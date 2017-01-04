– January 4, 2017

أفراح الموقف الموحّد – معاذ عبد الرحيم

لاقى اطلاق سراح الصحفية وصاحبة النشاط المدني افراح شوقي فرحا غامرا واسعا عم اوساطا واسعة من اوساط المنظمات المدنية الاجتماعية والقوى السياسية من مختلف الاتجاهات التي كانت و لما تزل تستنكر وتدين عمليات الاختطاف من اية جهة جاءت لانها بمختلف انواعها تشكل تهديدا مباشرا لامن المجتمع وتثلم هيبة الدولة وتسيء لسمعة العراق بين الدول ان لم تفتح طريقا لتدخل الدول الاجنبية ومنظمات هيئة الامم المتحدة باعتبار الحكومة العراقية عاجزة عن حماية مواطنيها كما ان الكثير من منظمات حقوق الانسان من داخل العراق وخارجه تنظر الى عمليات الاختطاف بشتى انواعها على انها جزءا من العمليات الارهابية ويشملها قانون مكافحة الارهاب .

وقد كان من اهم الاسباب التي وقفت وراء الجهود الامنية والسياسية والانسانية التي بذلت من قبل مختلف الاوساط السياسية والحكومية لاطلاق سراح افراح هو خشية هذه الجهات من ان تختفي افراح من الوجود اويلحقها ضرر فادح كما لحق غيرها من الناشطين المدنيين وسواهم من المواطنين كما حدث اخيرا للطفل علي اعجام بالرغم من ان ذويه قد افتدوه بخمسين مليون دينار والفرق بين اختطاف افراح وبين اختطاف علي هو ان اختطاف الاخير حصل لاسباب اجرامية بحتة على ان اختطاف افراح جاء لاسباب سياسية كما شخصها السيد رئيس الوزراء .

واننا بهذه المناسبة نترحم على اولئك الناشطين السياسيين والمدنيين الذين اختفوا وغيبوا رغم الجهود التي بذلت لاطلاق سراحهم وقد كان لموقف الجماهير والمنظمات المدنية والقوى السياسية والاجهزة الامنية الموحد المعجل لاطلاق سراح افراح ولا ننسى جهود الدكتور العبادي الذي لم يغمض له جفن حتى تم اطلاق سراحها لانه وحكومته كانوا مستهدفين من اختطاف صحفية ناشطة لاذنب لها سوى نقل اراء الاخرين من اصحاب الرأي وتقديمها للقراء من خلال نشرها في الصحف العلنية .

وعلينا هنا ان نشير بوضوح الى ماحصل امام البوابة الخضراء من اطلاق نار كثيف استهدف الصحفيين المتظاهرين الذين كانوا يطالبون المسؤولين بضرورة الاسراع ببذل جهودهم لاطلاق سراح افراح ليقوم ضابط بتهديدهم والامر باطلاق الرصاص الحي عليهم كان من جرائه وقوع عدد من الجرحى في صفوفهم وقبل البدء باطلاق الرصاص عليهم كان الضابط يصيح ويصرخ على رؤوس الاشهاد ان لديه اوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين ان لم يتفرقوا رغم ان المتظاهرين لم يتجاوزوا حقهم الذي كفله لهم الدستور ولم يعكروا صفو القابعين في المنطقة الخضراء وعلينا ان نتساءل ترى من هي الجهة العليا التي اعطت الاوامر لهذا الضابط لارتكاب جريمته باستهداف متظاهرين سلميين لم يخالفوا القانون ولا الدستور والاعراف التي سمحت لهم بانجاد زميلة لهم وطلبهم فك اسارها ان هذا الضابط لم يتجاوز بفعلته النكراء على المتظاهرين العزل حسب بل تجاوز على السيد رئيس الوزراء واضر بهيبة الدولة واساء الى سمعة الجيش العراقي الذي يقاتل ضباطه وجنوده ببسالة منظمة داعش الارهابية واننا نأمل ونتوقع التحقيق معه واظهار نتائج التحقيق وبيان الحقيقة امام الرأي العام كما نطالب رئيس مجلس النواب الدكتور سالم الجبوري بالاسراع بتشريع قانون االتظاهر السلمي لمنع استهداف المتظاهرين السلمييين من هوس امثال هذا الضابط .