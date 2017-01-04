دراسة تربط بين تناول أحماض أوميجا-3 وتقليل الإصابة بأمراض القلب  

– January 4, 2017

‮ ‬واشنطن‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬ربطت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬بين‭ ‬تناول‭ ‬أحماض‭ ‬أوميجا-3‭ ‬الدهنية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الأسماك‭ ‬والمكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬وتقليل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬حتى‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأشخاص‭ ‬المعرضين‭ ‬لخطر‭ ‬إصابة‭ ‬أكبر‭ ‬لارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬الدهون‭ ‬أو‭ ‬الكوليسترولفي‭ ‬الدم‭. ‬وتوصي‭ ‬جمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأكل‭ ‬وجبتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أسبوعيا‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالمكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬أوميجا-3‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الأسماك‭ ‬متاحة‭. ‬وكانت‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭ ‬ربطت‭ ‬بين‭ ‬أوميجا-3‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬انتظام‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬ومن‭ ‬نسبة‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وانسداد‭ ‬الشرايين‭ ‬والانخفاض‭ ‬الطفيف‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭. ‬وفي‭ ‬الدراسة‭ ‬الحالية‭ ‬اختبر‭ ‬الباحثون‭ ‬نتائج‭ ‬بحث‭ ‬سابق‭ ‬بشأن‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬أحماض‭ ‬أوميجا-3‭ ‬هما‭ ‬إيكوسابنتانويك‭ ‬ودوكوساهيكسانويك‭. ‬واكتشفوا‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬أوميجا-3‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬أو‭ ‬ضمن‭ ‬مكملات‭ ‬غذائية‭ ‬ارتبط‭ ‬بتقليل‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬بنسبة‭ ‬16في‭ ‬المئة‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬الدهون‭ ‬الثلاثية‭ ‬وبنسبة‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬كوليسترول‭ ‬البروتين‭ ‬الدهني‭ ‬منخفض‭ ‬الكثافة‭. ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬البحث‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬أحماض‭ ‬أوميجا-3‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬حلل‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬18‭ ‬تجربة‭ ‬شملت‭ ‬عينة‭ ‬عشوائية‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬93‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬العشوائية‭ ‬وجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬أوميجا-3‭ ‬مرتبط‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬بنسبة‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬النسبة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬استبعاد‭ ‬عنصر‭ ‬المصادفة‭. ‬

كما‭ ‬راجعت‭ ‬الدراسة‭ ‬نتائج‭ ‬17‭ ‬تجربة‭ ‬منشورة‭ ‬شملت‭ ‬ملاحظة‭ ‬نحو‭ ‬732‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬أثناء‭ ‬تناولهم‭ ‬وجباتهم‭ ‬المعتادة‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬طويلة‭. ‬وإجمالا‭ ‬ربطت‭ ‬تلك‭ ‬الدراسات‭ ‬بين‭ ‬الأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬في‭ ‬أوميجا-3‭ ‬وتراجع‭ ‬بنسبة‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬الإصابةبأمراض‭ ‬القلب‭.‬