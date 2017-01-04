– January 4, 2017

كفاح هتلر يتسيّد أكثر الكتب مبيعاً في ألمانيا

{ برلين – رويترز: أصبحت أول طبعة لكتاب كفاحي لهتلر منذ الحرب العالمية الثانية من أكثر الكتب مبيعا في ألمانيا، حسبما قال الناشر. وقال معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ إن 85 ألف نسخة من النسخة الجديدة المزودة بشروح وهوامش لكتاب هتلر الذي يعد البيان الرسمي لهتلر لمعاداة السامية بيعت منذ طرحه لأول مرة في كانون الأول الماضي.ولكن المعهد المرموق قال إنه على النقيض التام من نشر أيديولوجيا اليمين المتطرف، أثرى الكتاب النقاش حول الظهور المجدد للآراء السياسية السلطوية في المجتمع الغربي المعاصر.

وكان المعهد في بادئ الأمر قد طبع فقط أربعة آلاف نسخة فقط، ولكنه زاد عدد النسخ المطبوعة على الفور نظرا للإقبال الشديد. وستطرح الطبعة السادسة في الأسواق في أواخر الشهر الجاري.وكان الكتاب المكون من جزءين من بين الكتب غير الروائية الاكثر مبيعا وفقا لقائمة صحيفة دير شبيغل العام الماضي، وتصدر الكتاب القائمة لمدة أسبوعين في نيسان الماضي.ونظم المعهد ايضا عددا من المحاضرات والنقاشات حول كفاحي في مناطق مختلفة من ألمانيا وأوربا.وقال المعهد إن هذه اللقاءات سمحت بتقييم تأثير النسخة الجديدة.وقال أندرياس فيرشينغ مدير معهد التاريخ المعاصر في ميونخ في بيان (اتضح أن الخوف من أن نشر الكتاب سيعطي رواجا لأيديولوجيا هتلر ويعطي النازيين الجدد منصة جديدة للدعاية أمر لا أساس له من الصحة). وأضاف (على النقيض من ذلك، أدى النقاش حول رؤية هتلر للعالم وتعامله مع الدعاية أعطانا الفرصة لبحث اسباب وتبعات الأيديولوجيات الشمولية في وقت بدأت فيه الآراء السياسية السلطوية والشعارات اليمينية في الانتشار).