 96 لتأسيس الجيش العراقي، في مراسيم حضرها كبار المسؤولين والقادة العسكريين بالاضافة الى ممثلي الهيئات والبعثات الدبلوماسية, وتأسس الجيش في السادس من كانون الثاني عام 1921 ، وفي شهر تموز من العام نفسه تم تشكيل اولى وحداته المقاتلة واطلق عليها فوج الامام موسى الكاظم .فيما قدم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي التهنئة بذكرى تأسيس الجيش . وقال في بيان امس ( نحتفل بجيش الانتصارات والتحرير .. نحتفل بالمقاتلين الابطال اصحاب الغيرة والشهامة حيث يقف هذا الجيش مع الشعب في خط الدفاع الاول عن العراق وكرامة شعبه وسيادته الوطنية ويتسابق ضباطه مع الجنود ويستشهدون قبل الجنود باندفاع بطولي قل نظيره في معركتنا ضد الارهاب),واضاف العبادي (هنيئا للغيارى في القوات البرية والجوية والبحرية بجميع صنوفها وتشكيلاتها وتحية لكل جندي وضابط ولجميع المراتب والسلام على الشهداء الابطال صناع الانتصارات والجرحى الشجعان والمقاتلين الصامدين وتحية لعوائلهم الكريمة المضحية التي قدمت ابناءها فداءا للعراق وشعبه).