موسى ابو مرزوق القيادى بحركة حماس لـ (الزمان): علاقاتنا مع مصر فى تحسن مستمر
القاهرة- مصطفى عمارة
اكد موسى ابو مرزوق القيادى بحركة حماس فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة عقب انتهاء مباحثاته مع المسئولين فى المخابرات المصرية ان العلاقات بين مصر والحركة فى تحسن مستمر وان هناك نوايا طيبة لتطوير العلاقات .
وطالب ابو مرزوق السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل كامل لعدم وجود اسباب تبرر استمرار اغلاقه خاصة ان الوضع فى قطاع غزة اصبح سيئا بفعل الحصار المفروض عليها.
وعن سبب تأجيل زيارة اسماعيل هنية للقاهرة قال ان السلطات المصرية رأت ان الاوضاع الأمنية خلال اعياد الميلاد لا تسمح الان بتلك الزيارة .
فى السياق ذاته كشف مصدر دبلوماسى ان اتصالات تجرى منذ شهرين بين مصر وحركة حماس قد ينتج عنها تعامل مصرى جديد مع غزة وحماس ،واشار المصدر ان زيادة معدلات فتح معبر رفح وعقد مؤتمرين فى العين السخنة بحضور شخصيات من غزة هى اشارات على هذا التوجه واكد اشرف ابو الهول الخبير بالشان الفلسطينى ان حماس استجابت لمعظم الشروط المصرية التى وضعتها مصر لبدء صفحة جديدة مع حماس وان مصر ترى الان ان مصالحها تقتضى التعامل بشكل مختلف مع حماس وغزة بغض النظر عن الاختلافات الايدولوجية بين الطرفين لان مصالح الطرفين تتطلب منهما التقارب .
من ناحية اخرى اصدر المركز الفلسطينى لحقوق الانسان تقرير عن الانتهاكات الاسرائيلية ضد الصيادين فى قطاع غزة . فلم تلتزم السلطات الإسرائيلية المحتلة بمسافة الصيد المحددة بـ 20 ميلاً بحري، وفقاً لاتفاق أوسلو .