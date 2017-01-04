تحديد هوية منفذ اعتداء اسطنبول واعتقالات جديدة
إردوغان: الهجوم ليس تهديداً منهجياً لنمط الحياة في تركيا
انقرة- اسطنبول - نوركان اسماعيل
اكدت السلطات التركية الاربعاء انها كشفت هوية منفذ الاعتداء على ملهى في اسطنبول ليلة رأس السنة علما بانه لا يزال فارا، و اعتبر الرئيس رجب طيب اردوغان ان الهجوم يرمي الى اثارة الانقسام في المجتمع. في وقت تتعرض تركيا الى ازمة اقتصاديةبسبب الهبوط السريع في عملتها وقلة السياحة .
وقال وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو لوكالة انباء الاناضول «تم التعرف على هوية منفذ اعتداء اسطنبول الارهابي» بدون كشف اسم مرتكب الاعتداء الذي ادى الى مقتل 39 شخصا واعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
ونشرت السلطات صورا عدة للرجل الذي يشتبه بتنفيذه الهجوم، الاول الذي يتبناه تنظيم داعش على الاراضي التركية. واورد الاعلام انه تم صباح الاربعاء اعتقال 20 شخصا على الاقل يشتبه بعلاقتهم بالتنظيم المتطرف في مدينة ازمير غرب تركيا، فيما تسعى السلطات الى معرفة ما اذا كان لدى الرجل شركاء. وقالت وكالة انباء الاناضول ان هؤلاء يتحدرون من بلدان في آسيا الوسطى وسوريا. والثلاثاء اعلن الاعلام التركي ان منفذ الاعتداء قد يكون من قرغيزستان او اوزبكستان. من جهته اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء ان الاعتداء «يهدف الى اثارة الانقسام والاستقطاب في المجتمع، هذا واضح جدا»، لا سيما بعدما وردت رسائل على مواقع التواصل تنتقد نمط حياة قتلى الهجوم في الملهى.
لكن الرئيس التركي سعى الى الطمأنة في خطابه العلني الاول بعد الهجوم واكد انه «ليس من تهديد منهجي لنمط حياة أحد في تركيا. لن نسمح بحدوث ذلك» مضيفا «سنبقى صامدين وسنحافظ على هدوئنا» لافتا الى ان «هذه الاعتداءات تهدف الىدفعنا لتفضيل عواطفنا على المنطق».ولطالما تعرض اردوغان نفسه الذي تولى السلطة عام 2003 كرئيس وزراء لاتهامات بمحاولة اسلمة تركيا وتعميق الانقسامات في المجتمع.
الا ان السلطات مصرة على ان تركيا ستبقى متمسكة بعلمانيتها وان التغيير خلال فترة حكم اردوغان هدفه فقط منح المسلمين مزيدا من حرية العبادة. مع توقيفات الاربعاء يرتفع عدد الموقوفين الى 36 شخصا على الاقل في اطار التحقيق، بينهم زوجة منفذ الاعتداء.
وكانت بداية العام دامية بالنسبة لتركيا مع مجزرة الملهى الليلي بعد ان هزتها العام 2016 محاولة انقلاب وسلسلة هجمات ارتكبها جهاديون او متمردون اكراد. وقرر البرلمان التركي الليلة الماضية تمديد حالة الطوارئ المطبقة منذ الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو، ثلاثة اشهر.
وكان المعتدي المسلح ببندقية هجومية اقدم امام الملهي الليلي الواقع على البوسفور على الضفة الاوروبية للمدينة على قتل شخصين في الخارج قبل ان يدخل المبنى ويطلق النار عشوائيا.
وتعتقد السلطات التركية ان المهاجم مدرب جيدا على استخدام السلاح، كما نقلت وسائل الاعلام المحلية، نظرا الى استخدامه قنابل دخان لارباك ضحاياه، وتصويبه على رؤوس الحاضرين لايقاع اكبر عدد من القتلى.
وذكرت صحيفة «خبرتورك» الاربعاء ان المهاجم بعد ارتكابه مجزرته استقل سيارة اجرة ودفع ثمن الانتقال بمال اقترضه من مطعم اويغوري في منطقة زيتينبورنو في الشطر الاوروبي لاسطنبول.
واشارت وسائل اعلام عدة مطلع الاسبوع الى ان المهاجم اقام في تشرين الثاني/نوفمبر في كونيا (جنوب) مع زوجته واولادهما لتجنب اثارة الشكوك.