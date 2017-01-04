– January 4, 2017

برشلونة تستهدف بلوغ المليار يورو بحلول 2021

الهولندي كومان أبرز المرشحين لتولي تدريب النادي الكتالوني

{ مدن – وكالات: كشف موقع سبورت إيطاليا ان إدارة نادي برشلونة الإسباني اجرت اتصالاتها بالمدرب الهولندي رونالدو كومان مدرب نادي إيفرتون الإنكليزي تمهيداً لتعيينه على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني خلفا لمدرب الفريق الحالي الإسباني لويس انريكي. وأكدت الصحيفة أن اتصالات مسؤولي نادي برشلونة مع كومان جاءت لتفادي أي فراغ يتركه رحيل انريكي في حال رفض تمديد عقده مع النادي ، والذي سينتهي في شهر يونيو المقبل ، في حال تفضيله خوض تجربة أخرى على غرار ما قام به بيب غوارديولا في شهر مايو من عام 2012 . و رغم التطمينات التي قدمها لويس انريكي لإدارة النادي برغبته في البقاء في قلعة الكامب نو لمواسم أخرى إلا انه لم يخفي إمكانية ترك منصبه ، عندما قال : ان مهنة التدريب مرهونة بتغيير الأجواء. هذا و يعلم إنريكي بان بقائه مع البارسا لن يضمن له راتبا كبيرا مهما حصد من ألقاب ، وهو ما تم تفسيره على انه رغبة صريحة منه بعدم تمديد عقده ، و هو الأمر الذي أخذته إدارة الرئيس جوسيب بارتوميو بجدية و باشرت اتصالاتها مع كومان. و لم يكن اختيار المدير الفني الهولندي عشوائياً بل فرضته معطيات موضوعية بداية بكونه ينتمي للمدرسة الهولندية التي لها تاريخ عريق مع نادي برشلونة ، حيث كان لها دورا هاما في رسم الهوية التكتيكية للفريق الكتالوني من خلال الراحل يوهان كرويف (لاعبا و مدربا)، وو بالتالي فان اختيار رونالد كومان يضمن احتفاظ الفريق بأسلوبه. ويعتبر كومان من أبناء النادي بعدما لعب لصفوفه من عام 1989 وحتى عام 1995 ، حيث كان له الفضل الكبير بتتويج برشلونة بلقبه الأول في بطولة دوري أبطال أوربا عام 1992 بعد الهدف الشهير الذي سجله في نهائي البطولة ضد نادي سامبدوريا الإيطالي على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن. الجدير ذكره أن كومان اثبت كفاءته في مختلف التجارب التي خاضها في مسيرته التدريبية سواء في الدوري الهولندي أو الدوري الإنكليزي بعدما حقق نتائج مرضية.

ارتفاع إيرادات النادي

من جهة اخرى كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة تستهدف بلوغ المليار يورو في تعاملاتها المالية بحلول عام 2021 . ورغم أن هذا الرقم يبدو ظاهريًا كبيراً ويصعب تحقيقه إلا أن المسؤولين على النادي الكتالوني وعلى رأسهم الرئيس جوسيب بارتوميو يدركون جيداً ان تحقيقه أمر ممكن بالنظر إلى ارتفاع إيرادات خزينة النادي وتنوع موارده خاصة بعد العقود الهامة التي ابرمها مع عدد من الرعاة، بالإضافة إلى معرفتهم بأن النادي مطالب بخوض معركة مالية واقتصادية لا تقل قوتها عن المعركة الفنية. وكان نادي برشلونة قد ابرم عقد رعاية مع الشركة اليابانية راكوتين في شهر نوفمبر الماضي ليحمل شعارها على قميصه بداية من الموسم القادم ولغاية عام 2021 ، فضلاً عن العقود المرتقبة مع الراعي الرسمي شركة نايكي الأمريكية هذا العام ولغاية عام 2026 ، إضافة إلى عائدات مشاركاته المنتظمة في دوري أبطال أوربا التي تدر أرباحًا طائلة على خزينته، خاصة وأن البلوغرانا ينافس على لقب البطولة، التي ستعرف هي الأخرى ارتفاعًا في ظل الضغوط التي تمارسها الأندية الأوربية الكبرى على الاتحاد الأوربي لرفع حصتها المالية من مشاركتها في المسابقة القارية، فضلاً عن حقوق البث التلفزيوني لمبارياته في الدوري الإسباني لموسم 2018-2019، والتي يتوقع أن تشهد ارتفاعًا مذهلاً بالمقارنة مع المواسم السابقة.

طفرة اقتصادية

وبحسب الصحيفة، فإنها تتوقع أن يعرف عام 2018 طفرة اقتصادية ومالية هامة لنادي برشلونة مع استمرار ارتفاع كتلة الرواتب السنوية التي تمنحها خزينة النادي للاعبين بعد نجاح الإدارة في الاحتفاظ بجل ركائز الفريق، وتمديد عقودهم لضمان الاستقرار الفني للفريق، وهي الزيادات التي ستغطيها ارتفاع قيمة الإيرادات من شركة نايكي التي قد تصل رعايتها للنادي إلى 155 مليون يورو سنوياً بموجب العقد الجديد، ولن تقل عن الـ 85 مليون يورو، تضاف إليها رعاية شركة راكوتين اليابانية التي حددت بـ 55 مليون يورو سنوياً وقد تصل إلى 61 مليون يورو في حال توج الفريق بلقب دوري أبطال أوربا، ومعها أيضا إيرادات رعاية قميص النادي خلال التدريبات، وهو الامتياز الذي منح لشركة بيكو التركية مقابل 10 ملايين يورو سنوياً في انتظار رفعه بعقد جديد وإيرادات أخرى متوقعة. وفي مسابقة دوري أبطال أوربا، يسعى نادي برشلونة لنيل حصة الأسد من عائدات المسابقة، والتي تأخذ في الاعتبار النتائج المحققة وحقوق البث التلفزيوني والرعاية، وفي حال كان البارسا الأفضل في هذه المعايير الثلاثة، فإن نصيبه من التركة الأوربية سيتجاوز الـ 100 مليون يورو في الموسم الواحد بداية من الموسم الجاري، بعدما ضمن حتى الآن عائدات تقدر بـ 26 مليون يورو بعد تجاوزه دور المجموعات للمسابقة القارية.

فيدال صداع برشلونة

من جهة اخرى يرغب برشلونة في الحصول على أكبر استفادة من بيع أليكس فيدال، من أجل تعزيز الفريق بظهير أيمن بديل، خلال مدة الانتقالات الحالية. ولم يحظ أليكس فيدال، الذي اشتراه برشلونة من فالنسيا بـ14 مليون يورو، بثقة المدرب لويس إنريكي، الذي يسعى لضم الكرواتي داريو سرنا، لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني. وقالت صحيفة أس الإسبانية، إن برشلونة يفتقر للسيولة المالية اللازمة لتحمل نفقات صفقة ضم سرنا، وينتظر المقابل المادي لبيع فيدال ليتمكن من تقديم عرض أفضل. ولفتت الصحيفة، إلى في الوقت الذي ينتظر فيه برشلونة، عرضًا مجزيًا لرحيل فيدال، لتعويض ما دفعه فيه، إلا أن فيدال، مستعد لقبول أي عرض، للرحيل عن النادي الكتالوني، في ظل ابتعاده عن اللعب. وأشارت الصحيفة، إلى أن أحد هذه العروض، جاء من جالاتا سراي التركي، الذي تحدث مع ممثل اللاعب عن إمكانية الحصول على خدماته معارًا. لكن المعضلة، أن النادي التركي، أوضح منذ البداية أن وضعه المالي لا يسمح له بتحمل نفقات صفقة الانتقال التي قد يطلبها برشلونة.