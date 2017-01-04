– January 4, 2017

تحية للجيش في عيده المجيد – ناجي الزبيدي

في السادس من كانون الثاني من كل عام يحتفل العراقيون عموماً وابناء الجيش خصوصاً في عيد الجيش المجيد ، ففي يوم الخميس 28 ربيع الثاني 1339 هـ الموافق 6 كانون الثاني 1921 عقد الاجتماع الرسمي الاول لفتح دوائر المقر العام للجيش العراقي في قصر عبد القادر باشا الخضيري المطل على نهر دجلة قرب الباب الشرقي (منطقة السنك حالياً) ورأس الاجتماع الفريق جعفر العسكري وزير الدفاع بحضور 12 ضابطا منهم المقدم عبد الرزاق ياسين الخوجة والرائد بكر صدقي العسكري والرائد توفيق وهبي معروف و بعد الاجتماع شكلت مديرية السجل العام (وهي بمثابة الادارة للجيش) في 12 كانون الثاني للبدء بتسجيل طالبي الانضمام للجيش العراقي اعتباراًمن 15 كانون الثاني 1921 وبدأ الضباط الذين كانوا يخدمون في الجيش العثماني الانخراط في الجيش العراقي الجديد ، واصبحت الحاجة ملحة الى تعيين ضابط لرئاسة اركان الجيش ورشح الى هذا المنصب نوري السعيد لتخرجه في المدرسة العسكرية في اسطنبول عام 1906وشغله منصب ضابط ركن في احد الفيالق التركية عام 1911 ثم اخذت تشكيلات الجيش تتزايد يوماً بعد يوم وفي 28 تموز 1921 شكل اول فوج مشاة للجيش العراقي في الثكنة الشمالية سمي فوج موسى الكاظم (ع) وعين العقيد امين عبد الغفور امراً له . وتشكلت قواته البرية عام 1921 وقواته الجوية عام 1930 وقواته البحرية عام 1937.

بعد ثورة 14 تموز 1958 توسعت تشكيلات الجيش وتطور تسليحه حيث استبدلت اسلحته الغربية القديمة بالاسلحة الشرقية الحديثة من الاتحاد السوفيتي السابق واعيد تسليح القوة الجوية العراقية باحدث الطائرات الروسية واصبح الجيش العراقي في طليعة جيوش المنطقة وفي عام 1980 بلغ تعداد الجيش العراقي اكثر من 200 الف مقاتل واصبح اقوى جيوش المنطقة وفي ثمانينيات القرن الماضي بلغ عدد فيالق الجيش (5 فيالق) ضمت اكثر من 50 فرقة منها مشاة ومنها الية واخرى مدرعة وجهزت باحدث المعدات و التجهيزات العسكرية .

خاض الجيش العراقي منذ تاسيسه حروباً طاحنة اهمها انتفاضة مايس عام 1941 وحرب فلسطين 1948 وحرب حزيران 1967 وحرب تشرين 1973 وكان له صولات وجولات في جميع هذه الحروب ففي مايس عام 1941 خاض الجيش العراقي معركة ضد الجيش البريطاني الذي انزل قواته داخل الاراضي العراقية دون اذن الحكومة مخالفاً بنود اتفاقية 1930 واجهضت الانتفاضة واعدم العقداء الاربعة صلاح الدين الصباغ ومحمود سلمان وكامل شبيب وفهمي سعيد الذين قاموا بها ،وفي عام 1948 شارك الجيش العراقي بحرب فلسطين ضد العصابات الصهيونية مع جيوش مصر وسورية والاردن وابلى مقاتلوه بلاءً حسناً في معارك جنين ونابلس وكفر قاسم ومنع العصابات الصهيونية من احتلال الاردن وقدم العديد من الشهداء لاتزال مقابرهم شاخصة في الاردن وفلسطين تحكي بطولاتهم ، وفي حرب 5 حزيران 1967 كان في طليعة القوات التي دافعت عن مصر وسورية والاردن الا ان الجيوش العربية منيت بنكسة خطرة ادت الى احتلال اسرائيل لسيناء المصرية وقطاع غزة والضفة الغربية وادت الى تهجير مئات الاف من الفلسطنيين ، في 6 تشرين عام 1973 شارك الجيش العراقي مع جيوش مصر وسوريا والاردن في الحرب ضد اسرائيل التي كانت رداً على نكسة 5 حزيران1967 وحطم الجيش المصري فيها اقوى خط دفاعي في التاريخ الحديث (خط بارليف) ورد الاعتبار للجيوش العربية وهو اول نصر يتحقق ضد اسرائيل وكانت وقفة الجيش العراقي مشرفة بعد ان دافع عن دمشق ومنع سقوطها بيد اسرائيل ، وخاض حرب الخليج الاولى والتي دامت 8 سنوات وهي اطول حرب في القرن العشرين وحرب الخليج الثانية بعد احتلال العراق للكويت في 2 اب عام 1990 حيث واجه الجيش العراقي جيوش 34 دولة تحالفت لأخراجه من الكويت ثم جاءت حرب الخليج الثالثة عام 2003 التي ادت الى انهيار الجيش العراقي وامتناعه عن القتال امام اقوى جيوش العالم جيش الولايات المتحدة ليس جبناً وانما ردة فعل عن الظلم الذي لحق به وبالشعب العراقي من زمرة صدام حسين وعصاباته .

لا اريد التطرق الى الانقلابات والثورات التي واكبت مسيرة الجيش العراقي وهي كثيرة بدءاً من اول انقلاب عسكري في تاريخه وهو انقلاب الفريق بكر صدقي في 29 تشرين اول 1936 مروراً بثورة 14 تموز 1958 وحركة الشواف في 8 اذار 1959 وانقلاب 8 شباط الاسود عام 1963 وحركة 18 تشرين الثاني عام 1963 واخر الانقلابات هو انقلاب 17 تموز 1968 املين ان يبتعد الجيش العراقي عن الانقلابات وان يبقى سوراً منيعاً للوطن ملبياً لطموحات شعبه بعيداً عن الطائقية والعنصرية وان يبقى جيشاً لكل العراقيين .

واجه الجيش العراقي اقصى انتكاستين في تاريخ الطويل الاولى عندما انهزم وتخاذل كبار ضباطه امام عدة مئات من الارهابيين في 10 حزيران عام 2014 وتخلى عن مدينة الموصل وولى هارباً لتسقط المدينة بيد الارهابيين ، والثانية في 17 ايار2015 عندما انهزم امام الارهابيين في الرمادي وتركها تسقط بايديهم .

اعاد الجيش العراقي الثقة بنفسه اولاً وبالعراقيين جميعاً بعد الانتصارات الباهرة في الرمادي وتحريرها من دنس الارهابيين ، والتي اعادة هيبته وسمعته العريقة وقبلها الانتصارات التي تحققت في تحرير تكريت وبيجي تحية اجلال واكبار للجيش العراقي الباسل في عيد تاسيسه الخامس والتسعين، ورحمة ومغفرة لجميع شهدائه ،وشفاء عاجلا لجرحاه ومزيداً من التقدم و الانتصارات بأذن الله .