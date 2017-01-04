الملكة إليزابيث تتعافى من نزلة برد حادة

– January 4, 2017

الجمعية الملكية للفوتوغراف تشيد بتصوير دوقة كمبردج لأسرتها

لندن–‭ ‬رويترز:‭ ‬قالت‭ ‬متحدثة‭ ‬إن‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬كرمت‭ ‬موظفا‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬خاص‭ ‬مستأنفة‭ ‬مهامها‭ ‬الرسمية‭ ‬أثناء‭ ‬تعافيها‭ ‬من‭ ‬نزلة‭ ‬برد‭ ‬حادة‭ ‬أجبرتها‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬قداسي‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬والعام‭ ‬الجديد‭.‬

وأصيبت‭ ‬الملكة‭ ‬عاما‭ ‬بنزلة‭ ‬البرد‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬وأجلت‭ ‬رحلة‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬إلى‭ ‬مقرها‭ ‬الريفي‭ ‬في‭ ‬ساندرنجهام‭ ‬بشرق‭ ‬إنجلترا‭ ‬لمدة‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬ثم‭ ‬اتخذت‭ ‬قرارا‭ ‬نادرا‭ ‬بعدم‭ ‬حضور‭ ‬قداس‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭.‬

ولم‭ ‬تظهر‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬علنا‭ ‬منذ‭ ‬مرضها‭ ‬وقال‭ ‬قصر‭ ‬بكنجهام‭ ‬إنها‭ ‬تتعافى‭ ‬من‭ ‬نزلة‭ ‬برد‭ ‬حادة‭.‬

ومنحت‭ ‬الملكة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ريموند‭ ‬ويتون‭ ‬أحد‭ ‬موظفي‭ ‬القصر‭ ‬وساما‭ ‬يمنح‭ ‬عادة‭ ‬لمن‭ ‬يقدم‭ ‬خدمة‭ ‬خاصة‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬للمملكة‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬إن‭ ‬الاحتفال‭ ‬الخاص‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬ساندرنجهام‭ ‬ولا‭ ‬تتوافر‭ ‬له‭ ‬صور‭.‬

كما‭ ‬أرسلت‭ ‬الملكة‭ ‬رسالة‭ ‬عزاء‭ ‬شخصية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬عشية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصا‭.‬

فيما‭ ‬أشادت‭ ‬الجمعية‭ ‬الملكية‭ ‬للتصوير‭ ‬بالصور‭ ‬التي‭ ‬التقطتها‭ ‬دوقة‭ ‬كمبردج‭ ‬كيت‭ ‬ميدلتون‭ ‬لأسرتها‭ ‬ومنها‭ ‬صور‭ ‬لابنيها‭ ‬الأمير‭ ‬جورج‭ ‬والأميرة‭ ‬تشارلوت‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬صدر‭ ‬صفحات‭ ‬الجرائد‭ ‬والمجلات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

ومنحت‭ ‬كيت‭ ‬زوجة‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬حفيد‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬عضوية‭ ‬شرفية‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬اعترافا‭ ‬بموهبتها‭ ‬وحماستها‭.‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬صور‭ ‬شخصية‭ ‬رسمية‭ ‬يلتقطها‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬وتضمنت‭ ‬صورا‭ ‬للأمير‭ ‬جورج‭ ‬ممسكا‭ ‬بشقيقته‭ ‬الصغرى‭ ‬وصورا‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬روضة‭ ‬الأطفال‭.‬

وقال‭ ‬مايكل‭ ‬بريتشارد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬عام‭ ‬وكانت‭ ‬الملكة‭ ‬فيكتوريا‭ ‬الجدة‭ ‬الكبرى‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬وزوجها‭ ‬الأمير‭ ‬ألبرت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬رعاتها‭ ‬الأوائلدوقة‭ ‬كمبردج‭ ‬لها‭ ‬اهتمام‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭ ‬بالتصوير‭ ‬وتاريخه‭.‬

وأضاف‭ ‬هي‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬المصورين‭ ‬الملكيين‭ ‬ويسر‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬تعترف‭ ‬بموهبتها‭ ‬وحماستها‭ ‬بمنحها‭ ‬عضوية‭ ‬شرفية‭.‬