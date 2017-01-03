ماذا ينتظر أحمد شفيق إذا عاد الى مصر ؟

– January 3, 2017

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭: ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬القضائي‭ ‬الصادر‭ ‬برفع‭ ‬اسم‮ ‬‭ ‬احمد‭ ‬شفيق‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬ترقب‭ ‬الوصول‭ ‬وهو‭ ‬مايعني‭ ‬امكانية‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الغموض‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يكتنف‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬المسرح‭ ‬السياسى‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭. ‬واكد‭ ‬مصدر‭ ‬بحزب‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المحسوب‭ ‬على‭ ‬احمد‭ ‬شفيق‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬شفيق‭ ‬يترقب‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬ضمانات‭ ‬حقيقية‭ ‬لعودته‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬السياسى‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دوائر‭ ‬سياسية‭ ‬تريد‭ ‬تعكير‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬والايحاء‭ ‬للرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬بانه‭ ‬يشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬حقيقياً‭ ‬لحكمه‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصد‭ ‬بنقابة‭ ‬المحامين‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‮ ‬‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬يترقب‭ ‬عودة‭ ‬شفيق‭ ‬لرفع‭ ‬قضايا‭ ‬ضده‭ ‬ومن‭ ‬ابرز‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬قضية‭ ‬ارض‭ ‬الطيارين‭ ‬والمتهم‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬اخرين‭ ‬باسناد‭ ‬عملية‭ ‬انشاء‭ ‬مبنى‭ ‬الركاب‭ ‬الجديد‭ ‬بمطار‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬شركة‭ ‬تابعة‭ ‬لمجدي‭ ‬راسخ‭ ‬والد‭ ‬هايدى‭ ‬زوجة‭ ‬علاء‭ ‬مبارك‭ ‬بتكلفة‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬بقرض‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الدولى‭ ‬وتم‭ ‬حفظ‭ ‬القضيه‭ ‬وكذلك‭ ‬بيع‭ ‬500‭ ‬الف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬الاراضى‭ ‬الواقعه‭ ‬فى‭ ‬زمام‭ ‬وزارة‭ ‬الطيران‭ ‬المدنى‭ ‬وقضايا‭ ‬اخرى‭ ‬ووسط‭ ‬الغموض‭ ‬حول‭ ‬عوده‭ ‬الفريق‭ ‬شفيق‭ ‬ثار‭ ‬جدل‭ ‬حول‭ ‬مستقبله‭ ‬السياسى‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭. ‬‮ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اكد‭ ‬د‭/‬عبدالله‭ ‬الاشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬انه‭ ‬يتم‭ ‬الان‭ ‬تجهيز‭ ‬شفيق‭ ‬ليكون‭ ‬البديل‭ ‬الانسب‭ ‬للسيسى‭ ‬وهو‭ ‬مايتم‭ ‬فعلا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اجهزة‭ ‬سيادية‭ ‬وان‭ ‬الامارات‭ ‬تدعم‭ ‬شفيق‭ ‬بعد‭ ‬توترعلاقات‭ ‬السيسى‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬،بينما‭ ‬رجح‭ ‬د‭/ ‬سعدالدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬ان‭ ‬يتولى‭ ‬شفيق‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬لان‭ ‬علاقته‭ ‬الجيدة‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬ستمكنه‭ ‬من‭ ‬اعادتها‭ ‬الى‭ ‬سابق‭ ‬عهده‭ ‬،واستبعد‭ ‬سعدالدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬امكانية‭ ‬ترشح‭ ‬شفيق‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬خاصة‭ ‬بدوره‭ ‬اكد‭ ‬خالد‭ ‬عوامى‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬الحركه‭ ‬الوطنية‭ ‬مستقبل‭ ‬شفيق‭ ‬السياسى‭ ‬سيحدده‭ ‬شفيق‭ ‬نفسه‭ ‬وليس‭ ‬احد‭ ‬اخر‭ ‬وان‭ ‬فكرة‭ ‬ترشحه‭ ‬للرئاسة‭ ‬سابقة‭ ‬لاوانها،‭ ‬وان‭ ‬شفيق‭ ‬نفسه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬موعد‭ ‬عودته‭ ‬والذى‭ ‬سوف‭ ‬يحدده‭ ‬وفق‭ ‬ظروفه‭ ‬الخاصة‭ .‬