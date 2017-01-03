الخارجيه المصرية لـ (الزمان): السيسي حث عقيلة على حل مشكلات الاتفاق السياسي الليبي 

– January 3, 2017

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬حث‭ ‬المستشار‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬عند‭ ‬لقائه‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬العقابات‭ ‬التى‭ ‬تعترض‭ ‬الاتفاق‭ ‬السياسى‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬جلسه‭ ‬استثنائية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬لحل‭ ‬القضايا‭ ‬الجوهرية‭ ‬ووضع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبه‭ ‬لها‮ ‬‭ ‬حيث‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬الشرعية‭ ‬التى‭ ‬تضم‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الليبى‭ . ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬سوف‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬لاطلاعها‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬زيارته‭ ‬للجزائر‭ ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬امكانية‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬يضم‭ ‬عقيلة‭ ‬والسراج‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬بوساطة‭ ‬مصرية‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬للخلافات‭ ‬بينهما‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬قمه‭ ‬يضم‭ ‬رؤساء‭ ‬مصر‭ ‬وتونس‭ ‬والجزائر‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬فشل‭ ‬الوساطة‭ ‬بين‭ ‬عقيلة‭ ‬والسراج‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬نائب‭ ‬البرلمان‭ ‬الليبى‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬ابو‭ ‬صلاح‭ ‬شلبى‭ ‬ان‭ ‬القاهرة‭ ‬تعد‭ ‬لاعبا‭ ‬رئيسيا‭ ‬فى‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسى‭ ‬للازمة‭ ‬الليبية‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬الازمة‭ ‬الليبية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬المصري،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬بدات‭ ‬تتحرك‭ ‬بالفعل‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬للازمة‭ ‬وان‭ ‬وفوداً‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬البرلمان‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المصري‭ ‬ستتحرك‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬لزيارة‭ ‬ليبيا‭ ‬لابراز‭ ‬دور‭ ‬مصر‭ ‬الحقيقي‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬الازمة‭.‬