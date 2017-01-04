– January 4, 2017

ذي قار توفّر 60 درجة وظيفية جديدة في المصفى

الناصري يبحث مع العمل الإعانات الشهرية للحماية الإجتماعية

ذي قار – باسم الركابي

كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة ذي قار عن اطلاق 60 درجة وظيفية جديدة على الملاك الدائم لمصفى المحافظة .وقال رئيس اللجنة يحيى المشرفاوي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (شركة مصافي الجنوب اعلنت عن حاجتها الى 60 درجة وظيفية جديدة على الملاك الدائم للمصفى على ان يكون التقديم عن طريق الاستمارة الالكترونية على موقع الشركة), واضاف ان (الدرجات المطلوبة موزعة بواقع 45 درجة بصفة اطفائي و15 درجة بصفة سائق سيارة اطفاء، وجميعها لحملة الشهادة الاعدادية للفرعين العلمي والصناعي على ان يكون من سكنة المحافظة), واوضح ان (الشركة اشترطت كذلك ان يكون المتقدم للتعيين لائقا للعمل وان يجتاز الاختبار العملي والنظري و لا يقل عمره لوظيفة سائق عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما وعمر المتقدم لوظيفة الإطفائي بين 18 الى 23 عاما), مشيرا الى ان (التقديم على الدرجات الوظيفية الجديدة من اول امس الثلاثاء لمدة 20 يوما).وبحث المحافظ يحيى الناصري مع مجلس المحافظة قطع الاعانات الشهرية لشبكة الحماية الاجتماعية عن عدد من المستفيدين في المحافظة.

وقال عضو المجلس شهيد الغالبي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (جدول اعمال جلسة المجلس تضمن تضييف الناصري ومدير دوائر العمل في المحافظة لبحث ملف الاعانات الشهرية لشبكة الحماية الاجتماعية وقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقطعها عن عدد من المستفيدين),واضاف البيان ان (الناصري اجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير محمد شياع السوداني لبحث الملف ذاته وحث الوزارة على اطلاق الاعانات من جديد).واوضح ان (الناصري ترأس اجتماعا للجهات ذات العلاقة في المحافظة للتنسيق مع الوزارة واتخاذ الاجراءات الحاسمة والسريعة وفق الاليات القانونية لاعادة اطلاق الاعانات),واعلن قائممقام قضاء الجبايش التابع للمحافظة بديع لبنان الخيون عن المباشرة بخطة انشاء ثلاثة اسواق تجارية بواقع 157 محلا تجاريا وفق نظام المساطحة في القضاء، متوقعاً ان تعود بإيرادات مالية مقدارها نحو 181 مليون دينار سنويا لمديرية بلدية الجبايش.ونقل البيان عن الخيون القول إن (الخطة الجديدة تهدف الى تعزيز ايرادات دائرة البلدية وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل تجارية جديدة لاستيعاب شريحة الشباب من العاطلين عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية), وأشار الى (وجود مشاريع اقتصادية اخرى يجري الاعداد لها حاليا، وان القضاء سيشهد نهضة اقتصادية كبيرة خلال العام الجاري بالتزامن مع ضم مناطق الاهوار الى لائحة التراث العالمي).حسب البيان