فصائل سورية معارضة تجمد مشاركتها في التحضير لمفاوضات استانا
بيروت- دمشق – الزمان
ازدادت الخروقات في الساعات الاخيرة في سوريا ما دفع عشر فصائل سورية معارضة في الأقل الى تجميد مشاركتها في اي محادثات حول مفاوضات السلام المرتقبة في استانا، متهمة قوات الرئيس السوري بشار الاسد بخرق الهدنة الهشة التيتدخل الثلاثاء يومها الخامس مع استمرار المعارك قرب دمشق.
ويهدد هذا القرار وقف اطلاق النار ومفاوضات السلام المنوي عقدها نهاية الشهر الحالي في استانا، بموجب الاتفاق الذي توصلت اليه موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة. وهو أول اتفاق يتم برعاية تركية مباشرة، بعدما كانت الولايات المتحدةشريكة روسيا في اتفاقات سابقة لوقف اطلاق النار لم تصمد.ومع بدء الهدنة الجمعة، شهدت معظم الجبهات الرئيسية في سوريا هدوءا مع خروقات محدودة، باستثناء منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل، يتخللها قصف جوي ومدفعي.
وشددت اكثر من عشر فصائل معارضة في بيان مشترك ليل الاثنين الثلاثاء، انها «التزمت بوقف اطلاق النار في عموم الاراضي السورية» باستثناء مناطق سيطرة تنظيم داعش «لكن النظام وحلفاءه استمروا باطلاق النار وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرةخصوصا في منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية..». واضافت «نظرا لتفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات، فان الفصائل (…) تعلن تجميد اية محادثات لها علاقة بمفاوضات استانة او اي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف اطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل». وحذرت الفصائل، وابرزها جيش الاسلام وفيلق الشام، وهما فصيلان نافذان في ريف دمشق، وفرقة السلطان مراد القريبة من تركيا، من ان الاتفاق يعتبر «بحكم المنتهي» ما لم تتم «اعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل توقيع الاتفاق فوراً».
وتجددت الاشتباكات الثلاثاء في منطقة وادي بردى بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة اخرى، وسط استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية الى المنطقة، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وترافقت الاشتباكات وفق المرصد، مع غارات وقصف بالبراميل المتفجرة على المنطقة، وذلك بعد يوم من وصول قوات النظام وحلفائها الى اطراف عين الفيجة، النبع الرئيسي في وادي بردى، والذي توقف ضخ المياه منه الى دمشق منذ اسبوعين.
واتهمت السلطات الفصائل بتلويث المياه بالمازوت ثم قطعها بالكامل عن دمشق.
وحذر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ينس لاركي الثلاثاء من ان «اربعة ملايين شخص في مدينة دمشق ما زالوا محرومين من المياه منذ 22 كانون الاول/ديسمبر جراء المعارك في منطقة وادي بردى» مبديا الخشية منتفشي الامراض جراء نقص المياه وخصوصا بين الاطفال.
ونقلت صحيفة الوطن السورية القريبة من دمشق الثلاثاء عن محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم ان «الجيش سيحسم الموضوع قريبا» معتبرا انه «امام مسلحي وادي بردى.. اما تسوية اوضاعهم او الخروج» لافتا الى انه «لا مصالحة مع جبهة النصرة» فياشارة الى مقاتلي فتح الشام.
وتنفي الفصائل المقاتلة بشكل قاطع وجود مقاتلين من الجبهة في وادي بردى.
وبحسب المرصد السوري، يوجد وجود مئات من مقاتلي الجبهة، في المنطقة.
والى جانب الاشتباكات المستمرة في وادي بردى، سجل المرصد خرقا بارزا في ريف ادلب الجنوبي، حيث اسفرت ضربات جوية لقوات النظام عن مقتل امراة حامل واصابة ثلاثة اشخاص اخرين بجروح في مدينة خان شيخون.
كما افاد باطلاق فصيل معارض قذائف صاروخية على بلدتين تحت سيطرة قوات النظام في محافظة حماة (وسط).