العبادي عشية زيارة يلدريم:كردستان يصدر نفطاً عبر تركيا أكبر من حصته

– January 3, 2017

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‮ ‬

أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‮ ‬‭ ‬انها‭ ‬استعادت‭ ‬حيا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الأيسر‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل‭.‬وأوضحت‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‮ ‬‭ ‬قوات‭ ‬الرد‭ ‬الس‭ ‬ريع‭ ‬التابعة‭ ‬لقوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬حررت‭ ‬حي‭ ‬الميثاق‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الايسربالموصل‭ ‬ورفعت‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬فوق‭ ‬مبانيه”‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تمكن‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬تحرير‭ ‬الحي‭ ‬الصناعي‭ ‬ومنطقة‭ ‬المعارض،‭ ‬والمجمع‭ ‬التجاري‭ ‬للمواد‭ ‬الاحتياطية‭ ‬جنوب‭ ‬التأميم‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الايسر‭ ‬للموصل

‮ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬إن‭ ‬منطقة‭ ‬كردستان‭ ‬شبه‭ ‬المستقلة‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭ ‬تصدر‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الحصة‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭.‬

وناشد‭ ‬منطقة‭ ‬كردستان‭ ‬إظهار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬والوضوح‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭.‬

وكشف‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العبادي،‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬لمواجهة‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الارهابية،‮»‬‭ ‬معلنا‭ ‬سعي‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬لتمتين‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬الأسبوعي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬‮«‬نطمئن‭ ‬المواطنين‭ ‬بان‭ ‬هناك‭ ‬خططاً‭ ‬لمواجهة‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الارهابية‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬خروقات‭ ‬امنية‭ ‬واصدرنا‭ ‬تعليمات‭ ‬بشأن‭ ‬حركة‭ ‬العجلات‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والمحافظات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬والعواصم‭ ‬العالمية‭ ‬تعرضت‭ ‬لاعتداءات‭ ‬وخروقات‭ ‬لاجهزتها‭ ‬الامنية‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬العبادي،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬يصدر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬النسبة‭ ‬المحددة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬جيهان‭ ‬التركي‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬الاقليم‭ ‬الى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬والوضوح‭ ‬في‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلدرم‭ ‬سيزور‭ ‬العراق‭ ‬قريبا،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ونسعى‭ ‬لتمتين‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأكد‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬تعاون‭ ‬استخباراتي‭ ‬عالمي‭ ‬للاسراع‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‮»‬‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬شبكات‭ ‬ارهابية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بداعش‭ ‬وبعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬تحاول‭ ‬الترويج‭ ‬للارهاب‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬العبادي‭ ‬عن‭ ‬طموحه‭ ‬بتعاون‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اختيار‭ ‬وزيري‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬الصحيح‭ ‬استخدام‭ ‬دماء‭ ‬الابرياء‭ ‬للتسقيط‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬الى‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬ارساء‭ ‬الامن‭ ‬واحباط‭ ‬الجرائم‭ ‬المنظمة،‭ ‬والى‭ ‬وعي‭ ‬جماهيري‭ ‬لمواجهة‭ ‬خطر‭ ‬للارهاب‭ ‬والتطرف‮»‬‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬يشيد‭ ‬بدور‭ ‬العراق‭ ‬وانجازاته‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أحرزنا‭ ‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬بعمليات‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وتم‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬للاحياء‭ ‬المحررة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬واعادة‭ ‬فتح‭ ‬مدارس‭ ‬ومفردات‭ ‬البطاقة‭ ‬التموينية‭ ‬وخدمة‭ ‬الكهرباء‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة‭ ‬وعقد‭ ‬اجتماعاتهم‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وافق‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬ورفعه‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ورغم‭ ‬الازمة‭ ‬الالية‭ ‬وحالة‭ ‬التقشف‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬يحقق‭ ‬الانتصارات‭. ‬والانجازات‮»‬‭.‬