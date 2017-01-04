– January 4, 2017

داعش يشن إعتداءات صاروخية على المدنيين والإتحادية تسعف عشرات المصابين

مجلس نينوى لـ ( الزمان): تحرير الساحل الأيسر في متناول اليد

بغداد – محمد الصالحي

توقع مجلس محافظة نينوى تحرير الساحل الايسر بالكامل في الاسبوع المقبل، كاشفا عن اعداده خطة متكاملة لاعادة جميع النازحين الى منازلهم بمجرد انتهاء القوات الامنية من تطيهر الاحياء المتبقية، فيما واصل تنظيم داعش قصف المدنيين في الاحياء المحررة.

وقال عضو المجلس عبد الستار الحبو لـ ( الزمان) إن (تحرير الساحل الايسر من تنظيم داعش بات في متناول اليد وسيتم اعلان تحريره بالكامل خلال الاسبوع المقبل بعد انهيار التنظيم امام تقدم القوات المشتركة).وأكد الحبو (عودة نحو 90 بالمئة من نازحي المناطق المحررة التي تم تأمينها بالكامل في الساحل الايسر بعد اعادة تأهيل مشاريع المياه والكهرباء وازالة الالغام).ولفت إلى أن (مجلس المحافظة اعد خطة متكاملة لاعادة جميع النازحين في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا في الساحل الايسر). وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عماد يوخنا في تصرح امس ان (تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بشأن حسم معركة الموصل قبيل الصيف المقبل ليست دقيقة بسبب طبيعة التضاريس الجغرافية لنينوى فضلاً عن المدنيين في الأحياء السكنية مما يشكل صعوبة في توجيه ضربات جوية لمواقع التنظيم)، مبيناً أنه (بالرغم من تلك الصعوبات لكن القوات الأمنية تقترب من السيطرة على ساحل الموصل الأيسر بالكامل). وأضاف أن (قيادة العمليات المشتركة وعمليات قادمون يا نينوى تحتاجان لمدة زمنية تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر لحسم تحرير الموصل من سيطرة الإرهابيين لتداخل حدود القرى والمناطق فضلاً عن صعوبة العمليات في الجانب الأيمن)، موضحاً أن (غالبية عناصر داعش تتركز في جانب المدينة الأيمن). الى ذلك ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان امس ان ( التنظيم قصف المناطق السكنية في الميثاق ويافا وسومر). مبينا ان (القوات اسعفت عشرات المدنيين المصابين ونقلتهم الى مستشفى الحمدانية). وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته ( الزمان) امس ان (القوات اقتربت بنحو 900 متر عن مستشفى السلام، الذي يبعد نحو كيلو مترين عن حافة النهر جنوب شرق المحافظة).وقال مصدر امس ان (القوات الامنية من الجيش والشرطة الاتحادية تمكنت من إجلاء 80 عائلة كانت محاصرة في حي الميثاق شرقي مدينة الموصل).وأضاف انه (تم نقل العوائل إلى مركز حسن شام)، مبينا أن (أغلب العائلات تُعاني من نقص حاد في المؤن الغذائية والطبية بسبب حصار مجرمي داعش على سكان الحي).وقالت خلية الاعلام الحربية في بيان تلقته ( الزمان) امس إنه (من خلال تعاون مديرية الاستخبارات العسكرية وقيادة عمليات قادمون يا نينوى في تحديد اهداف نوعية منتخبة بدقة نفذت طائرات القوة الجوية العراقية سلسلة ضربات جوية دمرت فيها مواقع للعدو وألحقت بهم خسائر فادحة).واضاف البيان أن (الضربات اسفرت عن تدمير مقر وبرج اتصالات لداعش في منطقة حاوي الكنيسة في الجانب الأيمن وتدمير مخزن للاسلحة في حي المأمون من الجانب الأيمن وكذلك تدمير مخزن للعبوات الناسفة ومواد متفجرة في قرية البوسيف في الجانب الأيمن ايضا).وتابع أن (الضربات اسفرت ايضا عن تدمير معمل تفخيخ للعجلات في قضاء تلعفر – الحي العسكري وتدمير مخزن للاعتدة والاسلحة في الجانب الأيمن حي المنصور قرب دورة السواس وتدمير معمل لصناعة الصواريخ وقنابر الهاون في الموصل الجانب الأيمن، وتدمير معمل لتفخيخ العجلات في الحي العسكري بقضاء تلعفر).واوضح البيان أن (الضربة دمرت ثلاث عجلات مفخخة شاحنة قلاب خباطة سمنت كيا براد في طريق تلعفر العياضية داخل حقل دواجن، ومعملين لصناعة قنابر الهاون في تلعفر حي المثنى ومخزن للاسلحة والاعتدة في ناحيه القيروان وتدمير سبع عجلات وشفلين مدرعين في قرية عين طلاوي). وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون بيتر كوك في تصريح امس ان (ثلثي الموصل الشرقية حاليا بأيدي الحكومة). مضيفا أن (مختلف محاور التقدم في المدينة بدأت بتوحيد جبهاتها والتحالف يواصل تقديم الدعم الجوي لجهود القوات العراقية). واشار إلى ان (القوات العراقية مستمرة بالتقدم). وكانت قيادة عمليات قادمون يا نينوى اعلنت في 29 كانون الاول الماضي، بدء المرحلة الثانية لعملية قادمون يانينوى بتحرير الساحل الايسر للموصل بالكامل. وفي الانبار امر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بتكريم أحد المنتسبين الشهداء في قيادة عمليات الانبار وترفيع رتبته العسكرية. وقال بيان لمكتب العبادي انه (أمر بتكريم النائب ضابط خير الله حسن أحد منتسبي فوج حماية قيادة عمليات الانبار برتبة ملازم لشجاعته الفائقة في تصديه لاحد الارهابيين الانتحاريين). وكان الناطق بإسم الداخلية العميد سعد معن قد اعلن عن وقوع اعتداء ارهابي بواسطة انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجّر نفسه قرب سيطرة سبعة كيلو في الرمادي اسفر عن استشهاد جندي ومدني.