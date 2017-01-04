مطعم  قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين

– January 4, 2017

مدينة‭ ‬الفاتيكان‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬افتتحت‭ ‬سلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬فرعا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬القبة‭ ‬الرخامية‭ ‬البيضاء‭ ‬اللامعة‭ ‬لكاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬بطرس‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬بعض‭ ‬الكرادلة‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭.‬

ولم‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬احتفال‭ ‬بافتتاح‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬لسلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬بورجو‭ ‬بيو‭ ‬المحيطة‭ ‬بالوطن‭ ‬الروحي‭ ‬لنحو‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬كاثوليكي‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وعندما‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬الخطة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬منتقديها‭ ‬الكاردينال‭ ‬إليو‭ ‬سجريتشيا‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬أطعمة‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬تقاليد‭ ‬الطعام‭ ‬الرومانية‭ ‬وليست‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأطعمة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الصحية‭.‬

وقال‭ ‬سجريتشيا‭ ‬لصحيفة‭ ‬لا‭ ‬ريبوبليكا‭ ‬حينها‭ ‬‮«‬متجر‭ ‬الشطيرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬بورجو‭ ‬بيو‭ ‬عار‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬المساحات‭ ‬لمساعدة‭ ‬المحتاجين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭… ‬مساحات‭ ‬للضيافة‭ ‬والمأوى‭ ‬ومساعدة‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬كما‭ ‬يعلمنا‭ ‬الأب‭ ‬الأقدس‭.‬‮»‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوساط‭ ‬شوهدت‭ ‬راهبتان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الغداء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬داخل‭ ‬مطعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭.‬

وأكدت‭ ‬سلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬المطعم‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سياحية‭ ‬شهيرة‭ ‬خارج‭ ‬الفاتيكان‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المبنى‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬ممتلكات‭ ‬الكرسي‭ ‬الرسولي‭.‬

وكتب‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬يطالبونه‭ ‬بإغلاق‭ ‬المطعم‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬يخل‭ ‬بالهوية‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للمنطقة‭.‬