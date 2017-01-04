الملكة إليزابيث تتعافى من نزلة برد حادة
الجمعية الملكية للفوتوغراف تشيد بتصوير دوقة كمبردج لأسرتها
لندن– رويترز: قالت متحدثة إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا كرمت موظفا في القصر في احتفال خاص مستأنفة مهامها الرسمية أثناء تعافيها من نزلة برد حادة أجبرتها على عدم حضور قداسي عيد الميلاد والعام الجديد.
وأصيبت الملكة عاما بنزلة البرد قبل عيد الميلاد وأجلت رحلة كانت مقررة لها من لندن إلى مقرها الريفي في ساندرنجهام بشرق إنجلترا لمدة يوم واحد ثم اتخذت قرارا نادرا بعدم حضور قداس عيد الميلاد.
ولم تظهر الملكة إليزابيث علنا منذ مرضها وقال قصر بكنجهام إنها تتعافى من نزلة برد حادة.
ومنحت الملكة أمس الثلاثاء ريموند ويتون أحد موظفي القصر وساما يمنح عادة لمن يقدم خدمة خاصة لها أو للمملكة.
وقالت متحدثة إن الاحتفال الخاص أقيم في ساندرنجهام ولا تتوافر له صور.
كما أرسلت الملكة رسالة عزاء شخصية أمس الثلاثاء إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد هجوم عشية العام الجديد على ملهى ليلي في اسطنبول أسفر عن مقتل شخصا.
فيما أشادت الجمعية الملكية للتصوير بالصور التي التقطتها دوقة كمبردج كيت ميدلتون لأسرتها ومنها صور لابنيها الأمير جورج والأميرة تشارلوت نشرت على صدر صفحات الجرائد والمجلات في أنحاء العالم.
ومنحت كيت زوجة الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث عضوية شرفية مدى الحياة في الجمعية اعترافا بموهبتها وحماستها.
وهذه أول صور شخصية رسمية يلتقطها عضو في العائلة المالكة وتضمنت صورا للأمير جورج ممسكا بشقيقته الصغرى وصورا أخرى في أول يوم له في روضة الأطفال.
وقال مايكل بريتشارد المدير التنفيذي للجمعية التي أنشئت عام وكانت الملكة فيكتوريا الجدة الكبرى للملكة إليزابيث وزوجها الأمير ألبرت من بين رعاتها الأوائلدوقة كمبردج لها اهتمام منذ زمن بعيد بالتصوير وتاريخه.
وأضاف هي الأخيرة في طابور طويل من المصورين الملكيين ويسر الجمعية أن تعترف بموهبتها وحماستها بمنحها عضوية شرفية.