تونس تفكك خلية ارهابية جنّدت شباناً في تنظيمات متطرفة

– January 4, 2017

التونسي العامري استخدم السلاح ذاته في برلين وميلانو

تونس‭-‬‮ ‬‭ ‬روما‭ ‬‭-‬الزمان‮ ‬

‮ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التونسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬تفكيك‭ ‬‮«‬خلية‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬هرقلة‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬سوسة‭ ‬‭(‬وسط‭ ‬شرق‭)‬‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬عنصرا‭ ‬جنّدوا‭ ‬شبانا‭ ‬لصالح‭ ‬تنظيمات‭ ‬ارهابية‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬الخلية‭ ‬الذين‭ ‬تترواح‭ ‬اعمارهم‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬و43‭ ‬عاما‭ ‬اعترفوا‭ ‬لدى‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬‮«‬سرية‮»‬‭ ‬بمسجد‭ ‬في‭ ‬هرقلة،‭ ‬وتجنيد‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬شبان‭ ‬المدينة‭ ‬لصالح‭ ‬جماعات‭ ‬‮«‬إرهابيّة‮»‬‭ ‬وتسفيرهم‭ ‬الى‭ ‬‮«‬بؤر‭ ‬التوتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الىليبيا‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬الخلية‭ ‬اعترفوا‭ ‬ايضا‭ ‬بأن‭ ‬لهم‭ ‬‮«‬علاقة‭ ‬وطيدة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬‮«‬عنصر‭ ‬إرهابي‭ ‬خطير‮»‬‭ ‬من‭ ‬هرقلة‭ ‬مطلوب‭ ‬وينتمي‭ ‬إلى‭ ‬كتيبة‭ ‬‮«‬عقبة‭ ‬بن‭ ‬نافع‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬التونسي‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬المغرب‭ ‬الاسلامي‭.‬

وهي‭ ‬سابع‭ ‬‮«‬خلية‭ ‬ارهابية‮»‬‭ ‬تعلن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التونسية‭ ‬تفكيكها‭ ‬خلال‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬اسبوع‭. ‬ومؤخرا،‭ ‬تسارع‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬نسق‭ ‬تفكيك‭ ‬‮«‬الخلايا‭ ‬الارهابية‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬تعيش‭ ‬البلاد‭ ‬جدلا‭ ‬حادا‭ ‬حول‭ ‬عودة‭ ‬مفترضة‭ ‬لتونسيين‭ ‬انضموا‭ ‬الى‭ ‬تنظيمات‭ ‬جهادية‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭.‬

وانضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5500‭ ‬تونسي‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمار‭ ‬معظمهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و35‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬تنظيمات‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬المرتزقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقدر‭ ‬الحكومة‭ ‬التونسية‭ ‬عددهم‭ ‬بأقل‭ ‬من3000‭ ‬فيما‮ ‬‭ ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬منفذ‭ ‬هجوم‭ ‬برلين‭ ‬التونسي‭ ‬انيس‭ ‬العامري‭ ‬استخدم‭ ‬السلاح‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الالمانية‭ ‬وفي‭ ‬الاشتباك‭ ‬مع‭ ‬شرطة‭ ‬ميلانو‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتله‭.‬

وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬الايطالية‭ ‬ان‭ ‬الفحوص‭ ‬اثبتت‭ ‬ان‭ ‬السلاح‭ ‬الذي‭ ‬اطلق‭ ‬منه‭ ‬العامري‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الشرطي‭ ‬الايطالي‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬البولندي‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬العامري‭ ‬لارتكاب‭ ‬هجوم‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الىمقتل‭ ‬12‭ ‬شخصا‭.‬

واضافت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬السلاح‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬به‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬مجزرة‭ ‬برلين‭ ‬هو‭ ‬نفس‭ ‬السلاح‭ ‬الذي‭ ‬استخدمه‭ ‬انيس‭ ‬العامري‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬واصابة‭ ‬الشرطي‭ ‬في‭ ‬ميلانو‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬بيان‭ ‬الشرطة‭ ‬ان‭ ‬تحقيقا‭ ‬يجري‭ ‬حاليا‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬السلاح‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬‮«‬حوادث‭ ‬اجرامية‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬او‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‮»‬‭.‬

والعامري‭ ‬‭(‬24‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬هو‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬وقتل‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬التي‭ ‬توجه‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬هولندا‭.‬