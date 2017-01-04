اتصالات مصرية مع اثيوبيا والسودان لعقد اجتماع ثلاثي حول تدويل أزمة سد النهضة
القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر بوزارة الخارجية ان سامح شكرى وزير الخارجية المصرية اجرى اتصالات مع كل من وزيرى خارجية اثيوبيا والسودان لبحث عقد اجتماع ثلاثى لوزراء الخارجية فى الدول الثلاث قبل عقد اجتماع القمة الافريقى فى اديس ابابا لبحث ملف قضية سد النهضة واعطاء رقم سياسى لمسار المحادثات ياتى هذا فى الوقت الذى وجه فيه اعضاء البرلمان انتقادات حادة للحكومة المصرية وطالبوا لقاء الرئيس السيسى بسبب الغموض الذى يكتنف مفاوضات سد النهضة خاصة بعد اعلان اثيوبيا انتهاء بناء السد فى اكتوبر القادم بغض النظر عن نتائج المسارات الفنية. فى السياق ذاته كشف عدد من الخبراء ان مصر تسعى حاليا الى اقامة عدد من المشروعات فى دول افريقيا لدعم موقفها التفاوضى فى حالة اضطرارها الى تدويل قضية سد النهضة واوضح د/ ايمن شبانة مسئول ملف سد النهضة بوزارة الخارجية فى تصريحات خاصة ان مصر تساند عدد من الدول الافريقية لاقامة سدود للتنمية وتوليد الكهرباء لمواجهة المخططات الاثيوبية واضاف اننا اصبح لدينا تخطيط كامل فى التعامل مع الموقف بشكل يمكننا من الرد الفورى على اثيوبيا من ناحية اخرى اكد محمد نصر علام وزير الرى السابق فى تصريحات خاصة ان اى دعم من حكومات الخليج فى اثيوبيا هو دعم للحكومة الاثيوبية الحالية التى تخطط لخنق مصر واضاف ان قطر والامارات والسعودية لهم استثمارات كبيرة فى اثيوبية خاصة فى مجال الزراعة وصلت الى 10 مليارات دولار وان تقوية الاقتصاد الاثيوبى يساعدها لاستكمال سد النهضة واقامة سدود اخرى