– January 4, 2017

(الزمان) بصحبة المخرج عمران التميمي خلف ستار المسرح:

ضربت عموداً ففر الممثلون وإنفجرت من الضحك

بغداد – الزمان

اخلاقه زكية كالندى في الصباح . ونفسه أبية ووجه مبتسم فتشعر بأنك امام رجل تعتز بصداقته ترك بصمة الإبداع والاحترام على خشبة الحياة و المسرح . ذهبت الى مسرحيته ” شدو روسكم ” واستمتعت بها وكان هذا الحوار معه

{ هل المسرح عمل تربوي أم تجاري أم وسيلة لتسلية الناس ؟

– للمسرح في العالم هدف واحد ولكن بأساليب مختلفة أيهم يستطيع أن يشكل تأثيرا أكثر فهو الاصلح وأن كان عندنا الشائع هو المسرح التجاري . ففي إنكلترا هناك المسرح السياحي هدفه المتعة كما مسارح برودوي في امريكا

{ غالبا ما يكتب عمران التميمي أعماله المسرحية هل هي الثقة بالنفس أم عدم اقتناعه بكتابة الآخرين ؟

– اكتب لأني اعرف مسبقا مااريد وهذا لا يمنع أبدا لو سنحت الفرصة لإخراج نصا لزميل أو حتى كاتب جديد فهي أيضا حالة صحية أتمنى خوض غمارها

{ متى نرى لعمران التميمي اعمال سينمائيآ توازي شهرتها أعماله المسرحية؟

– في أوج نشاط السينما وبغداد مدينة الثقافة لم تسنح فرصة كنت قد قدمت فيلما وتمت الموافقة عليه لكني لم أوافق على الطلبات

{ لك اكثر من عشرين عمل مسرحي لكن تبقى مسرحية بيت الطين باجزاءها الأربعة الأكثر شهرة لماذا ؟

– هذا العمل لم يكن مقدرا له ان يكون بأجزاء اربعة لكن نجاحه المنقطع النظير جعلني أمد في روحه وكان قريبا جدا من ذائقة المشاهد الذي تعلق به . العمل بسيط لكنه عميق في تاثيره على المتلقي . تجربة الأجزاء الأربعة متعبة ودخلت بسببها غرفة الانعاش والله ستر

{ هل هناك عمل مسرحي لزميل لك تمنيت أن يكون من إخراجك ؟

– بل قل عمل لي كنت أتمنى إخراجه هو ” العالم في ليلة ” على المسرح الوطني والذي اخرجه الاستاذ القدير محسن العزاوي

{ كيف يقيم المخرج عمران التميمي تجربته المسرحية مع الممثل المصري الراحل ” يونس شلبي ” وهل هناك النية بالمستقبل بتكرار التجربة مع ممثلين اخرين ؟

– كانت تجربة فريدة في حينها وسببها الاول هو كسر الحصار الفني عن بلدي آنذاك . استفدت كثيرا من هذه التجربة وربما أكررها بمسرحية مصرية خالصة من تأليفي وإخراجي ولدي ثلاثة نصوص جاهزة مأخوذة الحقوق في الشهر العقاري المصري

{ لو طلبت منك أن تذكر اسماء ثلاثة ممثلين تعتبرهم أعمدة المسرح العراقي ؟

– لدينا ” حقائق ” مسرحية كبيرة كما لدينا أكاذيب مسرحية كبيرة . والحقائق التي أومن بأنها لازالت تعطي أستطيع أن أميز منهم الفنانين المبدعين ” جواد الشكرجي . سهى سالم . محمود ابو العباس

{ من هو الممثل الذي يجعل المخرج عمران التميمي يبتسم عندما يشاهد أعماله؟

– عراقيا الممثل اياد راضي ومصريا حسن حسني . وهذا لايمنع من أنني أستمتع بالكثيرين ممن يمتلكون الحضور والفهم في مجال الكوميديا

{ لو أصبحت وزير الثقافة والإعلام ماهو اول قرار تتخذه ؟

– في زمن المحاصصة أشك أن فنانا غير منتم ٍ لملوك الطوائف أن يستلم منصبا كهذا لكني اشعر لو تحقق هذا المستحيل فأول قرار أتخذه هو طلب اللجوء لأن قراري الثاني سيسبب في ما لا تحمد عقباه

{ لو طلبت منك أغنية تهديها لإنسانة عزيزة على قلبك فما أسم هذه الاغنية؟

– أغنية ” يمة ” لداخل حسن وهي لمن في خاطري ومهجتي دوما والدتي رحمها الله

{ هل واجهت موقفا طريفا حصل لك اثناء عملك المسرحي ؟

– المواقف كثيرة . احداهما وقبل المباشرة في عرض مسرحي مشهور وصل لسمعي انه هناك ثلاثة أشخاص من الرقابة وهي صارمة في وقتها قد يحضرون العرض ولا احد يعرف شخصياتهم فأبلغت الممثلين بمسك السنتهم وخصوصا قاسم السيد وخضير ابو العباس وليتني لم اقل لهم لانه أضافوا كلمات لم ترضى عنه الرقابة فكنت في انتظارهم خلف الديكور بعد انتهاء الفصل الاول من المسرحية وانا متعصب فضربت عمودا يحمل الديكور بيدي وكاد يسقط الديكور باكمله وفرا هاربين وبقيت اضحك لفرارهم حتى نهاية المسرحية.

{ رأيتك حازما مع احد الممثلين خلف الستار اثناء عرض مسرحية شدو روسكم ما السبب ذلك ؟

– الجمهور الذي يرتاد مسرحي يجب أن يًحترم وأن تقدم له المتعة الخالصة من أي شابئة وعندما اشعر أن ممثلا قد جلب موروثاته من مسارح أخرى أقف هنا له بالمرصاد بل وقد أطرده من العمل . فأنا لست أعلم فنا للممثلين فقط بل اخلاق للذي ينقصه البعض منها

{ وسامتك تساعدك في ولوج عالم الفن الم تفكر أن تكون بطلا لأعمالك . أو بصورة ادق لماذا اخترت الإخراج ولَم تختار التمثيل ؟

– كثيرا ما طلب ويطلب مني هذا الامر لكني لا اجد نفسي فيه . كذلك وجودي في منطقة الإخراج يشبعني كثيرا . أما استغلال ما تفضلت به فربما تشاهدني على الشاشة ولكن كمقدم لبرنامج أجتماعي

{ هل انت شخص متفائل أم متشائم؟

– التفائل والتشائم حالتان نسبيتان قد يقع فيها الانسان في يوم واحد وهي طوع الظروف التي تمر بها . لكني متفائل بنسبة تفوق التشائم ولو بقليل لأيماني بقدراتي الانسانية التي تساعدني على تخطي مراحل صعبة في حياتي

{ الممثل الذي ينجح في التلفزيون والسينما هل يستطيع أن ينقل هذا النجاح الى المسرح ؟

– نعم يستطيع لكن الى كم من الوقت ! أذا كان حضوره على المسرح يوازي حضوره على التلفزيون . ولدينا ممثلين متألقين في التلفزيون لكن للأسف غير مهضومبن مسرحيا والعكس صحيح

{ كلمة اخيرة للمخرج عمران التميمي للقراء من خلال صحيفة الزمان ؟

– ليتني أستطيع اقدم لشعبي ما يسعده ويريح باله ويشبع ذائقته . ليتني . واشكر جريدة (الزمان) على هذا اللقاء

انتهى اللقاء الصحفي مع الكاتب والمخرج المبدع عمران التميمي وذهبت لتكملة مسرحيته الكوميدية ” شدو روسكم “