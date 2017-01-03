إخراج مقص جراحة من بطن فيتنامي 

– January 3, 2017

هانوي‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬ظل‭ ‬مقص‭ ‬جراحي‭ ‬في‭ ‬بطن‭ ‬فيتنامي‭ ‬طيلة‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استخرجه‭ ‬الأطباء‭ ‬أخيرا‭.‬

ونقل‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬فان‭ ‬نهات‭ ‬‭(‬54‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬الأطباء‭ ‬نسوا‭ ‬المقص‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬بطنه‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬بعدما‭ ‬خضع‭ ‬لجراحة‭ ‬عاجلة‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭.‬

وقال‭ ‬نهات‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يشعر‭ ‬بألم‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬وإن‭ ‬الأطباء‭ ‬وصفوا‭ ‬له‭ ‬دواء‭ ‬لقرحة‭ ‬المعدة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أشعة‭ ‬سينية‭ ‬أجريت‭ ‬له‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أظهرت‭ ‬السبب‭:‬‭ ‬مقص‭ ‬جراحي‭. ‬وقالت‭ ‬ترينه‭ ‬تي‭ ‬لونج‭ ‬مديرة‭ ‬مستشفى‭ ‬باك‭ ‬كان‭ ‬للتلفزيون‭ ‬إن‭ ‬المسؤولين‭ ‬يحاولون‭ ‬معرفة‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬المقص‭ ‬في‭ ‬بطن‭ ‬نهات‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانوا‭ ‬تقاعدوا‭ ‬سنبلغ‭ ‬عنهم‭… ‬هذا‭ ‬درس‭ ‬لجميع‭ ‬الأطباء‭.‬‮»‬

والأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭. ‬وخلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أجرى‭ ‬أطباء‭ ‬عمليتين‭ ‬جراحيتين‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬الشكوى‭ ‬وشخص‭ ‬آخرون‭ ‬حالة‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬حمل‭. ‬