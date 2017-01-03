 معلومات جديدة عن منفذ هجوم الملهى في اسطنبول والدائرة تضيق حوله

– January 3, 2017

اسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‮ ‬

توصلت‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬التركية‭ ‬الى‭ ‬رأس‭ ‬خيط‭ ‬كفيل‭ ‬بايصالها‭ ‬الى‭ ‬منفذ‭ ‬هجوم‭ ‬ملهى‭ ‬رينا‭ ‬باسطنبول‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انه‮ ‬‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منفذ‭ ‬اعتداء‭ ‬اسطنبول‭ ‬ليلة‭ ‬راس‭ ‬السنة‭ ‬فارا‭ ‬رغم‭ ‬الحملات‭ ‬الواسعة‭ ‬القائمة‭ ‬للعثور‭ ‬عليه،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬باتت‭ ‬تملك‭ ‬الكثير‭ ‬منالمعلومات‭ ‬حوله،‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬انه‭ ‬سبق‭ ‬وان‭ ‬قاتل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬ونشرت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬صورا‭ ‬لمنفذ‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬ليلة‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬مشهور‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فتح‭ ‬عليهم‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬عشوائي‭.‬

وتبين‭ ‬للمحققين‭ ‬ان‭ ‬منفذ‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬تبنى‭ ‬مسؤوليته‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬يتحدر‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬دول‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬مثل‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬او‭ ‬اوزبكستان،‭ ‬حسب‭ ‬صحيفة‭ ‬حرييت‭.‬

واعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستبعد‮»‬‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬منفذ‭ ‬اعتداء‭ ‬اسطنبول‭ ‬من‭ ‬رعاياها،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬تقوم‭ ‬بكل‭ ‬التحقيقات‭ ‬اللازمة‭. ‬وكتب‭ ‬المعلق‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬سلفي‭ ‬المعروف‭ ‬بقربه‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬يقول،‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬كشفت‭ ‬هوية‭ ‬الجاني‭ ‬وتبين‭ ‬انه‭ ‬سبق‭ ‬وان‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬وتحدثت‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬صعب‮»‬،‭ ‬واعلنت‭ ‬‮«‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬معلومات‭ ‬اضافية‭ ‬تتعلق‭ ‬ببصمات‭ ‬المهاجم‭ ‬وشكله‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭. ‬واعتقل‭ ‬اجنبيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬اتاتورك‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬عدد‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلوا‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬اسطنبول‭. ‬ونشرت‭ ‬وكالة‭ ‬دوغان‭ ‬التركية‭ ‬للانباء‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬المهاجم‭ ‬وهو‭ ‬يلتقط‭ ‬صورا‭ ‬لنفسه،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يتسكع‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬تقسيم‭ ‬الشهيرة‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬اسطنبول‭.‬

وحسب‭ ‬الكاتب‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬حرييت‭ ‬فان‭ ‬السلطات‭ ‬تريد‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬حيا‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬تفكيك‭ ‬اي‭ ‬شبكة‭ ‬محتملة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬وراء‭ ‬الاعتداء،‭ ‬او‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬صدد‭ ‬الاعداد‭ ‬لاعتداءات‭ ‬جديدة‭.‬

واوقف‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجارية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول‭ ‬التركية‭ ‬الحكومية‭ ‬للانباء‭. ‬وكان‭ ‬المهاجم‭ ‬ظهر‭ ‬بعيد‭ ‬منتصف‭ ‬ليلة‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬مسلحا‭ ‬برشاش‭ ‬كلاشنيكوف‭ ‬امام‭ ‬ملهى‭ ‬رينا‭ ‬الليلي‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬البوسفور‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الاوروبية‭ ‬لاسطنبول‭ ‬فقتل‭ ‬شخصين‭ ‬امام‭ ‬مدخل‭ ‬الملهى‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يدخله‭ ‬ويواصل‭ ‬ارتكاب‭ ‬مجزرته‭. ‬وتعتقد‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬يبدو‭ ‬مدربا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح،‭ ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬التركية‭. ‬وقد‭ ‬استخدم‭ ‬مماشط‭ ‬رصاص‭ ‬مزدوجة‭ ‬لاختصار‭ ‬الوقت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اعادة‭ ‬شحنها،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬رصاصاته‭ ‬باتجاه‭ ‬الاجزاء‭ ‬العليا‭ ‬لضحاياه‭ ‬لايقاعاكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭. ‬وافادت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬عدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬سكن‭ ‬مدينة‭ ‬قونيا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬تركيا‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وولديه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬دوغان‭ ‬ان‭ ‬زوجته‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬بين‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلوا‭. ‬ويعتبر‭ ‬المحققون‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مرتبطا‭ ‬بالخلية‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬وان‭ ‬ارتكبت‭ ‬الاعتداء‭ ‬الانتحاري‭ ‬المثلث‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬اتاتورك‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬47‭ ‬شخصا،‭ ‬وهو‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬نسب‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬نقلتحرييت‭.‬