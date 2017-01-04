أول أزمة بين إقليم كردستان الأيزيدية..إيقاف منظمة شهيرة واتهامها بالنشاط السياسي

– January 4, 2017

الموصل:آلاف يفرون وآبار تجف ومؤن تتناقص ومزيد من ضحايا المدنيين

الموصل‭ -‬أربيل‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬يزداد‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬سوءاً‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬وتتجلى‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬داعش‭ ‬للاهالي‭ ‬دروعا‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬أوضح‭ ‬صورها‭ ‬فيما‮ ‬‭ ‬قالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬عراقي‭ ‬يوميا‭ ‬يفرون‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬بعدة‭ ‬مئات‭ ‬يوميا‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الوضع‭ ‬قبل‭ ‬أنتبدأ‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬معركتها‭ ‬لاستعادة‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬واعلن‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الاربعاء‭ ‬تحطم‭ ‬مروحية‭ ‬عراقية‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬بيجي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭ ‬ومقتل‭ ‬جميع‭ ‬افراد‭ ‬طاقمها‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬اربعةاشخاص‭.‬بسبب‭ ‬خلل‭ ‬فني‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬عسكري‭ .‬

وقال‭ ‬نقيب‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الجيش‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‭”‬طاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬افراد‭ ‬بينهم‭ ‬طياران‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬الى‭ ‬القيارة‭ ‬في‭ ‬واجب‭ ‬روتيني‭”‬‭. ‬وفي‭ ‬القيارة‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬كبيرة‭ ‬تعتبر‭ ‬منطلقا‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬باتجاه‭ ‬الموصل‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‭”‬المروحية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‭”‬مي‭ ‬35‭ ‬روسية‭ ‬الصنع‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ ‬صائد‭ ‬الليل‭”‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬متصلة‭ ‬اغلقت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬مقر‭ ‬منظمة‭ ‬تقدم‭ ‬مساعدات‭ ‬للاقلية‭ ‬الايزيدية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لاستهداف‭ ‬وحشي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬داعش،‭ ‬حسبما‭ ‬افادت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

واثارت‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬اقدم‭ ‬عليه‭ ‬جهاز‭ ‬الامن‭ ‬الكردي‭ ‬‭”‬الاسايش‭”‬،‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش،‭ ‬والناشطة‭ ‬الازيدية‭ ‬نادية‭ ‬مراد‭ ‬التي‭ ‬استرقها‭ ‬داعش‭.‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‭”‬قوة‭ ‬من‭ ‬الاسايش‭ ‬داهمت‭ ‬مقر‭ ‬يزدا‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬دهوك‭ ‬عصر‭ ‬الاثنين،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإغلاقه‭ ‬ووقف‭ ‬جميع‭ ‬مشاريع‭ ‬يزدا‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬النازحين‭ ‬واللاجئين‭”‬‭.‬

وبحسب‭ ‬يزدا‭ ‬فان‭ ‬سلطات‭ ‬الاقليم‭ ‬تتهمها‭ ‬ب‭ ‬‭”‬بالخروج‭ ‬عن‭ ‬القانون‭”‬‭ ‬و‭ ‬‭”‬ممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬سياسي‭”‬‭ ‬و‭”‬انتهاء‭ ‬رخصة‭ ‬العمل‭”‬‭. ‬وشدد‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‭”‬منظمة‭ ‬يزدا‭ ‬ليست‭ ‬كيانا‭ ‬سياسيا‭ ‬بل‭ ‬مؤسسة‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الايزيديين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬وتأسست‭ ‬لكي‭ ‬تمنع‭ ‬وقوع‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬اخرى‭ ‬بعد‭ ‬إبادة‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬اب‭/‬أغسطس‭ ‬2014‭”‬‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬لتبرير‭ ‬قرارها‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬بلقيس‭ ‬ويلي‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬راتيس‭ ‬ووتش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ان‭ ‬سلطات‭ ‬الاقليم‭ ‬‭”‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬التفكير‭ ‬مليا‭ ‬في‭ ‬عواقب‭ ‬اغلاق‭ ‬منظمة‭ ‬يزدا‭”‬‭. ‬ودعتها‭ ‬الى‭ ‬‭”‬‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬وفقا‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬لتسهيل‭ ‬وليس‭ ‬اعاقة‭ ‬جهود‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭”‬‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬‭”‬احد‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬يشتبه‭ ‬بان‭ ‬القرار‭ ‬مرده‭ ‬خطة‭ ‬يزدا‭ ‬مساعدة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬الاف‭ ‬عائلة‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬بمواد‭ ‬غذائية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬اكبر‭ ‬لبرنامج‭ ‬التنمية‭ ‬التابع‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭”‬‭. ‬وقالت‭ ‬ويلي‭ ‬ان‭ ‬البرنامج‭ ‬‭”‬يتعارض‭”‬‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬السلطات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬تقييد‭ ‬حركمة‭ ‬البضائع‭ ‬الى‭ ‬سنجار،‭ ‬المنطقة‭ ‬الازيدية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬الى‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعشعام‭ ‬2014‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬الكردية‭ ‬حاولت‭ ‬تفسير‭ ‬سياستها‭ ‬بالاعراب‭ ‬عن‭ ‬خشيتها‭ ‬ان‭ ‬ينتهي‭ ‬المطاف‭ ‬بالسلع‭ ‬الى‭ ‬ايدي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬دعت‭ ‬الناشطة‭ ‬الازيدية‭ ‬نادية‭ ‬مراد‭ ‬السلطات‭ ‬الكردية‭ ‬الى‭ ‬العدول‭ ‬عن‭ ‬القرار،‭ ‬وكتبت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‭”‬من‭ ‬المخجل‭ ‬اغلاق‭ ‬منظمة‭ ‬تدعم‭ ‬حملتي‭”‬‭.‬

وبعد‭ ‬مكاسب‭ ‬مبدئية‭ ‬سريعة‮ ‬‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬توقفت‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬لكن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬استأنفت‭ ‬تقدمها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬صوب‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬جبهات‭.‬

ويعمل‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تطهير‭ ‬حي‭ ‬الميثاق‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دخلوه‭ ‬أمس‮ ‬‭ ‬الاول‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬استعادت‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬أيضا‭ ‬منطقة‭ ‬صناعية‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬تقدمت‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2003‭.‬

وذكرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬فإنه‭ ‬يجري‭ ‬تسجيل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭ ‬أيضا‭. ‬ومع‭ ‬تفوق‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عددا‭ ‬لجأ‭ ‬المتشددون‭ ‬إلى‭ ‬الاختباء‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬واستغلال‭ ‬الوضع‭ ‬بالمدينة‭ ‬لصالحهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إخفاء‭ ‬سيارات‭ ‬ملغومة‭ ‬في‭ ‬أزقة‭ ‬ضيقة‭ ‬ونشر‭ ‬قناصة‭ ‬فوق‭ ‬أسطح‭ ‬مبان‭ ‬عالية‭ ‬تؤوي‭ ‬مدنيين‭ ‬وحفر‭ ‬أنفاق‭ ‬ومد‭ ‬ممرات‭ ‬بين‭ ‬المباني‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬حي‭ ‬الميثاق‭ ‬‭”‬كنا‭ ‬خائفين‭ ‬جدا‭.‬‭”‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‭”‬وضعت‭ ‬داعش‭ ‬سلاحا‭ ‬مضادا‭ ‬للطائرات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منزلنا‭ ‬وكانت‭ ‬تفتح‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬الهليكوبتر‭. ‬استطعنا‭ ‬رؤية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬يحملون‭ ‬أسلحة‭ ‬خفيفة‭ ‬ومتوسطة‭. ‬قصفتهم‭ ‬طائرات‭.‬‭” ‬‭ ‬واستعادت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬الموصل‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬آثر‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬الكثيرون‭. ‬وقالت‭ ‬مفوضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬125‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬لكن‭ ‬الأرقام‭ ‬زادت‭ ‬بواقع‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلى‭ ‬2300‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬

وأضافت‭ ‬المفوضية‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬‭”‬مزري‭”‬‭ ‬وإن‭ ‬مخزون‭ ‬الطعام‭ ‬يتناقص‭ ‬وأسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ترتفع‭ ‬فيما‭ ‬تجف‭ ‬الآبار‭ ‬أو‭ ‬تصبح‭ ‬مياهها‭ ‬مالحة‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬المخيمات‭ ‬ومراكز‭ ‬الطوارئ‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬والشرق‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استيعابالمزيد‭ ‬من‭ ‬النازحين‭.‬

ومعظم‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬لكن‭ ‬سكان‭ ‬الغرب‭ ‬المحاصر‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬المتشددين‭ ‬وتتزايد‭ ‬محاولاتهم‭ ‬للهرب‭ ‬إذ‭ ‬يتسلقون‭ ‬الجسور‭ ‬التي‭ ‬يقصفها‭ ‬التحالف‭ ‬ويعبرون‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬في‭ ‬قوارب‭. ‬وقد‭ ‬يعني‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬نهاية‭ ‬الخلافة‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬لكن‭ ‬المتشددين‭ ‬استعرضوا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬الأساليب‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يلجأوا‭ ‬إليها‭ ‬إذا‭ ‬فقدوا‭ ‬المدينة‭ ‬إذ‭ ‬وقعت‭ ‬تفجيرات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وهجمات‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬خسروها‭.‬