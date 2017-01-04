بيرُوقراطيّة
زمان جديد: عبدالحق بن رحمون:
كثرة الجلوس على المكاتب تسبب أمراض «البيرو_ قراطية»، وهي واحدة من بين أمراض العصر المزمنة، كالسمنة المفرطة، والسكري، وارتفاع الضغط، و hernie discale وإلى غير ذلك من الأمراض المزمنة الغير المذكورة والغامضة.
وما دخل «البيرو_ قراطية بكل هذه الأمراض» ؟ الجواب سهل، فمادامت كلمة «بيرو» تعني المكتب، والشق الثاني من الكلمة مشتقة من الأصل الإغريقي، ومعناها القوة. والكلمة في مجموعها تعني قوة المكتب أو سلطة المكتب. وبذلك نرى أشخاصا ناجحين في مشاريعهم ويديرونها من خارج سجن المكاتب أي بمعنى انخراطهم في العمل الميداني والمباشر، مما أكسبهم ثقة وحماسا في العمل بجد محققين مشاريع ناجحة بمعنى كل المقاييس.
ويبقى التشبث بالمقاعد والمكاتب الفخمة لدى البعض، وكثرة الجلوس فيها يؤدي إلى الترهل،وشيوع النظرة الدونية لديهم تجاه الآخر، وتكبر في الفرد الشخصانية ويصبح ينظر للأخريين من نوافذ بعمارة من زجاج ناطحة السحاب.
لكن الحياة المكيفة بقراراتها داخل المكاتب شكل، والواقع شكل آخر. فالخروج إلى الواقع المعيشي نجد الحياة تتغير باستمرار وتحتاج إلى تعاطف مع الناس في جميع الحالات لقضاء حوائجهم وأغراضهم في المؤسسات التي يقصدونها ولهم حق فيها بصفتهم مواطنين.
والمشكلة في المجتمعات التي تعاني من «بيرو-قراطية» نجد بعض الموظفين في سلطة القرار، وسيما في دواليب دوائر وزارة المالية، يطبقون القانون ببطء شديد وعرقلة للسير العادي، ووضع العقبات أمام منح رخص التنفيذ أمام المشاريع التنموية للمقاولات الشابة. وهنا تضيع أمور كثيرة لدى المقاولات الشابة.
ومفهوم أن البيروقراطية في المعيش المغربي هي التعقيد في الحقوق وقضاء الواجبات،منها المشاكل القانونية التي يحلو للبعض عدم تبسيطها، والتي تنفذ حسب مزاج كل فرد، في غياب النزاهة والشفافية، فضلا عن حضور المركزية في القرارات. ومشكلة البيروقراطية أنها تسبب للأشخاص شرود دهني وهلوسة، وسمنة مفرطة، وخمول، وزهايمر.
والبيروقراطية هي مرض العصر، وتعرض صاحبها لارتداء ملابس من غير أن تكون في مقاسه، وإذا كانت هي حب التسلط والخوف من فقدان المنصب بعد التقاعد، أو من قرار مجحف غير متوقع. ولوضع نهاية للبيروقرطية لايمكن تحقيق ذلك بقرار سياسي أو إداري، أو بتعاقب الحكومات، فهي في كل الأزمنة، تتلون حسب الألوان والأمزجة والأهواء. فهي مستشرية في الأحزاب والإعلام الرسمي والمستقل، وفي الجمعيات والمنظمات الثقافية والحقوقية، وإلى غير ذلك من القطاعات الحيوية. لهذا وحدهم علماء الاجتماع من بمقدورهم أن يكشفوا مراحل تطور البيروقراطية عبر الشعوب. ويعتبر ماكس فيبر (1864 ـ 1920) من أهم علماء الاجتماع، ومن أهم الأفكار الأساسية التي ساهم بها ماكس فيبر في الإدارة العلمية النموذج البيروقراطي للإدارة. ويعتبر التحليل الذي قدمه للنموذج البيروقراطي المثالي هو نقطة بدء هامة لفهم البيروقراطية، إذ أنه يصلح كأساس لدراسة المنظمات البيروقراطية.
أما مفهوم البيروقراطية عندنا بالمغرب وأسباب تأخر تشكيل الحكومة فلايعود بالأساس لمفهوم للبيروقراطية، كما شرحها ماكس فيبر ولكن سبها « الغْنَانْ» بين الأحزاب المغربية . و» الغْنَانْ» هذا مرض مغربي قديم، لا علاج له، مرده كل واحد يريد أن يغلب الآخر، سواء بالقوة أو الضعف وبـ «الغْنَانْ» هذا ضاعت فرص اقتصادية واجتماعية . وفي ذلك شؤون وشجون .