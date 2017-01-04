– January 4, 2017

الطقس بين صحو ومغبر وإستقرار الحرارة

مخاطر قيادة السيارات في الضباب الكثيف

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تقع اجواء العراق تحت تأثير أمتداد المرتفع الجوي القادم من تركيا ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم ، كما يتشكل الضباب في بعض الأماكن من المنطقة الشمالية يزول تدريجيا خلال النهار .واكد المنبئ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ياسر علي لـ (الزمان) أمس (استمرار تأثر اجواء العراق بامتداد المرتفع الجوي القادم من تركيا ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب في بعض الأماكن من المنطقة الشمالية ويزول تدريجيا خلال النهار ولن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة)، واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون15مئوية والصغرى 7 مئوية وستكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا ، تنشط خلال النهار من 30 -40 كيلو مترا في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مثيرة للغبار في بعض الأماكن منهما، ويكون مدى الرؤية من 8-10 كيلو مترات وفي الضباب والغبار5-7 كيلو مترات)، واوضح علي ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون في المناطق كافة غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة عن اليوم السابق).وتابع ان (اجواء العراق تتأثر السبت المقبل بأمتداد منخفض جوي قادم من البحر الأحمر ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع بعض القطع من الغيوم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة).

ويرى خبراء ان (تشكل الضباب الكثيف من أخطر حالات قيادة السيارات خاصة على الطرق الخارجية وذلك استناداً إلى الإحصاءات التي رصدت الحوادث المؤسفة في تلك الاجواء ،فهي كقيادة السيارة مغمض العينين ومع ذلك يصر الكثير من السائقين على القيادة أثناء الضباب بسرعة أكبر من اللازم مع أن كثافة الضباب قد تتغير بلحظة لتنعدم معها الرؤية تماماً)، واضافوا ان (الضباب عبارة عن قطرات ماء صغيرة الحجم عالقة في الهواء تتكاثف لتجعل الرؤية صعبة وأحياناً محدودة وتظهر خاصة في الليل وعند ساعات الصباح الأولى،والخطأ الفادح الذي يقع فيه السائق دون قصد أثناء تشكل الضباب زيادة السرعة، حيث يقوم البعض منهم كلما زادت كثافة الضباب في الجو يزيد من سرعة السيارة ظناً أنه يقود السيارة بشكل أبطأ بكثير مما هو عليه في الواقع، ولكن الامر العكس تماماً، لانه لابد من التحلي بأسلوب خاص وعناية فائقة عند قيادة السيارة في الضباب ولاسيما في الليل، فربما يتحول عندها الضباب من ذرات ماء خفيفة إلى طبقة سميكة عازلة تماماً للرؤية، وعدم الالتزام بحدود السرعة يعني تفادي الخطأ بشكل أبطأ والموت أو الإصابة الجسدية بشكل أسرع)، مؤكدين ان (من الخطأ الشائع والفادح استخدام الأضواء البعيدة لانها تعكس الضباب وتعيق الرؤية أي أنها تزيد الأمور سوءاً على السائقين).