– January 4, 2017

ذكرى خالدة … لجيش مقدام – محمد ياسين الهاشمي

قال هتلر : ( اعطني جندياً عراقيا ً وسلاحا ً المانياً .. وسوف اجعل اوربا تزحف على اناملها .. )

وقال عمر بن الخطاب ( رض) : (العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الامصار ورمح الله في الارض فاطمئنوا فأن رمح الله لا ينكسر ).

وها نحن نتذكر النشيد ايام الطفولة :

الجيش سور للوطن يحميه ايام المحن

نشيد طالما رددناه وتغنينا به ونحن صغار يوم كنا في المدرسة الابتدائية وكبرنا وكبر معنا هذا التوصيف الذي احتل الفؤاد وسكن الضلوع كعنوان بالغ الدلالة وعميق المعنى لدور قواتنا المسلحة وما تمثل من درع يذود عنا اطماع الطامعين ويصد عدوان العدوانيين أيا ً كان شكلهم او حجمهم وفي اي زمان ومكان … الجيش سور تعبير عن الحاجز الذي لايستطيع اي كان ان يتسلقه وهو يمثل البوابة الامنية والقوية في البلاد في الحفاظ على امنها وامانها من كل متطاول او عابث او مخرب امثال الداعشيين الارهابيين .

الجيش ثروتنا الكبرى وسلاحنا الامضى في مواجهة التحديات الامنية والعسكرية وهو اليوم يؤكد هذا الاستحقاق الوطني على اروع مايكون في عملية ملاحقة عصابات الجريمة والارهاب من القتلة والمرتزقة الذين حاولوا ويحاولون استباحة حياتنا بتطاولهم وعربدتهم حين اضرموا الحرائق وأشعلوا النيران في شوارعنا وإحيائنا ليطفئوا مصابيح الحياة ويغرقوننا بمستنقعات البغض والكراهية والفتنة والانقسام والعمل على اشاعة الاحتراب .

وما دروا إن الحياة تتحدى الارهاب وان رجال العراق البواسل من قواته المسلحة والنشامى من الحشد الشعبي والعشائر العراقية الاصيلة لن تقبل الذلة ولن تمد يدها للسفاحين والقتلة بل ترفضهم وتقاتلهم حتى تكنسهم وتقبرهم وتزيل كل قيحهم عن أرض الوطن.

أجل ان الجيش العراقي الباسل يبقى جيش الشعب والمدافع عنه أمنه وامانه ويذود عن شر اطماع الطامعين ويرد كيدهم إلى نحورهم والمدافع عن أمنه وعن شر اطماع الطامعين ليؤمن لنا اليوم والغد ولننعم بالراحة والسلام . فتحية وألف تحية لرجال الفخر والعز من ابناء قواتنا المسلحة بشتى صنوفهم وتشكيلاتهم وهم يذودون عن حياض الوطن والمواطن في تطهير البلاد من اوكار الخراب والارهاب .

حقا أنه صاحب الأقتدار ومصنع الابطال فلا بد لنا من وقفة تأمل واستذكار وإجلال لتضحيات هذا الجيش الظافر فهو حق وواجب على الجميع أن نحتفي ونحتفل في يوم تأسيسه وهو يمر على ذكرى بنائه (96 عاماً ) والذي تكونت نواته من فوج الأمام موسى الكاظم عليه السلام وكان تأسيسه على أسس وثوابت وطنية وعقيدة راسخة وخالصة مهمته الدفاع عن أرض الوطن والدفاع عن الأراضي العربية ومن الصعب أن لاتجد في قُطر من الأقطار العربية ودماء الجيش العراقي التي جاد فيها لم تسكب على ارضها.فهذه فلسطين ودمشق والأردن ولبنان ومصر تشهد قبور الشهداء التي لازالت تستقر في اراضيها لتكون شاهد عيان لكل من يتذكر لتضحياته.

وقد تعرض الجيش لتداعيات كثيرة انهكته فقد زُج في حرب عبثية وهي الحرب العراقية الايرانية امتدت ثمان سنوات من 1980-1988 ثم دخول العراق الى الكويت وما تلاه من حرب مدمرة (حرب الخليج الثانية) وادخال العراق بحصار شامل ضمن عقوبات دولية , ثم احتلال العراق من قبل امريكا وقرار (بريمر) سيئ الصيت بحل الجيش العراقي.

ومع ما مَرّ به البلد ويمر به يبقى الجيش العراقي هو الحامي لتربة العراق والسيف البتار لكل طامع بأرضنا المباركة… وها نحن نرى قواتنا الباسلة بكل صنوفها تطرد الارهاب وأهله وستبقى بقاء العراق وبقاء نهريه .

فتحية لجيشنا الباسل في يوم عيده والمجد والخلود لشهداء جيشنا المقدام وأقول مع الشاعر :

أفخرُ بعزك أيها البطلُ

فلا لمثلكَ جيشاً بات يكتملُ

جيش العراقُ اسوّدٌ في عرائنها هو السنان سيجري خلفه نصل