– January 4, 2017

لماذا الموت صديق وفي للعراقيين ؟ – عبد الكاظم محمد حسون

لم يكن الموت صديقا ابدا للشعوب التي تحب الحياة والشعوب المتحضرة والمحبة للسلام، فهي تحاول أن تبتعد عنه بكل السبل .وكأنها تريد أن يبقى ابناؤها مخلدين طوال الزمان فهي تجري البحوث عن الاسباب التي تؤدي الى شيخوخة الإنسان المبكرة ، و تجد لها الحلول المناسبة من تحسين الغذاء ونوع النشاطات الرياضية المناسبة ووسائل تغير نمط الحياة وإيجاد المنشطات والفيتامينات والكريمات المناسبة التي تحقق نظارة البشرة وتقوية العضام والشعر لمحاربة الصلع وغيرها من الموضوع ، ولا يتوقف نشاطها عند هذا الحد فقط ، وانما تجد هنالك مراكز متخصصة لمعالجة العادات غير الصحية في الاكل واللبس والسلوك واجبار المواطن على الابتسامة لما لها من أهمية على نفسية الإنسان وعضلات الوجه من خلال إيجاد وسائل معينة كتصميم أبواب لا تفتح إلا بابتسامة الزبون عندما يدخل متجراً معيناً للتسوق.

كما ان بعض المجتمعات تجبر أفرادها للترفيه عن انفسهم من خلال نشاطات ترفيهية مفردة او جماعية كالمهرجانات او السفرات السياحية لرفع الكبت والضجر ،لأن الكبت والضجر يقلل الأعمار ،اضافة لتوفر وسائل الأمان والسلامة في الطرقات والمباني وتوفر الأمن بشكل كامل خاصة من الإرهاب وحوادث الطرق والحريق والغرق والكوارث ،والاهتمام بمراكز الاسعافات الأولية وارتفاع المستوى الصحي للرعاية بالآخرين سوى كانوا أطفالا ام مسنين.

ولكن للاسف في مجتمعنا العراقي أصبح الموت صديق العراقيين ، حيث تجده معهم في كل مكان ويواجههم من كل الاتجاه وكان ملك الموت اختصر مهمته على العراقيين وتارك ارض الله الواسعة، حيث حوادث الطرق كل يوم تحصد أرواح العشرات من المواطنين في الطرق الداخلية الخارجية لعدم توفر الاشارات التحذيرية وعدم تصليح المطبات او اصلا ان بعضها غير صالح للسير او لعدم وجود مراكز الانقاذ والاسعفات الفورية لمعالجة المصابين لهذه الحوادث ناهيك ان اغلب سائقي المركبات، اما ليس لديهم إجازات سوق او قد حصلوا عليها بشكل غير قانوني أي بطرق غير شرعية وبذلك تكون قيادتهم عرضة للمخاطر ، كما ان عدم توفر الرعاية الطبية الجيدة للفرد العراقي وللاسرة العراقية وعدم معالجة اسباب حدوث حالات مرضية معقدة تشكل رقما كبيرة من بين الامراض للأخرى التي يتعرض لها العراقيون مثل السرطان وامراض القلب والضغط والسكر والكلية والاعاقات من ضمنها الولادية وعدم علاجها بشكل صحيح كل هذا يؤدي إلى وفاة العشرات من المواطنين كل يوم بسبب هذه الامراض قسم منهم في ريعان الشباب ، اضافة الى انخفاض المستوى المعاشي وسوء التغذية وعدم توفر الشروط الصحية من سكن وخدمات لاغلب العوائل العراقية خاصة التي هي تحت خط الفقر يجعلها عرضة للأمراض والموت بأعمار مبكرة ، ناهيك عن النزاعات العشائرية والثأر وغسل العار وغيرها من العادات القبلية المتخلفة والرمي بالاسلحة النارية المختلفة في الهواء بشكل مكثف في كل مناسبة من قبل المواطنين وما يرافق ذلك من سقوط ضحايا بالعشرات.

اما الطامة الكبرى وأم المصائب هي أرواح العراقيين التي تحصد يوميا بالعشرات جـــــراء العمليات الإرهابية من تفجيرات او اغتيالات او سقوط شهداء في سوح المعارك لمحاربة الإرهاب والصراعات الجانبية …الخ .

ولا يتعلق الأمر لهذا الحد فإن فقدان الآباء والازواج والاخوان يترتب عنه نتائج سلبية تأثر على المجتمع بشكل كبير حيث يزداد عدد الأيتام وما يرافقه من فقدان الاهتمام بطفولتهم وتزايد عدد الارامل وما يرافقة من حرمان وفقر لكثير من العوائل التي تفقد معيلها وتراها على قارعة الطريق دون مأوى ، اضافة إلى كثرة أعمال الجريمة والقتل العمد من خلال السطو والخطف وغيرها.

اتمنى ان يترك الموت أبناء شعبي ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي كغيرهم من شعوب العالم لأنهم شعب لا يستحق الموت ، وانه شعب مسالم وطيب فيه طاقات خلاقة ومبدعة تستحق كل تقدير واحترام وفيه خيرات وافرة وعلى العراقيين ان يهتموا بأنفسهم وان يعرفوا طريقهم جيدا دون السير في طرق تكثر فيها المطبات لان ما خسروه كثير وعليهم الانتباه لأنفسهم ومعرفة اسباب كل هذا الخراب والقيام بإصلاح أنفسهم بانفسهم دون تدخل الاخريين.