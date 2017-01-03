فصائل سورية معارضة تجمد مشاركتها في التحضير لمفاوضات استانا 

– January 3, 2017

بيروت‭- ‬دمشق‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬ازدادت‭ ‬الخروقات‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬عشر‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬في‭ ‬الأقل‮ ‬‭ ‬الى‭ ‬تجميد‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬استانا،‭ ‬متهمة‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬بخرق‭ ‬الهدنة‭ ‬الهشة‭ ‬التيتدخل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يومها‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المعارك‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

ويهدد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬ومفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬المنوي‭ ‬عقدها‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬استانا،‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬اليه‭ ‬موسكو،‭ ‬حليفة‭ ‬دمشق،‭ ‬وأنقرة‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭. ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬اتفاق‭ ‬يتم‭ ‬برعاية‭ ‬تركية‭ ‬مباشرة،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدةشريكة‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬اتفاقات‭ ‬سابقة‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬لم‭ ‬تصمد‭.‬ومع‭ ‬بدء‭ ‬الهدنة‭ ‬الجمعة،‭ ‬شهدت‭ ‬معظم‭ ‬الجبهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬هدوءا‭ ‬مع‭ ‬خروقات‭ ‬محدودة،‭ ‬باستثناء‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬بردى،‭ ‬خزان‭ ‬مياه‭ ‬دمشق،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والفصائل،‭ ‬يتخللها‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭.‬

وشددت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬انها‭ ‬‮«‬التزمت‭ ‬بوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬باستثناء‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬النظام‭ ‬وحلفاءه‭ ‬استمروا‭ ‬باطلاق‭ ‬النار‭ ‬وقاموا‭ ‬بخروقات‭ ‬كثيرة‭ ‬وكبيرةخصوصا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬والغوطة‭ ‬الشرقية‭..‬‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬لتفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬واستمرار‭ ‬هذه‭ ‬الخروقات،‭ ‬فان‭ ‬الفصائل‭ (…) ‬تعلن‭ ‬تجميد‭ ‬اية‭ ‬محادثات‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بمفاوضات‭ ‬استانة‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬مشاورات‭ ‬مترتبة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬حتى‭ ‬تنفيذه‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬وحذرت‭ ‬الفصائل،‭ ‬وابرزها‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬وفيلق‭ ‬الشام،‭ ‬وهما‭ ‬فصيلان‭ ‬نافذان‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬وفرقة‭ ‬السلطان‭ ‬مراد‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬تركيا،‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬بحكم‭ ‬المنتهي‮»‬‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬‮«‬اعادة‭ ‬الامور‭ ‬الى‭ ‬وضعها‭ ‬الطبيعي‭ ‬قبل‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاق‭ ‬فوراً‮»‬‭.‬

وتجددت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬ومقاتلين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬وسط‭ ‬استقدام‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬لتعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬الى‭ ‬المنطقة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وترافقت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬مع‭ ‬غارات‭ ‬وقصف‭ ‬بالبراميل‭ ‬المتفجرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وحلفائها‭ ‬الى‭ ‬اطراف‭ ‬عين‭ ‬الفيجة،‭ ‬النبع‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى،‭ ‬والذي‭ ‬توقف‭ ‬ضخ‭ ‬المياه‭ ‬منه‭ ‬الى‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬اسبوعين‭.‬

واتهمت‭ ‬السلطات‭ ‬الفصائل‭ ‬بتلويث‭ ‬المياه‭ ‬بالمازوت‭ ‬ثم‭ ‬قطعها‭ ‬بالكامل‭ ‬عن‭ ‬دمشق‭.‬

وحذر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ينس‭ ‬لاركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اربعة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دمشق‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬محرومين‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬جراء‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬بردى‮»‬‭ ‬مبديا‭ ‬الخشية‭ ‬منتفشي‭ ‬الامراض‭ ‬جراء‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬وخصوصا‭ ‬بين‭ ‬الاطفال‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬السورية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬محافظ‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬علاء‭ ‬ابراهيم‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬سيحسم‭ ‬الموضوع‭ ‬قريبا‮»‬‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬امام‭ ‬مسلحي‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭.. ‬اما‭ ‬تسوية‭ ‬اوضاعهم‭ ‬او‭ ‬الخروج‮»‬‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مصالحة‭ ‬مع‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‮»‬‭ ‬فياشارة‭ ‬الى‭ ‬مقاتلي‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭.‬

وتنفي‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬وجود‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري،‭ ‬يوجد‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬الجبهة،‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

والى‭ ‬جانب‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى،‭ ‬سجل‭ ‬المرصد‭ ‬خرقا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬ادلب‭ ‬الجنوبي،‭ ‬حيث‭ ‬اسفرت‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬امراة‭ ‬حامل‭ ‬واصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬اخرين‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭.‬

كما‭ ‬افاد‭ ‬باطلاق‭ ‬فصيل‭ ‬معارض‭ ‬قذائف‭ ‬صاروخية‭ ‬على‭ ‬بلدتين‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حماة‭ (‬وسط‭).‬