اتصالات مصرية مع اثيوبيا والسودان لعقد اجتماع ثلاثي حول تدويل أزمة سد النهضة 

– January 4, 2017

القاهرة‭ ‬‭-‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬سامح‭ ‬شكرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬اجرى‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزيرى‭ ‬خارجية‭ ‬اثيوبيا‭ ‬والسودان‭ ‬لبحث‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬ثلاثى‭ ‬لوزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬فى‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬القمة‭ ‬الافريقى‭ ‬فى‭ ‬اديس‭ ‬ابابا‭ ‬لبحث‭ ‬ملف‭ ‬‮ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬واعطاء‭ ‬رقم‭ ‬سياسى‭ ‬لمسار‭ ‬المحادثات‭ ‬ياتى‭ ‬هذا‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬وجه‭ ‬فيه‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬للحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬وطالبوا‭ ‬لقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬بسبب‭ ‬الغموض‭ ‬الذى‭ ‬يكتنف‭ ‬مفاوضات‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬انتهاء‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬فى‭ ‬اكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬المسارات‭ ‬الفنية‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬حاليا‭ ‬الى‭ ‬اقامة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬افريقيا‭ ‬لدعم‭ ‬موقفها‭ ‬التفاوضى‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬اضطرارها‭ ‬الى‭ ‬تدويل‭ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬واوضح‭ ‬د‭/‬‭ ‬ايمن‭ ‬شبانة‭ ‬مسئول‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تساند‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الافريقية‭ ‬لاقامة‭ ‬سدود‭ ‬للتنمية‭ ‬وتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬لمواجهة‭ ‬المخططات‭ ‬الاثيوبية‭ ‬واضاف‭ ‬اننا‭ ‬اصبح‭ ‬لدينا‭ ‬تخطيط‭ ‬كامل‭ ‬فى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الموقف‭ ‬بشكل‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬الفورى‭ ‬على‭ ‬اثيوبيا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬نصر‭ ‬علام‭ ‬وزير‭ ‬الرى‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬اى‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬حكومات‭ ‬الخليج‭ ‬فى‭ ‬اثيوبيا‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬للحكومة‭ ‬الاثيوبية‭ ‬الحالية‭ ‬التى‭ ‬تخطط‭ ‬لخنق‭ ‬مصر‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬قطر‭ ‬والامارات‭ ‬والسعودية‭ ‬لهم‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬اثيوبية‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الزراعة‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وان‭ ‬تقوية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاثيوبى‭ ‬يساعدها‭ ‬لاستكمال‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬واقامة‭ ‬سدود‭ ‬اخرى