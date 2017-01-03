العبادي عشية زيارة يلدريم:كردستان يصدر نفطاً عبر تركيا أكبر من حصته
بغداد – كريم عبد زاير
أعلنت قوات الشرطة الاتحادية انها استعادت حيا جديدا من قبضة تنظيم داعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.وأوضحت في بيان، أن قوات الرد الس ريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية حررت حي الميثاق في الساحل الايسربالموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه”.
يأتي هذا التقدم بعد ساعات من تمكن قوات مكافحة الإرهاب من تحرير الحي الصناعي ومنطقة المعارض، والمجمع التجاري للمواد الاحتياطية جنوب التأميم في الساحل الايسر للموصل
فيما قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن منطقة كردستان شبه المستقلة بشمال العراق تصدر كميات من النفط أكبر من الحصة المخصصة لها عبر خط أنابيب إلى تركيا.
وناشد منطقة كردستان إظهار المزيد من الشفافية والوضوح فيما يخص تصدير النفط.
وكشف القائد العام للقوات المسلحة العبادي، عن وضع خطط لمواجهة الاعتداءات الارهابية،» معلنا سعي الحكومة العراقية لتمتين العلاقات مع تركيا».
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء، «نطمئن المواطنين بان هناك خططاً لمواجهة الاعتداءات الارهابية» مشيرا الى أن «هناك خروقات امنية واصدرنا تعليمات بشأن حركة العجلات كافة في بغداد والمحافظات».
وأضاف ان «الكثير من المدن والعواصم العالمية تعرضت لاعتداءات وخروقات لاجهزتها الامنية».
ولفت العبادي، الى ان «اقليم كردستان يصدر أكثر من النسبة المحددة له من النفط عبر ميناء جيهان التركي» داعيا الاقليم الى المزيد من الشفافية والوضوح في تصدير النفط».
وأكد ان «رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم سيزور العراق قريبا، ضمن برنامج تبادل الزيارات بين البلدين ونسعى لتمتين العلاقات الثنائية». وأكد «نحتاج الى تعاون استخباراتي عالمي للاسراع بالقضاء على داعش الارهابي» لافتا الى أن «هناك شبكات ارهابية مرتبطة بداعش وبعض وسائل الاعلام تحاول الترويج للارهاب».
وأعرب العبادي عن طموحه بتعاون اعضاء مجلس النواب في عملية اختيار وزيري الداخلية والدفاع».
وقال «من غير الصحيح استخدام دماء الابرياء للتسقيط السياسي» داعيا «الجميع الى التعاون والعمل على ارساء الامن واحباط الجرائم المنظمة، والى وعي جماهيري لمواجهة خطر للارهاب والتطرف» مبينا أن «العالم يشيد بدور العراق وانجازاته في الحرب على الارهاب».
وتابع «أحرزنا تقدما كبيرا بعمليات تحرير الموصل في الايام القليلة الماضية، وتم توفير خدمات للاحياء المحررة في الموصل واعادة فتح مدارس ومفردات البطاقة التموينية وخدمة الكهرباء» داعيا «أعضاء مجلس محافظة نينوى للتواجد في المناطق المحررة وعقد اجتماعاتهم فيها».
وأعلن رئيس الوزراء، ان «مجلس الوزراء وافق اليوم على قانون جهاز المخابرات الوطني ورفعه الى مجلس النواب، كما وافق المجلس على مشروع قانون وزارة الكهرباء» مؤكدا انه «ورغم الازمة الالية وحالة التقشف الا ان العراق يحقق الانتصارات. والانجازات».