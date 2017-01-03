الخارجيه المصرية لـ (الزمان): السيسي حث عقيلة على حل مشكلات الاتفاق السياسي الليبي
القاهرة – الزمان
كشف مصدر بالخارجية المصرية للزمان ان الرئيس عبد الفتاح السيسى حث المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عند لقائه معه على التغلب على العقابات التى تعترض الاتفاق السياسى عبر عقد جلسه استثنائية لمجلس النواب لحل القضايا الجوهرية ووضع الحلول المناسبه لها حيث هي الجهة الشرعية التى تضم ممثلين من الشعب الليبى . واضاف المصدر ان فايز السراج رئيس الحكومة الليبية سوف يصل الى القاهرة لاطلاعها على نتائج زيارته للجزائر ولم يستبعد المصدر امكانية عقد اجتماع يضم عقيلة والسراج فى القاهرة بوساطة مصرية لايجاد حل للخلافات بينهما.
كما لم يستبعد المصدر عقد اجتماع قمه يضم رؤساء مصر وتونس والجزائر فى حالة فشل الوساطة بين عقيلة والسراج . فى السياق ذاته اكد نائب البرلمان الليبى ونائب رئيس البرلمان العربى ابو صلاح شلبى ان القاهرة تعد لاعبا رئيسيا فى ايجاد حل سياسى للازمة الليبية باعتبار ان الازمة الليبية جزء من الامن القومي المصري، واضاف ان مصر بدات تتحرك بالفعل لايجاد حل للازمة وان وفوداً من قيادات البرلمان والمجتمع المدني المصري ستتحرك خلال الايام القادمة لزيارة ليبيا لابراز دور مصر الحقيقي فى حل الازمة.