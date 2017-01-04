– January 4, 2017

مديرة الرافدين بين أقوى مئة سيدة عربية في 2016

بغداد – الزمان

اعلن مصرف الرافدين عن حصول مديرته العامة خولة طالب جبار على المرتبة العاشرة من بين قائمة تضم أقوى 100 سيّدة عربيّة تم اختيارها لعام 2016 . وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف ان (مديرة عام المصرف حصلت على المرتبة العاشرة من بين قائمة أقوى 100 سيّدة عربية لعام 2016 وفق تصنيف شركة فوربس العالمية وذلك بعد نحو شهر من حصولها على جائزة افضل رئيسة تنفيذية عربية لعام 2016 في مجالي القطاع المالي والمصرفي في العراق والوطن العربي).

واضاف ان (جبار تسلمت منصبها في حزيران 2016 ما جعلها تقود أكبر بنك في العراق. وحازت على كتاب شكر وتقدير من وزير المالية بفضل اعداد ووضع اجراءات رقابية داخلية صارمة ومتابعتها الشخصية للمصارف العراقية وهي حائزة أيضا على41 كتاب شكر وتقدير، فضلا عن العديد من كتب التكريم).