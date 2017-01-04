– January 4, 2017

أساليب التعاون الدولي لحفظ الأمن ومكافحة الإجرام 1-2 – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

في مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد سنة 2000 في فيينا بالنمسا جرت مناقشة موضوع التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية : التحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين . ، وكان من ضمن ما تم الاتفاق عليه ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة مشكلة الجريمة العالمية واضعين في الاعتبار ان اتخاذ تدابير ضدها هو مسؤولية عامة ومشتركة ….الخ .

وفي مؤتمر الامم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد سنة 2005 في بانكوك بتايلند ، جرت مناقشة موضوع التعاون الدولي في التصدي للارهاب وللعلاقات بين الارهاب والانشطة الاخرى … الخ .

اما في مؤتمر الامم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في سلفادور / البرازيل سنة 2010 فجرت مناقشة موضوعي النهج العملية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المشاكل المتصلة بالجريمة و التعاون الدولي لمكافحة غسيل الاموال استناداً للصكوك الدولية … الخ . وتكرر الامر في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في الدوحة بقطر سنة 2015 حيث تم التأكيد على التعاون الدولي ، بما في ذلك التعاون على الصعيد الاقليمي ، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية …

وبذلك يتضح ان موضوع التعاون الدولي لحفظ الامن ومكافحة الاجرام وتطوير اساليبه ، اصبح مطلباً عالمياً ضرورياً لمواجهة الجرائم العالمية وبخاصة :-

جرائم الارهاب

جرائم غسيل الاموال

الجرائم المنظمة العابرة للحدود

جرائم الاتجار بالاشخاص

جرائم تهريب المخدرات

جرائم الاتجار بالاسلحة المحظورة

جرائم التقنية ومنها جرائم الحاسوب والانترنيت

جرائم الفساد

جرائم تهريب المهاجرين … الخ

فما هي الاساليب المعتمدة في التعاون الدولي لحفظ الامن ومكافحة الاجرام ؟

ابتداءً نقول ان التعاون الدولي في مكافحة الاجرام ، ليس جديداً ، فهو معروف في العلاقات الدولية منذ اقدم العصور ، وبخاصة باسلوب الاحلاف والمعاهدات التي كانت تشمل حماية كل طرف في المعاهدة لقوافل ورعايا الطرف الاخر المارة باراضيه .. ولاشك ان مفهوم الحماية يعني حماية امن الاشخاص والاموال … ومثل هذه الاحلاف والمعاهدات كانت معروفة في العراق منذ العصور السومرية . راجع دراسة د. عامر سليمان – العلاقات السياسية الخارجية – حضارة العراق – الجزء الثاني – بغداد صفحة 109 وما بعدها .

والاحلاف والمعاهدات معروفة في الشريعة الاسلامية وادلة مشروعيتها مؤكدة في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة . ومن احكام المعاهدات في الاسلام الالتزام بشروط العقد وما يتعلق به ، وعصمة دماء المعاهدين واموالهم .

الدكتور خالد رشيد الجميلي – احكام الاحلاف والمعاهدات في الشريعة الاسلامية والقانون – دار الحرية للطباعة – بغداد – 1987 – صفحات 211 وما بعدها .

مكافحة الاجرام

وتصاعدت اساليب التعاون الدولي في مكافحة الاجرام مع بداية القرن الماضي ، وبخاصة في ظل عصبة الامم وبعدها هيئة الامم المتحدة … ومع بداية تأسيس الدولة العراقية في 1921 كانت الحكومة العراقية حريصة على اعتماد مبدأ التعاون الدولي الامني بوسائل متعددة اهمها :-

الانضمام الى المعاهدات الدولية ذات الصلة بالتعاون الدولي الامني ، ومنها على سبيل المثال :-

الاتفاقية الدولية بشأن الجولان على الطرق الوقائع العراقية 1170 في 29 / اب / 1932 .

الاتفاقية الدولية الخاصة بمرور السيارات الوقائع العراقية 926 في 22 / 12 / 1930

الاتفاقية الدولية لمراقبة المتاجرة بالاسلحة والاعتدة والادوات الحربية القانون رقم 57 لسنة 1932

اتفاقية الامم المتحدة الوحيدة للمخدرات القانون رقم 6 لسنة 1962 .

واستمرت الدولة العراقية على هذا النهج ، وواكبت اتساع نطاق التعاون الدولي الامني باسلوب المعاهدات الدولية ، حيث انضمت الى عشرات المعاهدات الدولية الامنية ….ومن احدث هذه المعاهدات النافذة في جمهورية العراق حالياً :-

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية القانون رقم 23 لسنة 1996

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية القانون رقم 20 لسنة 2007

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد القانون رقم 35 لسنة 2007

اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهنية القانون رقم 30 لسنة 2008

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة القانون رقم 17 لسنة 2012

الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن القانون رقم 6 شهر 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري القانون رقم 17 لسنة 2009

الاتفاقية الدولية لقمع الاعمال غير غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية القانون رقم 113 لسنة 2012

الانضمام الى اتفاقيات امنية اقليمية يتحدد نطاق نفاذها في اطار التعاون الامني بين مجموعة دول ، ومنها دول منظمة المؤتمر الاسلامي ودول الجامعة العربية ….

ومن تلك الاتفاقيات التي انضمت جمهورية العراق لها:- • معاهدة منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي القانون رقم 4 لسنة 2012 .

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد القانون رقم 94 لسنة 2012

الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب القانون رقم 62 لسنة 2012

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون رقم 31 لسنة 2013

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية القانون رقم 6 لسنة 2001

الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب القانون رقم 35 لسنة 2008

عقد اتفاقيات ثنائية ، وكما هو حاصل باتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وكل من الدول المجاورة ودول صديقة واهمها :-

معاهدة تسليم المجرمين بين مملكة العراق ومملكة الحجاز ونجد وملحقاتها الموقع عليه في مكة في 8 نيسان سنة 1931 .

معاهدة بشأن تسليم المجرمين بين العراق ومصر . موقع عليها في القاهرة في 20 نيسان 1931 .

اتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقعة في 1 / كانون الاول / 1964 .

اتفاقية تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق واليمن القانون رقم 45 لسنة 1947

الاتفاق المؤقت للتعاون القضائي بشأن تبليغ الاوراق العدلية مع ايران لسنة 1931 الوقائع العراقية 1079 في 21/1/1932

معاهدة تسليم المجرمين بين العراق وتركيا الموقع عليها في انقرة في 9 / كانون الثاني / 1932 الوقائع العراقية 1114 في 4/4/1932

اضافة الى معاهدات اخرى مماثلة بين العراق وبريطانيا سنة 1931 وبين العراق والولايات المتحدة الامريكية سنة 1934 وبين العراق واليابان سنة 1968 وبين العراق والمانيا الديمقراطية سنة 1971 وبين العراق والاتحاد السوفيتي سنة 1973 واحدث اتفاقية امنية عقدتها جمهورية العراق هي مع الاتحاد الاوربي بعنوان اتفاق الشراكة والتعاون بين جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة اخرى تمت المصادقة عليه بالقانون رقم 49 لسنة 2014 المنشور بالوقائع العراقية 4322 في 19 / ايار / 2014 .

ويتكون الاتفاق من 124 مادة موزعة على خمسة ابواب يبحث الاول منها في موضوع الحوار السياسي والتعاون في مجال السياسة الخارجية والامنية … والباب الرابع يبحث في العدل والحرية والامن .

الانتماء الى وكالات دولية متخصصة مرتبطة بهيئة الامم المتحدة او الانتماء الى منظمات دولية حكومية او غيرحكومية مهتمة بمكافحة الاجرام

ومن الهيئات الامنية الدولية المرتبطة بهيئة الامم المتحدة :- • مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان

مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين

الادارة التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب

معهد الامم المتحدة الاقاليمي لابحاث الجريمة والعدالة

ومن المنظمات الحكومية الدولية :-

جامعة الدول العربية

مجلس وزراء الداخلية العرب

اللجنة الدولية للصليب الاحمر

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول

المجلس الدولي للتعاون الكمركي

ومنن المنظمات غير الحكومية:- • منظمة العفو الدولية

المؤسسة الاسيوية لمنع الجريمة

الحركة الدولية للدفاع عن الاطفال

الرابطة الدولية لقانون العقوبات

الجمعية الدولية لعلم الجريمة

الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي من اجل سياسة جنائية انسانية

الرابطة الدولية لاصلاح قوانين العقوبات . الحاضرون لمؤتمر الامم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة المنعقدة سنة 2005 في بانكوك – الصفحات 13 – 15 من تقرير المؤتمر المذكور الصادر بوثيقة الامم المتحدة A \ CONF \203 \ 18

المشاركة في مؤتمرات امنية دولية

من المتفق عليه في علم الادارة العامة ان المؤتمرات الدورية صيغة من صيغ الادارة العملية ، ووسيلة من وسائل تدريب الملاكات الادارية ، وتطوير خبراتها من خلال تبادل التجارب ، وتداول المعلومات التخصصية واحترام الرأي الاخر واعتماد المصادر الموثوقة واستثمار الاحصاءات ونتائج البحوث الامنية .

تنفيذ برامج

لذلك حرص (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) في هيئة الامم المتحدة ، من خلال تنفيذه لبرنامج المتحدة لمنع الجريمة ، بواسطة (لجنة منع الجريمة) و (مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة) ، على عقد مؤتمر عالمي يعقد كل خمس سنوات في احدى عواصم الدول الاعضاء في الهيئة المذكورة ، يطلق عليه (مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) .

وبدأ عقد اول مؤتمر منه في جنيف عام 1955 وعقد المؤتمر الثالث عشر منه في الدوحة بقطر عام 2015 . وكان ومازال هذا المؤتمر ، يعد ارقى مؤتمر عالمي مختص ببحث الموضوعات الامنية التي تحظى بعناية الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بمكافحة الاجرام وتحقيق الامن العام ، وستبقى مقررات ووصايا هذه المؤامرات من اهم المصادر العلمية للدول الاعضاء في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها الامنية . كما حرصت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) على ان تطرح في اجتماعاتها السنوية اهم المشاكل الدولية الامنية ويتبادل المشاركون فيها من ممثلي الدول الاعضاء ، وغيرهم من المشاركين في الاجتماعات من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاجرام ، الاراء حول افضل السبل واحدث التجارب في الحفاظ على امن الدول والحد من تصاعد الاجرام

{ لواء شرطة متقاعد