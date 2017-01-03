فريق ترامب يطلب سجلات عن الحواجز والمهاجرين والمراقبة على الحدود
واشنطن – الزمان – رويترز
أكد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مساء الاثنين ان بيونغ يانغ لن تمتلك أبدا صاروخا قادرا على الوصول الى الاراضي الاميركية، وذلك ردا على اعلان الزعيم الكوري الشمالي ان بلاده بلغت «المراحل الاخيرة» قبل اختبار صاروخ بالستي عابرللقارات فيما طلب الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي تقييم كل الامكانيات المتاحة لإنشاء جدار عازل وحواجز على الحدود وذلك في إطار طلب مجموعة كبيرة من الوثائق والتحليلات. كما استفسر الفريق عن قدرة الوزارة على التوسع في احتجاز المهاجرين وعن برنامج للمراقبة الجوية قلصته إدارة الرئيس باراك أوباما لكنه مازال يحظى بشعبية بين المتشددين في موضوع الهجرة. وسأل الفريق عما إذا كان الموظفون الاتحاديون قد غيرواالمعلومات الأساسية التي تحتفظ بها الوزارة عن المهاجرين حرصا على حرياتهم المدنية. وأوضحت مذكرة داخلية لوزارة الأمن الداخلي اطلعت عليها رويترز أن هذه الطلبات جاءت في اجتماع عقد في الخامس من ديسمبر كانون الأول بين فريق ترامب الانتقالي ومسؤولين في الوزارة. وتتيح الوثيقة الفرصة للاطلاع على استراتيجية الرئيسالمنتخب في تأمين حدود الولايات المتحدة وإلغاء السياسات التي طبقتها إدارة أوباما. ولم يعلق فريق ترامب الانتقالي على استفسارات من رويترز. وامتنعت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي وإدارة الجمارك وحماية الحدود عن التعليق.
وتظهر الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن العاملين في إدارة الجمارك حددوا ردا على طلب الفريق الانتقالي مسافة تمتد أكثر من 400 ميل على امتداد الحدود الأمريكية المكسيكية ومسافة مماثلة على الحدود الأمريكية الكندية يمكن فيها إقامة أسوار.
ولم تستطع رويترز التحقق مما إذا كان فريق ترامب يفكر في إقامة حاجز على الحدود الشمالية مع كندا.
وأوضحت الوثيقة أن من بين البرامج التي استفسر عنها الفريق الانتقالي العملية فلانكس التي تمثل برنامجا للمراقبة الجوية يخصص 1200 طيار ينتمون للحرس الوطني لمراقبة الحدود الجنوبية للحماية من عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة. وكان البرنامج قد نشر 6000 طيار في عهد الرئيس جورج بوش لكن أوباما قلص حجمه في خطوة هاجمها بعض المحافظين الذين يصرون على أن المراقبة ضرورية للأمن الحدودي. وبينت الوثيقة التي تلخص ما دار في الاجتماع أن الفريق الانتقالي طلب أيضا نسخا من كل أمر تنفيذي أو توجيهات تنفيذية أرسلت إلى سلطات الهجرة منذ تولى أوباما السلطة عام 2009.
وسبق أن قال ترامب إنه ينوي إلغاء قرارات أوباما التنفيذية التي تخص الهجرة ومنها أمر صدر عام 2012 للسماح ببقاء الأطفال الذين جلبهم آباؤهم بطرق مخالفة للقانون في البلاد وذلك بموافقة مؤقتة من السلطات المعنية تتيح لهم الدراسة والعمل.
وكان هذا البرنامج المعروف اختصارا باسم «داكا» يجمع معلومات تشمل عناوين المشاركين بحيث يمكن من الناحية النظرية تحديد أماكن إقامتهم وترحيلهم إذا ما ألغيت هذه السياسة.
وطلب فريق ترامب الانتقالي أيضا معلومات عما إذا كانت أي سجلات للمهاجرين قد تغيرت لأي سبب من الأسباب بما في ذلك حقوقهم المدنية والمخاوف المتعلقة بالحريات المدنية.
وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي مشترطا عدم نشر اسمه إن الوزارة اعتبرت الطلب رغبة من الفريق الانتقالي في التأكد من أن الموظفين الاتحاديين لا يتلاعبون بالمعلومات لحماية من يشملهم البرنامج وغيرهم من المهاجرين من الترحيل.