– January 4, 2017

نجوم هوليود الأكثر زواجاً

غابور تقترن 9 مرات وتايلور سبعاً وهيوارث تتزوج أحدهم عامين فقط

{ واشنطن- رويترز: قالت النجمة غاغا غابور ذات مرة “على المرأة أن تتزوج عن حب، ثم تستمر في الزواج حتى تجد الحب.”

ويبدو أن تلك المقولة كانت منهج الحياة الذي عاشت به غابور حتى توفيت عن عمر ناهز 99 عاما، إذ تزوجت 9 مرات وكانت أشهر نجمات هوليود من حيث عدد زيجاتها.

ولم تكن غابور النجمة الوحيدة التي تزوجت عدة مرات بل كان هناك غيرها آخرون.

وكانت أول زيجات غاغا غابور من السياسي التركي برهان عاصف بليج، لكنها قالت بعد ذلك إنها كانت على علاقة بالرئيس التركي كمال أتاتورك خلال زواجها من بليج.

طُلقت غابور عام 1941 وانتقلت إلى الولايات المتحدة حيث تزوجت من الثري صاحب فنادق هيلتون كونارد هيلتون الأب عام 1942 لكنهما انفصلا بعد عامين أنجبا فيهما طفلة اسمها فرانشيسكا.

وتزوجت غابور بعد ذلك عددا من الأشخاص بينهم الممثل جورج ساندرز والثري هربرت هنتر، ثم جاك رايان مصمم الدمية الشهيرة باربي، ثم محاميها مايكل أومارا.

وتم إلغاء زواجها من المحامي المكسيكي فيليب دى ألبا لأن زواجها من أومارا لم يكن قد انتهى بشكل قانوني سليم.

وفي سن الـ 69 تزوجت من فردريك برنز فون آنهولت، وعاشت معه حتى وفاتها.

اليزابيث تايلور

تزوجت اليزابيث تايلور سبع مرات لكن البعض يقول إن عدد زيجاتها ثمانية إذ تزوجت الممثل الايرلندي الأصل ريتشارد بيرتون مرتين.

ودافعت تايلور عن نفسها ذات مرة بالقول “أنا لم أنم إلا مع الرجال الذين تزوجتهم، كم امرأة يمكنها قول ذلك؟”

وتزوجت للمرة الأولى في سن الـ 18 من كونراد هيلتون، ابن كونراد هيلتون الذي تزوج من جاجا غابور.

وبعد أربعة أعوام تزوجت من الممثل مايكل ويلدنغ، لكنها بعد 4 سنوات تزوجت من المنتج السينمائي مايك تود. إلا أن موته في حادث تحطم طائرة أدخلها في حالة من الحزن الشديد عليه.

وكان المغني إدي فيشر هو زوجها الرابع، وكان ذلك عام 1959 وبعد 5 سنوات من تلك الزيجة تزوجت تايلور من ريتشارد بيرتون للمرة الأولى.

وأصبحت تايلور وبيرتون من أشهر الأزواج في هوليود واشتهرت علاقتهما لما فيها من تقلبات ومشاعر متقدة.

لكن وقع بينهما الطلاق بعد 9 أعوام وعادا فتزوجا مرة أخرى بعد عامين.

ولم يدم زواجهما سوى 5 أشهر ثم انفصلا مرة أخرى عام 1976.

وتزوجت تايلور بعد ذلك مرتين.

لاري كنغ

تزوج مقدم البرامج الشهير لاري كنغ 8 مرات، من 7 نساء.

كان زواجه الأول من حبيبة صباه فريدا ميلر عام 1952.

ثم تزوج لفترة قصيرة من آنيت كاي قبل أن يتزوج من أحدى فتيات بلاي بوي تسمى آلين أكينز عام 1961. لكن هذا الزواج لم يدم سوى عامين. ثم عاد إلى الزواج منها مرة أخرى بعد زواجه من ماري فرانسيز ستيفن عام 1963 ثم انفصلا مرة ثانية عام 1972.

وتزوج كنغ بعد ذلك من مدرسة رياضيات ثم امرأة أعمال.

ولايزال كنغ متزوجا من زوجته السابعة شون سوثك ولديهما طفلان.

ويقول كنغ في مذكراته “عندما أنظر إلى الماضي أجد بعض ما أندم عليه. بالتأكيد لم أكن لأتزوج 8 مرات. لكنني لا أتوقف كثيرا عند الندم.”

ريتا هيوارث

بدأت ريتا كانسينو زيجاتها عام 1937 بزواجها من إدوارد جودسن الذي كان يكبرها بـ 22 عاما.

وأدار جودسن أعمالها في بداية حياتها الفنية وهو من نصحها بتغيير اسمها إلى ريتا هيوارث وأن تغير لون شعرها إلى الكستنائي.

وطُلقت ريتا هيوارث عام 1942 ثم تزوجت المخرج أورسن ويلز عام 1943 لكنهما انفصلا عام 1948.

ثم تزوجت الأمير على خان ابن السلطان محمد شاه، زعيم الطائفة الإسماعيلية، الذي كان سفيرا لباكستان في الأمم المتحدة ودام زواجهما لعامين أنجبا خلاله ابنة واحدة اسموها ياسمين، تزوجت بعدهما المغني دم هايمز.

وكان زواجها الأخير من المنتج السينمائي جيمس هل عام 1958 واستمر زواجهما 3 أعوام. وقالت هيوارث ذات مرة “ما يفاجئني في الحياة ليس هو الزيجات التي تفشل بل تلك التي تنجح.”

مارتن سكورسيس

سكورسيس هو مخرج أفلام مثل “الثور الهائج” ، و”أشخاص طيبون”و”ذئب ول ستريت”.

تزوج سكورسيس 5 مرات كانت الأولى من لاراين ماري برنن.

وخلال السبعينيات تزوج من الكاتبة جوليا كاميرون . كما تزوج المملثلة إيزابيل روسليني عام 1979 ثم المنتجة باربرا دي فينا عام 1985.

وكان زواجه الخامس من هيلين موريس عام 1999 ولا يزالا معا منذ ذلك الحين.

نجوم آخرون متعددو الزيجات

الممثلة لانا تيرنر تزوجت 8 مرات، أما المغني جيري لويس تزوج 7 مرات، ومثله الممثل الكوميدي ريتشارد برايور، أما توني كيرتــــــس فتزوج 6 مرات.

وتزوج الممثل هنري فوندا 5 مرات وهو نفس عدد الزيجات التي تزوجها كل من جنجر روجرز، وكلارك غيبل، وستان لوريل، وجوان كولنز، ودينس هوبر، وبيــــلي بوب ثورنتون.