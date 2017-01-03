ماذا ينتظر أحمد شفيق إذا عاد الى مصر ؟
القاهرة -مصطفى عمارة: على الرغم من الحكم القضائي الصادر برفع اسم احمد شفيق من قوائم ترقب الوصول وهو مايعني امكانية عودته الى مصر الا ان الغموض لا يزال يكتنف عودته الى المسرح السياسى مرة اخرى. واكد مصدر بحزب الحركة الوطنية المحسوب على احمد شفيق ، ان شفيق يترقب العودة الى مصر الا انه يريد ضمانات حقيقية لعودته الى العمل السياسى خاصة ان هناك دوائر سياسية تريد تعكير علاقته مع السلطة والايحاء للرئيس السيسى بانه يشكل تهديداً حقيقياً لحكمه . فيما اكد مصد بنقابة المحامين فى تصريحات خاصة ان عدداً من المحامين يترقب عودة شفيق لرفع قضايا ضده ومن ابرز تلك القضايا قضية ارض الطيارين والمتهم فيها مع 22 اخرين باسناد عملية انشاء مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة الدولي الى شركة تابعة لمجدي راسخ والد هايدى زوجة علاء مبارك بتكلفة 3 مليارات جنيه بقرض من البنك الدولى وتم حفظ القضيه وكذلك بيع 500 الف متر مربع من الاراضى الواقعه فى زمام وزارة الطيران المدنى وقضايا اخرى ووسط الغموض حول عوده الفريق شفيق ثار جدل حول مستقبله السياسى بعد عودته. وفى هذا الاطار اكد د/عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق انه يتم الان تجهيز شفيق ليكون البديل الانسب للسيسى وهو مايتم فعلا من قبل اجهزة سيادية وان الامارات تدعم شفيق بعد توترعلاقات السيسى مع دول الخليج ،بينما رجح د/ سعدالدين ابراهيم ان يتولى شفيق رئاسة الوزراء لان علاقته الجيدة بدول الخليج ستمكنه من اعادتها الى سابق عهده ،واستبعد سعدالدين ابراهيم امكانية ترشح شفيق لمنصب رئيس الجمهورية خاصة بدوره اكد خالد عوامى المتحدث باسم حزب الحركه الوطنية مستقبل شفيق السياسى سيحدده شفيق نفسه وليس احد اخر وان فكرة ترشحه للرئاسة سابقة لاوانها، وان شفيق نفسه لم يحدد موعد عودته والذى سوف يحدده وفق ظروفه الخاصة .