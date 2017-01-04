– January 4, 2017

عقوبات صارمة لمشجعي تشيلسي بسبب العنصرية

{ لندن – وكالات: قضت محكمة فرنسية بعقوبات سجن مع إيقاف التنفيذ بحق أربعة من مشجعي تشيلسي وغرمتهم ماليا اول امس الثلاثاء بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف عنصرية، حيث منعوا رجلا أسود من دخول عربة مترو أنفاق في باريس في فبراير شباط 2015 . وأظهرت لقطات فيديو الأربعة – الذين سافروا الى باريس لحضور مواجهة بين النادي اللندني وباريس سان جيرمان في دوري الابطال – الراكب الفرنسي سليماني سيلا وهو يحاول الصعود إلى عربة المترو المزدحم ولكن أنصار تشيلسي دفعوه ومنعوه من الصعود. وكان يمكن سماع عدد من أنصار الفريق اللندني وهم يهتفون بالانكليزية نحن عنصريون. نحن عنصريون. وهذا يروق لنا !. وعوقب ريتشارد باركلي ووليام سيمسون اللذان لم يمثلا أمام المحكمة اول امس الثلاثاء بعقوبة السجن لمدة 12 شهرا مع إيقاف التنفيذ بتهمة ارتكاب أعمال عنف عنصرية وترديد هتافات عنصرية. بينما عوقب جوش بارسونز وجيمس فيربيرن وكلاهما مثل أمام المحكمة بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة ثمانية شهور وستة شهور على الترتيب بتهم مماثلة، وأمر الأربعة بدفع عشرة الاف يورو الى سيلا.