فريق ترامب يطلب سجلات عن الحواجز والمهاجرين والمراقبة على الحدود

– January 3, 2017

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ – ‬رويترز

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‮ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬لن‭ ‬تمتلك‭ ‬أبدا‭ ‬صاروخا‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية،‭ ‬وذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اعلان‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬بلغت‭ ‬‮«‬المراحل‭ ‬الاخيرة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬اختبار‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬عابرللقارات‭ ‬فيما‭ ‬طلب‭ ‬الفريق‭ ‬الانتقالي‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬تقييم‭ ‬كل‭ ‬الامكانيات‭ ‬المتاحة‭ ‬لإنشاء‭ ‬جدار‭ ‬عازل‭ ‬وحواجز‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬طلب‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬والتحليلات‭. ‬كما‭ ‬استفسر‭ ‬الفريق‭ ‬عن‭ ‬قدرة‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬احتجاز‭ ‬المهاجرين‭ ‬وعن‭ ‬برنامج‭ ‬للمراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬قلصته‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬لكنه‭ ‬مازال‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬بين‭ ‬المتشددين‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الهجرة‭. ‬وسأل‭ ‬الفريق‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الموظفون‭ ‬الاتحاديون‭ ‬قد‭ ‬غيرواالمعلومات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تحتفظ‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬المهاجرين‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬حرياتهم‭ ‬المدنية‭. ‬وأوضحت‭ ‬مذكرة‭ ‬داخلية‭ ‬لوزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬الانتقالي‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭. ‬وتتيح‭ ‬الوثيقة‭ ‬الفرصة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬الرئيسالمنتخب‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬حدود‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإلغاء‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬طبقتها‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭. ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬الانتقالي‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬من‭ ‬رويترز‭. ‬وامتنعت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬وإدارة‭ ‬الجمارك‭ ‬وحماية‭ ‬الحدود‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭.‬

وتظهر‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬أن‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الجمارك‭ ‬حددوا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الفريق‭ ‬الانتقالي‭ ‬مسافة‭ ‬تمتد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬ميل‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الحدود‭ ‬الأمريكية‭ ‬المكسيكية‭ ‬ومسافة‭ ‬مماثلة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الكندية‭ ‬يمكن‭ ‬فيها‭ ‬إقامة‭ ‬أسوار‭.‬

ولم‭ ‬تستطع‭ ‬رويترز‭ ‬التحقق‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬حاجز‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬كندا‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوثيقة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬استفسر‭ ‬عنها‭ ‬الفريق‭ ‬الانتقالي‭ ‬العملية‭ ‬فلانكس‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬برنامجا‭ ‬للمراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬يخصص‭ ‬1200‭ ‬طيار‭ ‬ينتمون‭ ‬للحرس‭ ‬الوطني‭ ‬لمراقبة‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬والهجرة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭. ‬وكان‭ ‬البرنامج‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬6000‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬لكن‭ ‬أوباما‭ ‬قلص‭ ‬حجمه‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬هاجمها‭ ‬بعض‭ ‬المحافظين‭ ‬الذين‭ ‬يصرون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المراقبة‭ ‬ضرورية‭ ‬للأمن‭ ‬الحدودي‭. ‬وبينت‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تلخص‭ ‬ما‭ ‬دار‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الانتقالي‭ ‬طلب‭ ‬أيضا‭ ‬نسخا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أمر‭ ‬تنفيذي‭ ‬أو‭ ‬توجيهات‭ ‬تنفيذية‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬سلطات‭ ‬الهجرة‭ ‬منذ‭ ‬تولى‭ ‬أوباما‭ ‬السلطة‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬إنه‭ ‬ينوي‭ ‬إلغاء‭ ‬قرارات‭ ‬أوباما‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الهجرة‭ ‬ومنها‭ ‬أمر‭ ‬صدر‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬للسماح‭ ‬ببقاء‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬جلبهم‭ ‬آباؤهم‭ ‬بطرق‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وذلك‭ ‬بموافقة‭ ‬مؤقتة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬الدراسة‭ ‬والعمل‭.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المعروف‭ ‬اختصارا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬داكا‮»‬‭ ‬يجمع‭ ‬معلومات‭ ‬تشمل‭ ‬عناوين‭ ‬المشاركين‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية‭ ‬تحديد‭ ‬أماكن‭ ‬إقامتهم‭ ‬وترحيلهم‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬ألغيت‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭.‬

وطلب‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬الانتقالي‭ ‬أيضا‭ ‬معلومات‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬أي‭ ‬سجلات‭ ‬للمهاجرين‭ ‬قد‭ ‬تغيرت‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حقوقهم‭ ‬المدنية‭ ‬والمخاوف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحريات‭ ‬المدنية‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬مشترطا‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬اعتبرت‭ ‬الطلب‭ ‬رغبة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الانتقالي‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الموظفين‭ ‬الاتحاديين‭ ‬لا‭ ‬يتلاعبون‭ ‬بالمعلومات‭ ‬لحماية‭ ‬من‭ ‬يشملهم‭ ‬البرنامج‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬الترحيل‭.‬