موسى ابو مرزوق القيادى بحركة حماس لـ (الزمان): علاقاتنا مع مصر فى تحسن مستمر

– January 4, 2017

‭ ‬القاهرة‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اكد‭ ‬موسى‭ ‬ابو‭ ‬مرزوق‭ ‬القيادى‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬مباحثاته‭ ‬مع‭ ‬المسئولين‭ ‬فى‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والحركة‭ ‬فى‭ ‬تحسن‭ ‬مستمر‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬نوايا‭ ‬طيبة‭ ‬لتطوير‭ ‬العلاقات‭ .‬

وطالب‭ ‬ابو‭ ‬مرزوق‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬بفتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬اسباب‭ ‬تبرر‭ ‬استمرار‭ ‬اغلاقه‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬اصبح‭ ‬سيئا‭ ‬بفعل‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬عليها‭.‬

وعن‭ ‬سبب‭ ‬تأجيل‭ ‬زيارة‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬للقاهرة‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬رأت‭ ‬ان‭ ‬الاوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬خلال‭ ‬اعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬الان‭ ‬بتلك‭ ‬الزيارة‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬ان‭ ‬اتصالات‭ ‬تجرى‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬تعامل‭ ‬مصرى‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬وحماس‭ ‬،واشار‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬وعقد‭ ‬مؤتمرين‭ ‬فى‭ ‬العين‭ ‬السخنة‭ ‬بحضور‭ ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬هى‭ ‬اشارات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬واكد‭ ‬اشرف‭ ‬ابو‭ ‬الهول‭ ‬الخبير‭ ‬بالشان‭ ‬الفلسطينى‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬استجابت‭ ‬لمعظم‭ ‬الشروط‭ ‬المصرية‭ ‬التى‭ ‬وضعتها‭ ‬مصر‭ ‬لبدء‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬ترى‭ ‬الان‭ ‬ان‭ ‬مصالحها‭ ‬تقتضى‭ ‬التعامل‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬وغزة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاختلافات‭ ‬الايدولوجية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لان‭ ‬مصالح‭ ‬الطرفين‭ ‬تتطلب‭ ‬منهما‭ ‬التقارب‭ .‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬اصدر‭ ‬المركز‭ ‬الفلسطينى‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬الصيادين‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ . ‬فلم‭ ‬تلتزم‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المحتلة‭ ‬بمسافة‭ ‬الصيد‭ ‬المحددة‭ ‬بـ‭ ‬20‭ ‬ميلاً‭ ‬بحري،‭ ‬وفقاً‭ ‬لاتفاق‭ ‬أوسلو‭ .‬