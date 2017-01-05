الجيش الفرنسي ينشر مدفعين في شمال الموصل

– January 5, 2017

باريس,-(أ ف ب) – نشر الجيش الفرنسي مدفعين من طراز كايزر على مقربة من مدينة الموصل التي تحاول القوات العراقية استعادتها من تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما افادت وزارة الدفاع الخميس.

وقال المصدر “تم نقلهما نهاية العام (من قاعدة القيارة) الى نقطة تبعد عشرين كلم شمال الموصل”.

وحتى الان، كانت اربعة مدافع فرنسية ارسلت الى العراق نهاية الصيف قد نشرت في قاعدة القيارة على بعد 60 كلم جنوب الموصل.

ودعمت هذه المدافع القوات العراقية في تقدمها نحو الموصل منذ بدء الهجوم في تشرين الاول/اكتوبر.

وعليه، ابقي مدفعان في القيارة لحماية الخطوط الخلفية للقوات العراقية والقاعدة نفسها التي تشكل مقرا عاما للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وللقوات العراقية التي تنفذ عملية الموصل.

واوضحت وزارة الدفاع ان المدفعين الاخرين سيشكلان دعما على مسافة اقرب من مدينة الموصل، لافتة الى ان باريس لا تعتزم نشر مدافع اخرى في العراق.