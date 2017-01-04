جائزة نقاد السينما في نيويورك لفيلم (لا لا لاند)
نيويورك-(رويترز) - واصل فيلم (لا لا لاند) هيمنته على فئة أفضل فيلم في موسم الجوائز السينمائية الحالي بفوزه بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز جمعية نقاد السينما في نيويورك الليلة الماضية. وتدور أحداث الفيلم الموسيقي الذي أخرجه داميان تشازيل حول قصة حب بين ممثلة صاعدة وعازف موسيقى جاز في نيويورك ويعد من الأفلام الأوفر حظا للفوز بجوائز أوسكار هذا العام. ومنحت الجمعية الممثل كيسي أفليك جائزة أفضل ممثل عن فيلم (مانشستر باي ذا سي) الذي أدى فيه دور رجل يصبح وصيا على ابن أخيه المراهق بعد وفاة شقيقه. وحصلت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلمي (إل) و(ثينجز تو كام).
وقالت «أشعر وكأنني أنجبت توأما. إنه شعور رائع… وأعتقد أن الفيلمين يتحدثان بصدق شديد عن ظروف النساء بطريقة معاصرة للغاية.»
وفازت الممثلة ميشيل وليامز بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن دوريها في فيلمي (مانشستر باي ذا سي) و(سيرتين ويمين). وحصد فيلم (مونلايت) العديد من الجوائز من بينها أفضل ممثل في دور مساعد وأفضل مخرج وأفضل تصوير. ويحكي الفيلم قصة شاب أسود ينشأ في ظروف قاسية بمدينة ميامي الأمريكية. وتأسست جمعية نقاد السينما في نيويورك عام 1935 وهي من بين أقدم جمعيات النقاد في الولايات المتحدة وتعتبر جوائزها مؤشرا للفوز بالأوسكار