– January 4, 2017

أبو النمر ومحروسة

ذهب ابوالنمر في زيارة لضيعة مجاوره لزيارة صديق عزيز اهداه كلبة بنت كلب في منتهى الاخلاص حسب التسلسل الوراثي للجد العاشر وهي حامل وجراؤها ابناء اصول حتى قبل ان يولدوا واعتنى ابو النمر بمحروسه وكان ينظف محلات بيع الدجاج واللحم من البقايا لان محروسة بحاجة لغذاء ففي احشاءها سبعة من ابناء الاصول وبعد عدة شهور كان ابوالنمر خلالها ينتظر ولادة محروسة على احر من الجمر ولشدة اهتمامه بمحروسه نسي ان زوجته حامل وليلة ولادة محروسة داهمت آلام المخاض ام النمر فطلب ابو النمر من شقيقتها مرافقتها للمستشفى لانه لا يستطيع المخاطرة بترك محروسة دون مرافق اثناء الولادة الميمونة لانها ستنجب ابناء اصول اما زوجته فالمستشفى وشقيقتها كفيلان بالعناية بها لانها الولادة الخامسة والمتوقع انثى ونمر في الثانية عشر من عمره ولديه ثلاثة اشقاء اصغر منه اما المولود الخامس حسب التشخيص الطبي فهي انثى ومن وجهة نظر ابو النمر فمحروسة اهم من العروسة وام العروسة وبعد ولادة محروسة وام العروسة في نفس الليله لم يهتم ابو النمر الا في ارسال نمر لجمع بقايا المحلات من اللحم والدجاج لمحروسة وجراءها السبعة ومرت شهور اصبح ابناء محروسة مثل العجول ولكن داخل سياج البيت وذات يوم نسي ابو النمر الباب مفتوحا وانطلقت محروسة وابناؤها الى بيوت الجيران واشتغلت صفارات الاسعاف حيث كان عدد ضحايا محروسة وكلابها الشرسه التي كانت قبل شهور جراء صغيره بالعشرات من ابناء الحي باعمار متفاوته وهجم الناس بالحجارة على محروسه وكلابها حتى صاروا كالعصف المأكول وابو النمر يحاول اقناع الناس بأن محروسة وابناءها في منتهى الاخلاق وهم ابناء اصول حسب اقوال صديقه ومن المؤكد ان اهل الحي هم من استفزوا مشاعر ابناء الاصول ومن حرقة اعصاب اهل الحي لحق ابو النمر جرحين في راسه وهرب تاركا محروسة وكلابها جثثا هامدة ومن شدة حبه واخلاصه لمحروسة نسي نفسه وان دمه ينزف واجهش بالبكاء على محروسة وكلابها ابناء الحسب والنسب وهنا قالت له زوجته هل انت محسوب على الانسانية او على الرجوله لقد اهملت بيتك واسرتك وانت تعتني بمحروسة وكلابها حتى فضلتهم علينا ولم تشاهد ابنتك خلال ما يقارب السنه الا عدة مرات لاتتجاوز اصابع اليد الواحدة وكنت تقضي معظم ليلك ونهارك بين الكلاب التي جلبت علينا كراهية الحي ولن يتعامل معنا احد من الجيران بعد الحادثة المشؤومة وبسبب افكارك المنحرفة وفعالك المجنونة وهنا قال لها ابو النمر انه قرر ان يذهب في الغد ليحضر اخت محروسة مع ابناؤها كتعويض عن محروسة وكلابها وهم ابناء اصول و قال المثل ان العاقل ان اخطأ تراجع واعتذر والجاهل والمغرور ان اعتذر تفلسف وكرر الخطأ بشكل اكثر بشاعة وهذا يسمى جكاره أي الاصرار على النهج السلبي دون استخدام العقل في الاتجاه الصحيح حسب ما وهبه الخالق للبشر حين فضله بعقله على بقية المخلوقات.

ماجد جاغوب – بغداد