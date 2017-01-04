بيرُوقراطيّة

– January 4, 2017

زمان جديد: عبدالحق بن رحمون:

كثرة‭ ‬الجلوس‭ ‬على‭ ‬المكاتب‭ ‬تسبب‭ ‬أمراض‭ ‬‮«‬البيرو‭_ ‬قراطية‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمراض‭ ‬العصر‭ ‬المزمنة،‭ ‬كالسمنة‭ ‬المفرطة،‭ ‬والسكري،‭ ‬وارتفاع‭ ‬الضغط،‭ ‬و‭ ‬hernie discale‭ ‬وإلى‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬الغير‭ ‬المذكورة‭ ‬والغامضة‭.‬

وما‭ ‬دخل‭ ‬‮«‬البيرو‭_ ‬قراطية‭ ‬بكل‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‮»‬‭ ‬؟‭ ‬الجواب‭ ‬سهل،‭ ‬فمادامت‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬بيرو‮»‬‭ ‬تعني‭ ‬المكتب،‭ ‬والشق‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الكلمة‭ ‬مشتقة‭ ‬من‭ ‬الأصل‭ ‬الإغريقي،‭ ‬ومعناها‭ ‬القوة‭. ‬والكلمة‭ ‬في‭ ‬مجموعها‭ ‬تعني‭ ‬قوة‭ ‬المكتب‭ ‬أو‭ ‬سلطة‭ ‬المكتب‭. ‬وبذلك‭ ‬نرى‭ ‬أشخاصا‭ ‬ناجحين‭ ‬في‭ ‬مشاريعهم‭ ‬ويديرونها‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬سجن‭ ‬المكاتب‭ ‬أي‭ ‬بمعنى‭ ‬انخراطهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الميداني‭ ‬والمباشر،‭ ‬مما‭ ‬أكسبهم‭ ‬ثقة‭ ‬وحماسا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بجد‭ ‬محققين‭ ‬مشاريع‭ ‬ناجحة‭ ‬بمعنى‭ ‬كل‭ ‬المقاييس‭.‬

ويبقى‭ ‬التشبث‭ ‬بالمقاعد‭ ‬والمكاتب‭ ‬الفخمة‭ ‬لدى‭ ‬البعض،‭ ‬وكثرة‭ ‬الجلوس‭ ‬فيها‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الترهل،وشيوع‭ ‬النظرة‭ ‬الدونية‭ ‬لديهم‭ ‬تجاه‭ ‬الآخر،‭ ‬وتكبر‭ ‬في‭ ‬الفرد‭ ‬الشخصانية‭ ‬ويصبح‭ ‬ينظر‭ ‬للأخريين‭ ‬من‭ ‬نوافذ‭ ‬بعمارة‭ ‬من‭ ‬زجاج‭ ‬ناطحة‭ ‬السحاب‭.‬

لكن‭ ‬الحياة‭ ‬المكيفة‭ ‬بقراراتها‭ ‬داخل‭ ‬المكاتب‭ ‬شكل،‭ ‬والواقع‭ ‬شكل‭ ‬آخر‭. ‬فالخروج‭ ‬إلى‭ ‬الواقع‭ ‬المعيشي‭ ‬نجد‭ ‬الحياة‭ ‬تتغير‭ ‬باستمرار‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تعاطف‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬لقضاء‭ ‬حوائجهم‭ ‬وأغراضهم‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يقصدونها‭ ‬ولهم‭ ‬حق‭ ‬فيها‭ ‬بصفتهم‭ ‬مواطنين‭.‬

والمشكلة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬بيرو‭-‬قراطية‮»‬‭ ‬نجد‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬سلطة‭ ‬القرار،‭ ‬وسيما‭ ‬في‭ ‬دواليب‭ ‬دوائر‭ ‬وزارة‭ ‬المالية،‭ ‬يطبقون‭ ‬القانون‭ ‬ببطء‭ ‬شديد‭ ‬وعرقلة‭ ‬للسير‭ ‬العادي،‭ ‬ووضع‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬منح‭ ‬رخص‭ ‬التنفيذ‭ ‬أمام‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬للمقاولات‭ ‬الشابة‭. ‬وهنا‭ ‬تضيع‭ ‬أمور‭ ‬كثيرة‭ ‬لدى‭ ‬المقاولات‭ ‬الشابة‭.‬

ومفهوم‭ ‬أن‭ ‬البيروقراطية‭ ‬في‭ ‬المعيش‭ ‬المغربي‭ ‬هي‭ ‬التعقيد‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬وقضاء‭ ‬الواجبات،منها‭ ‬المشاكل‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يحلو‭ ‬للبعض‭ ‬عدم‭ ‬تبسيطها،‭ ‬والتي‭ ‬تنفذ‭ ‬حسب‭ ‬مزاج‭ ‬كل‭ ‬فرد،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬القرارات‭. ‬ومشكلة‭ ‬البيروقراطية‭ ‬أنها‭ ‬تسبب‭ ‬للأشخاص‭ ‬شرود‭ ‬دهني‭ ‬وهلوسة،‭ ‬وسمنة‭ ‬مفرطة،‭ ‬وخمول،‭ ‬وزهايمر‭.‬

والبيروقراطية‭ ‬هي‭ ‬مرض‭ ‬العصر،‭ ‬وتعرض‭ ‬صاحبها‭ ‬لارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مقاسه،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬حب‭ ‬التسلط‭ ‬والخوف‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬المنصب‭ ‬بعد‭ ‬التقاعد،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬مجحف‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭. ‬ولوضع‭ ‬نهاية‭ ‬للبيروقرطية‭ ‬لايمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬بقرار‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬إداري،‭ ‬أو‭ ‬بتعاقب‭ ‬الحكومات،‭ ‬فهي‮ ‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأزمنة،‭ ‬تتلون‭ ‬حسب‭ ‬الألوان‭ ‬والأمزجة‭ ‬والأهواء‭. ‬فهي‭ ‬مستشرية‭ ‬في‭ ‬الأحزاب‭ ‬والإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬والمستقل،‭ ‬وفي‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الثقافية‭ ‬والحقوقية،‭ ‬وإلى‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭. ‬لهذا‭ ‬وحدهم‭ ‬علماء‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬بمقدورهم‭ ‬أن‭ ‬يكشفوا‭ ‬مراحل‭ ‬تطور‭ ‬البيروقراطية‭ ‬عبر‭ ‬الشعوب‭. ‬ويعتبر‭ ‬ماكس‭ ‬فيبر‭ (‬1864‭ ‬ـ‭ ‬1920‭) ‬من‭ ‬أهم‭ ‬علماء‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬الأفكار‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬ساهم‭ ‬بها‭ ‬ماكس‭ ‬فيبر‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العلمية‭ ‬النموذج‭ ‬البيروقراطي‭ ‬للإدارة‭. ‬ويعتبر‭ ‬التحليل‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬للنموذج‭ ‬البيروقراطي‭ ‬المثالي‭ ‬هو‭ ‬نقطة‭ ‬بدء‭ ‬هامة‭ ‬لفهم‭ ‬البيروقراطية،‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬يصلح‭ ‬كأساس‭ ‬لدراسة‭ ‬المنظمات‭ ‬البيروقراطية‭.‬

أما‭ ‬مفهوم‭ ‬البيروقراطية‭ ‬عندنا‭ ‬بالمغرب‭ ‬وأسباب‭ ‬تأخر‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬فلايعود‭ ‬بالأساس‭ ‬لمفهوم‭ ‬للبيروقراطية،‭ ‬كما‭ ‬شرحها‭ ‬ماكس‭ ‬فيبر‭ ‬ولكن‭ ‬سبها‭ ‬‮«‬‭ ‬الغْنَانْ‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الأحزاب‭ ‬المغربية‭ . ‬و‮»‬‭ ‬الغْنَانْ‮»‬‭ ‬‮ ‬هذا‭ ‬مرض‭ ‬مغربي‭ ‬قديم،‭ ‬لا‭ ‬علاج‭ ‬له،‭ ‬مرده‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يغلب‭ ‬الآخر،‭ ‬سواء‭ ‬بالقوة‭ ‬أو‭ ‬الضعف‭ ‬وبـ‭ ‬‮«‬الغْنَانْ‮»‬‭ ‬‮ ‬هذا‭ ‬ضاعت‭ ‬فرص‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ . ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬شؤون‭ ‬وشجون‭ .‬