– January 4, 2017

عمليات بغداد تفتح تحقيقاً بإختطاف شوقي بعد الإفراج عنها

بغداد – قصي منذر

فتحت قيادة عمليات بغداد تحقيقا للتوصل الى الجهات التي قامت بخطف الصحفية افراح شوقي ومعرفة ملابسات عملية الاختطاف غداة إطلاق سراح شوقي مساء اول امس، فيما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بملاحقة الخاطفين. وقال مصدر مسؤول في شرطة بغداد أن (قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا مع شوقي لمعرفة الجهات الخاطفة وملابسات عملية الاختطاف)، مؤكداً (عدم توافر أي معلومات في الوقت الراهن عن الجهات التي اختطفتها، ولا عن مكان الاختطاف أو أسبابه، كما أن هوية الخاطفين لاتزال مجهولة). من جهته، اجرى العبادي اتصالاً هاتفياً بشوقي بعد نحو ساعة على اطلاق سراحها، للاطمئنان على صحتها ووعد بزيارتها ، كما تعهد خلاله بملاحقة الخاطفين والتحقيق في الحادث.وعادت شوقي الى منزل عائلتها في حي المنصور ببغداد بسيارتها الخاصة وليس الى منزلها الذي اختطفت منه قبل تسعة ايام. وأظهرت صور على مواقع التواصل شوقي مبتسمة وهي بصحة جيدة . بدورها اكدت شوقي انها بصحة جيدة ولم تتعرض لأي تحرش او اعتداء، لكنها لم تحدد الجهة الخاطفة. واقتحم مسلحون مجهولون يرتدون زيا عسكريا في 26 كانون الأول الماضي منزل شوقي واقتادوها تحت تهديد السلاح الى جهة مجهولة. وكان العبادي قد وصف اختطاف شوقي بأنه (اختطاف سياسي جُرمي).وقال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الثلاثاء أن (الجهة الخاطفة تحاول تضليل الأجهزة الامنية)، مؤكدا (عدم وجود حالة أهمال لمتابعة القضية وأنه يستمع شخصياً لتقارير يومية)، داعيًا ذويها الى (الصبر)، معرباً عن(أمله بالافراج عنها).وكان العبادي قد وجه الاجهزة الامنية بالكشف الفوري عن ملابسات الاختطاف وبذل أقصى الجهود من اجل انقاذ حياة شوقي والحفاظ على سلامتها، وملاحقة أية جهة يثبت تورطها بارتكاب هذه الجريمة واستهداف أمن المواطنين وترهيب الصحفيين، فيما شكلت قيادة عمليات بغداد فريق عمل للتحقيق في الحادثة، وقالت في ما بعد انها توصلت الى خيوط عن هوية الخاطفين.وفي إثر حادث الاختطاف ، تظاهر زملاء شوقي وممثلو منظمات المجتمع المدني وناشطون مطالبين بالكشف عن مصيرها.وأخذت القضية أبعادا دولية، إذ دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى العمل للإفراج عنها، فيما دعت الخارجية الأمريكية إلى إطلاق سراحها. وأعلنت فرنسا الأربعاء الماضي عن تضامنها مع السلطات العراقية حيال الحادث نفسه. واعرب عدد من زملاء شوقي عن فرحتهم بسلامتها وعودتها الى اسرتها من خلال منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ونشرهم لها صوراً وسط عائلتها بعد اطلاق سراحها.