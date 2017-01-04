أنقرة تدعو طهران للضغط على دمشق لمنع انهيار الهدنة 

– January 4, 2017

غارة تقتل 25 من قادة جبهة فتح الشام

بيروت‭-‬‭ ‬انقرة‭ ‬‭-‬الزمان‮ ‬

‮ ‬قتل‭ ‬25‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬هوية‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬واستهدفت‭ ‬مقرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للجبهة‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬موسكو‭ ‬ودمشق‭ ‬انها‭ ‬مستثناة‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭ ‬المعلنة‭. ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬أنقرة‭ ‬الأربعاء‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬ممارسةضغوط‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬والقوات‭ ‬الداعمة‭ ‬لها‭ ‬لثنيها‭ ‬عن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المتكررة‭ ‬لاتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬الأربعاء‭ ‬يومه‭ ‬السادس،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يهدد‭ ‬بتقويض‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬تواصلت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬والقصف‭ ‬الجوي‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة،‭ ‬وسط‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمقاتلين‭ ‬قد‭ ‬يتيح‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬التركية‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مفاوضات‭ ‬آستانا‭ ‬قد‭ ‬تتعثر‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نوقف‭ ‬الخروقات‭ ‬المتزايدة‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الساري‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬روسي‭ ‬تركي‭.‬

وتنهي‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬برعاية‭ ‬روسية‭ ‬تركية‭ ‬يومها‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الى‭ ‬تجميد‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬المرتقبة‭ ‬نهاية‭ ‬الشهرالحالي‭ ‬في‭ ‬استانا‭.‬

وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬25‭ ‬عنصرا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام،‭ ‬بينهم‭ ‬قياديون‭ ‬في‭ ‬الجبهة،‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬مقرا‭ ‬للجبهة‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬سرمدا،‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬ادلب،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬القصف‭ ‬اسفر‭ ‬ايضا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬اربعة‭ ‬معتقلينكانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬نظارة‭ ‬داخل‭ ‬المقر‭.‬

وكان‭ ‬عناصر‭ ‬الجبهة‭ ‬يعقدون‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬اجتماعا‭ ‬داخل‭ ‬المقر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬‮«‬احد‭ ‬اهم‭ ‬مراكز‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬المرصد‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬الغارات‭ ‬‮«‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬ام‭ ‬روسية‮»‬‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬اتهمت‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بشن‭ ‬الغارة‭ ‬على‭ ‬احد‭ ‬مقارها‭ ‬‮«‬المركزية‮»‬‭. ‬واوردت‭ ‬في‭ ‬خبر‭ ‬عاجل‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬شهيدا‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬التحالف‭ ‬الصليبي‭ ‬لاحد‭ ‬المقرات‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬ادلب‭ ‬الشمالي‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬غارات‭ ‬عدة‭ ‬استهدفت‭ ‬ايضا‭ ‬مواقع‭ ‬عدة‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬سرمدا‭ ‬بينها‭ ‬حاجز‭ ‬لجبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭. ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬شاهد‭ ‬سيارات‭ ‬اسعاف‭ ‬عدة‭ ‬تهرع‭ ‬الى‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬استهدفتها‭ ‬الغارات‭. ‬وتأتي‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬الجبهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وقفا‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬توصلت‭ ‬اليه‭ ‬موسكو،‭ ‬حليفة‭ ‬دمشق،‭ ‬وأنقرة‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭. ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬اتفاق‭ ‬يتم‭ ‬برعاية‭ ‬تركية‭ ‬مباشرة،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شريكة‭ ‬روسيا‭ ‬فياتفاقات‭ ‬سابقة‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬لم‭ ‬تصمد‭. ‬ويستثني‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬التنظيمات‭ ‬المصنفة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬وتقول‭ ‬موسكو‭ ‬ودمشق‭ ‬انه‭ ‬يستثني‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيه‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭. ‬ويزيد‭ ‬هذا‭ ‬التباين‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬تثبيت‭ ‬الهدنة‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬ضمن‭ ‬تحالفات‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬اخرى‭ ‬مقاتلة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬ابرزها‭ ‬ادلب،‭ ‬ابرز‭ ‬معقل‭ ‬متبق‭ ‬للفصائل‭ ‬بعد‭ ‬خسارتها‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وكانت‭ ‬امراة‭ ‬حامل‭ ‬قتلت‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬شيخون،‭ ‬جنوب‭ ‬ادلب‭.‬

ومساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬بمقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬اثنين‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭. ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬مدني‭ ‬اخر‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لدمشق‭.‬