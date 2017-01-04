مسلحون يقتحمون سجناً في الفلبين ويحررون أكثر من 150 سجيناً

– January 4, 2017

مانيلا‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬مسلح‭ ‬مرتبطين‭ ‬بجماعات‭ ‬إسلامية‭ ‬متمردة‭ ‬اقتحموا‭ ‬سجنا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الفلبين‭ ‬وقتلوا‭ ‬حارسا‭ ‬وحرروا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬سجينا‭ ‬بعضهم‭ ‬من‭ ‬المتشددين‭ ‬الإسلاميين‭.‬

ويشهد‭ ‬البلد‭ ‬ذو‭ ‬الأغلبية‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬حركات‭ ‬تمرد‭ ‬يشنها‭ ‬مسلمون‭ ‬في‭ ‬جزره‭ ‬الجنوبية‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬السجن‭ ‬بيتر‭ ‬بونجات‭ ‬لمحطة‭ ‬إذاعية‭ ‬محلية‭ ‬إن‭ ‬المسلحين‭ ‬فتحوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الحراس‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬نورث‭ ‬كوتاباتو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كيداباوان‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬158‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬السجناء‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬إجمالا‭ ‬1511‭ ‬سجينا‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الفرار‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬إنه‭ ‬أمكن‭ ‬اللحاق‭ ‬بثمانية‭ ‬سجناء‭ ‬وإن‭ ‬اثنين‭ ‬منهم‭ ‬استسلما‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قتل‭ ‬ستة‭. ‬وقالت‭ ‬شيرلين‭ ‬ماكاسارتي‭ ‬القائمة‭ ‬بأعمال‭ ‬حاكم‭ ‬إقليم‭ ‬نورث‭ ‬كوتاباتو‭ ‬إن‭ ‬مكتبها‭ ‬كان‭ ‬تلقى‭ ‬إخبارية‭ ‬بتخطيط‭ ‬جماعة‭ ‬مقاتلي‭ ‬بانجسامورو‭ ‬الإسلامية‭ ‬للتحرير‭ ‬لتمكين‭ ‬أعضاء‭ ‬بالحركة‭ ‬من‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬السجن‭.‬

وأضافت‭ ‬لتلفزيون‭ ‬إيه‭.‬إن‭.‬سي‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬ضالعين‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬وأيضا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬المتفجرات‭ ‬لذا‭ ‬راقبناهم‭ ‬عن‭ ‬كثب‭.‬‮»‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬قائد‭ ‬المهاجمين‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬ديربي‭ ‬له‭ ‬صلات‭ ‬بجماعة‭ ‬مقاتلي‭ ‬بانجسامورو‭ ‬الإسلامية‭ ‬للتحرير‭ ‬وهي‭ ‬جماعة‭ ‬منشقة‭ ‬عن‭ ‬جبهة‭ ‬مورو‭ ‬الإسلامية‭ ‬للتحرير‭.‬

ويتردد‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬جماعة‭ ‬بانجسامورو‭ ‬وجبهة‭ ‬مورو‭ ‬وراء‭ ‬مقتل‭ ‬44‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الخاصة‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهمة‭ ‬سرية‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬لاعتقال‭ ‬صانع‭ ‬قنابل‭ ‬ماليزي‭ ‬كانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قد‭ ‬رصدت‭ ‬مكافأة‭ ‬قدرها‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬لمن‭ ‬يقدم‭ ‬معلوماتتفضي‭ ‬للقبض‭ ‬عليه‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬جبهة‭ ‬مورو‭ ‬‭-‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬جماعة‭ ‬إسلامية‭ ‬متمردة‭-‬‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تقع‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬جماعات‭ ‬أصغر‭.‬