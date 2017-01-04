جائزة نقاد السينما في نيويورك لفيلم  (لا لا لاند) 

– January 4, 2017

نيويورك‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬واصل‭ ‬فيلم‭ ‬‭(‬لا‭ ‬لا‭ ‬لاند‭)‬‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الجوائز‭ ‬السينمائية‭ ‬الحالي‭ ‬بفوزه‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬جمعية‭ ‬نقاد‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭. ‬وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭ ‬الموسيقي‭ ‬الذي‭ ‬أخرجه‭ ‬داميان‭ ‬تشازيل‭ ‬حول‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬بين‭ ‬ممثلة‭ ‬صاعدة‭ ‬وعازف‭ ‬موسيقى‭ ‬جاز‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬أوسكار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ومنحت‭ ‬الجمعية‭ ‬الممثل‭ ‬كيسي‭ ‬أفليك‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‭(‬مانشستر‭ ‬باي‭ ‬ذا‭ ‬سي‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬رجل‭ ‬يصبح‭ ‬وصيا‭ ‬على‭ ‬ابن‭ ‬أخيه‭ ‬المراهق‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬شقيقه‭. ‬وحصلت‭ ‬الممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إيزابيل‭ ‬أوبير‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلمي‭ ‬‭(‬إل‭)‬‭ ‬و‭(‬ثينجز‭ ‬تو‭ ‬كام‭)‬‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬وكأنني‭ ‬أنجبت‭ ‬توأما‭. ‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬رائع‭… ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الفيلمين‭ ‬يتحدثان‭ ‬بصدق‭ ‬شديد‭ ‬عن‭ ‬ظروف‭ ‬النساء‭ ‬بطريقة‭ ‬معاصرة‭ ‬للغاية‭.‬‮»‬

وفازت‭ ‬الممثلة‭ ‬ميشيل‭ ‬وليامز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬مساعد‭ ‬عن‭ ‬دوريها‭ ‬في‭ ‬فيلمي‭ ‬‭(‬مانشستر‭ ‬باي‭ ‬ذا‭ ‬سي‭)‬‭ ‬و‭(‬سيرتين‭ ‬ويمين‭)‬‭. ‬وحصد‭ ‬فيلم‭ ‬‭(‬مونلايت‭)‬‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬مساعد‭ ‬وأفضل‭ ‬مخرج‭ ‬وأفضل‭ ‬تصوير‭. ‬ويحكي‭ ‬الفيلم‭ ‬قصة‭ ‬شاب‭ ‬أسود‭ ‬ينشأ‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬قاسية‭ ‬بمدينة‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكية‭. ‬وتأسست‭ ‬جمعية‭ ‬نقاد‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬1935‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أقدم‭ ‬جمعيات‭ ‬النقاد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتعتبر‭ ‬جوائزها‭ ‬مؤشرا‭ ‬للفوز‭ ‬بالأوسكار