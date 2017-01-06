– January 6, 2017

المالية النيانبة تدعو الى القضاء على الفساد بدلا من قروض خارجية

بغداد – قصي منذر

وصفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، خزينة العراق المالية بـالخاوية . وقالت التميمي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أمس أن (ما وصل اليه العراق من وضع مالي سيء وخزينة خاوية وموازنة جلها خروق داخلية وخارجية يعود الى سببين اساسيين، الأول الخلل في ادارة الاموال وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، والآخر عدم وجود ارادة حقيقية في القضاء على الفساد) حسب قولها , واضافت أن (توقيع الحكومة على اتفاق ضمان قرض مع الولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار دولار، لايعني شيئا وبيان الامر وكأنه إنجاز خارق),واوضحت التميمي انه (كان الأجدر بالحكومة وضع حلول لتعديل المسارات الخاطئة التي أدت الى انهيار الاقتصاد العراقي وهدر المليارات من الدولارات لاسيما وان هنالك الاف الملفات التي تم تأشيرها من قبل الجهات الرقابية وغيرها دون توفر الارادة الحقيقية لمحاسبة الفاسدين يصبح من العبث الحديث عن أية خطوة الى الامام مالم يتم توقيف التراجع ووضع حلول لمسبباته). ويذكر ان الحكومة العراقية وقعت مع الولايات المتحدة الامريكية امس الاول على إتفاقية ضمان قرض بقيمة مليار دولار, فيما قالت السفارة الامريكية ان (هذا التوقيع هو بمثابة الخطوة الأولى في العملية التي تتيح للعراق فرصة أكبر للدخول إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية(.