تونس تفكك خلية ارهابية جنّدت شباناً في تنظيمات متطرفة
التونسي العامري استخدم السلاح ذاته في برلين وميلانو
تونس- روما -الزمان
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الأربعاء تفكيك «خلية إرهابية» بمدينة هرقلة من ولاية سوسة (وسط شرق) من 13 عنصرا جنّدوا شبانا لصالح تنظيمات ارهابية متطرفة في الخارج.
وقالت الوزارة في بيان ان عناصر الخلية الذين تترواح اعمارهم بين 22 و43 عاما اعترفوا لدى التحقيق معهم بعقد اجتماعات «سرية» بمسجد في هرقلة، وتجنيد 12 من شبان المدينة لصالح جماعات «إرهابيّة» وتسفيرهم الى «بؤر التوتر» في إشارة الىليبيا وسوريا والعراق.
وأضافت الوزارة ان عناصر الخلية اعترفوا ايضا بأن لهم «علاقة وطيدة» مع «عنصر إرهابي خطير» من هرقلة مطلوب وينتمي إلى كتيبة «عقبة بن نافع» الجناح التونسي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وهي سابع «خلية ارهابية» تعلن وزارة الداخلية التونسية تفكيكها خلال اقل من اسبوع. ومؤخرا، تسارع في تونس نسق تفكيك «الخلايا الارهابية» فيما تعيش البلاد جدلا حادا حول عودة مفترضة لتونسيين انضموا الى تنظيمات جهادية متطرفة في ليبيا وسوريا والعراق.
وانضم أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما إلى تنظيمات متطرفة في سوريا والعراق وليبيا بحسب تقرير نشره العام 2015 «فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة» في حين تقدر الحكومة التونسية عددهم بأقل من3000 فيما قالت الشرطة الاربعاء ان منفذ هجوم برلين التونسي انيس العامري استخدم السلاح ذاته في الهجوم على سوق عيد الميلاد في المدينة الالمانية وفي الاشتباك مع شرطة ميلانو ما ادى الى مقتله.
وذكرت الشرطة الايطالية ان الفحوص اثبتت ان السلاح الذي اطلق منه العامري النار على الشرطي الايطالي في ميلانو هو نفسه المستخدم في قتل البولندي سائق الشاحنة التي قادها العامري لارتكاب هجوم برلين في 19 كانون الاول/ديسمبر ما ادى الىمقتل 12 شخصا.
واضافت الشرطة في بيان ان «السلاح الذي قتل به سائق الشاحنة التي استخدمت في مجزرة برلين هو نفس السلاح الذي استخدمه انيس العامري في اطلاق النار واصابة الشرطي في ميلانو». واكد بيان الشرطة ان تحقيقا يجري حاليا لمعرفة ما اذا كان السلاح استخدم في «حوادث اجرامية اخرى في ايطاليا او غيرها من الدول».
والعامري (24 عاما) هو المشتبه به الرئيسي في الهجوم على سوق الميلاد في برلين وقتل في ايطاليا التي توجه اليها من فرنسا عن طريق هولندا.