تحديد هوية منفذ اعتداء اسطنبول واعتقالات جديدة

– January 4, 2017

إردوغان: الهجوم ليس تهديداً منهجياً لنمط الحياة في تركيا

انقرة‭-‬‭ ‬اسطنبول‭ ‬‭-‬‭ ‬نوركان‭ ‬اسماعيل‮ ‬

‮ ‬اكدت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬الاربعاء‭ ‬انها‭ ‬كشفت‭ ‬هوية‭ ‬منفذ‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬ملهى‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬علما‭ ‬بانه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬فارا،‭ ‬و‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬يرمي‭ ‬الى‭ ‬اثارة‭ ‬الانقسام‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتعرض‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬ازمة‭ ‬اقتصاديةبسبب‭ ‬الهبوط‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬عملتها‭ ‬وقلة‭ ‬السياحة‭ .‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬لوكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬‮«‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬منفذ‭ ‬اعتداء‭ ‬اسطنبول‭ ‬الارهابي‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬كشف‭ ‬اسم‭ ‬مرتكب‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬واعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عنه‭.‬

ونشرت‭ ‬السلطات‭ ‬صورا‭ ‬عدة‭ ‬للرجل‭ ‬الذي‭ ‬يشتبه‭ ‬بتنفيذه‭ ‬الهجوم،‭ ‬الاول‭ ‬الذي‭ ‬يتبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬التركية‭. ‬واورد‭ ‬الاعلام‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬اعتقال‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬يشتبه‭ ‬بعلاقتهم‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ازمير‭ ‬غرب‭ ‬تركيا،‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬السلطات‭ ‬الى‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬الرجل‭ ‬شركاء‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬ان‭ ‬هؤلاء‭ ‬يتحدرون‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬وسوريا‭. ‬والثلاثاء‭ ‬اعلن‭ ‬الاعلام‭ ‬التركي‭ ‬ان‭ ‬منفذ‭ ‬الاعتداء‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬قرغيزستان‭ ‬او‭ ‬اوزبكستان‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الاعتداء‭ ‬‮«‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬اثارة‭ ‬الانقسام‭ ‬والاستقطاب‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬هذا‭ ‬واضح‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعدما‭ ‬وردت‭ ‬رسائل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬تنتقد‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬قتلى‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬الملهى‭.‬

لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬سعى‭ ‬الى‭ ‬الطمأنة‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬العلني‭ ‬الاول‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬واكد‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬منهجي‭ ‬لنمط‭ ‬حياة‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بحدوث‭ ‬ذلك‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سنبقى‭ ‬صامدين‭ ‬وسنحافظ‭ ‬على‭ ‬هدوئنا‮»‬‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬تهدف‭ ‬الىدفعنا‭ ‬لتفضيل‭ ‬عواطفنا‭ ‬على‭ ‬المنطق‮»‬‭.‬ولطالما‭ ‬تعرض‭ ‬اردوغان‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬السلطة‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬كرئيس‭ ‬وزراء‭ ‬لاتهامات‭ ‬بمحاولة‭ ‬اسلمة‭ ‬تركيا‭ ‬وتعميق‭ ‬الانقسامات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬مصرة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬ستبقى‭ ‬متمسكة‭ ‬بعلمانيتها‭ ‬وان‭ ‬التغيير‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬اردوغان‭ ‬هدفه‭ ‬فقط‭ ‬منح‭ ‬المسلمين‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬العبادة‭. ‬مع‭ ‬توقيفات‭ ‬الاربعاء‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الموقوفين‭ ‬الى‭ ‬36‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التحقيق،‭ ‬بينهم‭ ‬زوجة‭ ‬منفذ‭ ‬الاعتداء‭.‬

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬دامية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتركيا‭ ‬مع‭ ‬مجزرة‭ ‬الملهى‭ ‬الليلي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬هزتها‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬محاولة‭ ‬انقلاب‭ ‬وسلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬ارتكبها‭ ‬جهاديون‭ ‬او‭ ‬متمردون‭ ‬اكراد‭. ‬وقرر‭ ‬البرلمان‭ ‬التركي‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬تمديد‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المطبقة‭ ‬منذ‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭.‬

وكان‭ ‬المعتدي‭ ‬المسلح‭ ‬ببندقية‭ ‬هجومية‭ ‬اقدم‭ ‬امام‭ ‬الملهي‭ ‬الليلي‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬البوسفور‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الاوروبية‭ ‬للمدينة‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬المبنى‭ ‬ويطلق‭ ‬النار‭ ‬عشوائيا‭.‬

وتعتقد‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬مدرب‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح،‭ ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية،‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬استخدامه‭ ‬قنابل‭ ‬دخان‭ ‬لارباك‭ ‬ضحاياه،‭ ‬وتصويبه‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬الحاضرين‭ ‬لايقاع‭ ‬اكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬خبرتورك‮»‬‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬بعد‭ ‬ارتكابه‭ ‬مجزرته‭ ‬استقل‭ ‬سيارة‭ ‬اجرة‭ ‬ودفع‭ ‬ثمن‭ ‬الانتقال‭ ‬بمال‭ ‬اقترضه‭ ‬من‭ ‬مطعم‭ ‬اويغوري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زيتينبورنو‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الاوروبي‭ ‬لاسطنبول‭.‬

واشارت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬عدة‭ ‬مطلع‭ ‬الاسبوع‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬اقام‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬كونيا‭ ‬‭(‬جنوب‭)‬‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬واولادهما‭ ‬لتجنب‭ ‬اثارة‭ ‬الشكوك‭.‬