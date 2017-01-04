– January 4, 2017

العاني يرى المباحثات فرصة لتصفير الأزمات

الحديثي لـ (الزمان): زيارة يلدريم تتضمن إجتماعات

اللجنة العليا المشتركة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان برنامج زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الى العراق المقررة يوم السبت المقبل يتضمن عقد اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس ان زيارة رئيس وزرائه الى العراق تهدف الى إنهاء التوتر السابق بين البلدين. وقال المتحدث بإسم المكتب سعد الحديثي لـ(الزمان) أمس ان ( الموعد المحدد لزيارة يلدريم هو السبت المقبل وليس اليوم الخميس كما ذكرت بعض التقارير الصحفية). اوضح الحديثي ان (الزيارة تتضمن بحث العديد من القضايا ومن بينها ملفات احترام السيادة العراقية ومكافحة الارهاب وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية التي شهدت تراجعا بعد احتلال داعش لمدينة الموصل في حزيران 2014 بالاضافة الى اجراء اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين). وكان يلدريم قد اكد في العاشر من الشهر الماضي ضرورة اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين العراق وتركيا في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين. الى ذلك، افاد مصدر حكومي بأن (الطرفين سيبحثان ايضاً القضايا السياسية والامنية والتجارية ومسألة نقل الغاز العراقي الى الاسواق العالمية عبر الاراضي التركية). وكانت تقارير قد افادت بأن زيارة يلدريم الى العراق ستكون اليوم الخميس وانها ستستغرق يومين وتشمل اقليم كردستان ، استناداً الى بيان لنائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش قال فيه إن الزيارة تهدف لبحث الحرب على الإرهاب و(بدء عهد جديد) لافتاً الى ان الجانبين اقتربا من (رؤية جديدة للسلام في العراق). الى ذلك، اكد أردوغان امس الأربعاء ان زيارة يلدريم الى العراق تهدف الى إنهاء التوتر السابق بين البلدين.وقال خلال كلمة القاها أمام الاجتماع الأسبوعي للمخاتير في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة (نتابع الأمور في العراق عن كثب وسيقوم رئيس الوزراء بزيارة إلى هناك من أجل إنهاء التوتر السابق بين البلدين).على صعيد متصل، اعرب النائب عن تحالف القوى العراقية وعضو لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني عن امله في (تصفير الازمات) بين البلدين خلال الزيارة.وقال العاني في بيان إن (من المؤمل أن تدخل العلاقات العراقية التركية طورا جديدا من الانفتاح والحوار من أجل حل المشكلات التي مايزال بعضها عالقاً بين البلدين)، مضيفاً ان (الحكمة والصبر وروح المسؤولية التي امتازت بها قيادات البلدين قد جعلت من المشكلات امرا ثانويا بالقياس لطبيعة المصالح المشتركة واسعة الطيف بين البلدين). وعزا العاني هذا التطور الى (جهد مخلص لشخصيات سياسية عراقية وتركية تحظى بالثقة عملت في الضوء والظل من اجل تصويب مسار العلاقة وإعادتها لسابق عهدها إيمانا منها بحتمية التعاون في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا من اجل دحر الارهاب وكسر شوكته وعدم توفير أية بيئة يعتاش عليها ويخطط لها لما بعد تحرير العراق منه لانتاج منهجه التدميري لشعوبنا ودولنا من جديد)، معربًا عن امله في ان تكون زيارة يلدريم (مناسبة مثالية للدفع باتجاه تسوية العلاقات وتصفير الازمات ليس بين البلدين وحسب، وانما على صعيد منطقتنا برمتها والتي دفعت شعوبنا أثماناً باهظة من جرائها).

وتابع العاني الذي يرأس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية ان (لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية تشيد بالدور البنّاء والمتواصل الذي قام به سفير تركيا في العراق فاروق قيماقجي الذي كان طوال مهمته في السنوات السابقة عاملاً ايجابيا لتطويق المشكلات رغم صعوبتها ودافعا لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين)، على حد تعبيره.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، أن محادثات أستانة عاصمة قازاخستان بشأن سوريا ستنطلق في 23 من الشهر الجاري .واكد اوغلو امس الاربعاء ان بلاده تعمل مع روسيا على (معاقبة من يخرق وقف إطلاق النار في سوريا)، لافتا الى ان (محادثات أستانة بشأن سوريا قد تتأثر في حال عدم وقف خروق وقف إطلاق النار).