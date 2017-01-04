إرشادات جديدة توصي باستشارة طبيب قبل التخلص من شمع الأذن   

– January 4, 2017

‮ ‬واشنطن‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬تنظيف‭ ‬الأذن‭ ‬بالعيدان‭ ‬القطنية‭ ‬أو‭ ‬تسليك‭ ‬القناة‭ ‬السمعية‭ ‬باستخدام‭ ‬شمعة‭ ‬مغريا‭ ‬لكن‭ ‬الأطباء‭ ‬ينصحون‭ ‬باستشارة‭ ‬مختص‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتصرف‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسك‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬سيث‭ ‬شوارتز‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬وضعت‭ ‬مسودة‭ ‬إرشادات‭ ‬جديدة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬شمع‭ ‬الأذن‭ ‬لصالح‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬‭-‬‭ ‬جراحة‭ ‬الرأس‭ ‬والرقبة‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يحاول‭ ‬المرضى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬آذانهم‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬باستخدام‭ ‬العيدانالقطنية‭ ‬أو‭ ‬مشابك‭ ‬الشعر‭ ‬أو‭ ‬أدوات‭ ‬أخرى‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬شوارتز‭ ‬وهو‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬‭(‬ليسن‭ ‬فور‭ ‬لايف‭)‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سياتل‭ ‬الأمريكية‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬كلها‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬غير‭ ‬فعالة‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬خطيرة‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬خدش‭ ‬جلد‭ ‬قناة‭ ‬الأذن‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬ألما‭ ‬وعدوى‭… ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يدفعون‭ ‬الشمع‭ ‬إلى‭ ‬الداخل‭ ‬أكثر‭ ‬وقد‭ ‬يؤذون‭ ‬أيضا‭ ‬طبلة‭ ‬الأذن‭.‬‮»‬

ويفرز‭ ‬الجسم‭ ‬شمع‭ ‬الأذن‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالصملاخ‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬الأذن‭ ‬وسد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬مواد‭ ‬كالغبار‭ ‬والقاذورات‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتوغل‭ ‬في‭ ‬الأذن‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يؤذيها‭. ‬ومع‭ ‬نمو‭ ‬جلد‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬الأذن‭ ‬يتم‭ ‬الدفع‭ ‬بشمع‭ ‬الأذن‭ ‬القديم‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬ليصبحأقرب‭ ‬من‭ ‬فتحة‭ ‬الأذن‭ ‬حيث‭ ‬يتساقط‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬أو‭ ‬يسقط‭ ‬أثناء‭ ‬الاستحمام‭. ‬ويؤكد‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬الإرشادات‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬قدر‭ ‬يسير‭ ‬من‭ ‬شمع‭ ‬الأذن‭ ‬قرب‭ ‬فتحة‭ ‬الأذن‭.‬

لكن‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬عملية‭ ‬التنظيف‭ ‬الذاتي‭ ‬للأذن‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬فإن‭ ‬الشمع‭ ‬قد‭ ‬يتراكم‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬وقد‭ ‬تسد‭ ‬قناة‭ ‬الأذن‭ ‬جزئيا‭ ‬أو‭ ‬كليا‭. ‬وقد‭ ‬يسبب‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬مشاكل‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الألم‭ ‬والحكة‭ ‬وتدفق‭ ‬الشمع‭ ‬من‭ ‬الأذن‭ ‬والطنين‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬السمع‭. ‬وتضيف‭ ‬الإرشادات‭ ‬أن‭ ‬التنظيف‭ ‬المبالغ‭ ‬فيه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يهيج‭ ‬قناة‭ ‬الأذن‭ ‬ويسبب‭ ‬العدوى‭ ‬بل‭ ‬ويزيد‭ ‬فرص‭ ‬التراكم‭ ‬المتزايد‭ ‬لشمع‭ ‬الأذن‭.‬

وتقول‭ ‬الإرشادات‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬الناس‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يلجأوا‭ ‬للطبيب‭ ‬إذا‭ ‬شعروا‭ ‬بفقدان‭ ‬السمع‭ ‬أو‭ ‬بألم‭ ‬أو‭ ‬بتراكم‭ ‬كبير‭ ‬للشمع‭ ‬في‭ ‬آذانهم‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬متأكدين‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬كمية‭ ‬الشمع‭ ‬داخل‭ ‬الأذن‭ ‬طبيعية‭.‬