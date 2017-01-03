العثور على عامل محبوساً مع  الأمتعة في طائرة

– January 3, 2017

واشنطن‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قال‭ ‬طاقم‭ ‬طيران‭ ‬إنهم‭ ‬اكتشفوا‭ ‬وجود‭ ‬حامل‭ ‬أمتعة‭ ‬حبيسا‭ ‬داخل‭ ‬قسم‭ ‬الشحن‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬تشارلوت‭ ‬بولاية‭ ‬نورث‭ ‬كارولاينا‭. ‬وقالت‭ ‬إيرين‭ ‬بينسون‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬يونايتد‭ ‬إيرلاينز‭ ‬إن‭ ‬المسؤولين‭ ‬يحاولون‭ ‬معرفة‭ ‬كيفية‭ ‬وصول‭ ‬الرجل‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬الأمتعة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلة‭ ‬يونايتد‭ ‬إكسبرس‭ ‬رقم‭ ‬6060‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬نُقل‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬بعد‭ ‬هبوطها‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دالاس‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬بأذى‭.‬

‮ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬قالت‭ ‬إدارة‭ ‬الجمارك‭ ‬وحماية‭ ‬الحدود‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إنها‭ ‬واجهت‭ ‬مشكلة‭ ‬بأجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬دامت‭ ‬نحو‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬وأثرت‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مطارات‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬وتأخر‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬أوراق‭ ‬الهجرة‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬المسافرين‭ ‬بعد‭ ‬عطلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭.‬

وقالت‭ ‬جنيفر‭ ‬إيفانيتسكاي‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬حاليا‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العطل‭ ‬جنائي‭.‬‮»‬‭ ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬العطل‭ ‬استمر‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬حتى‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭ ‬بتوقيت‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‭(‬من‭ ‬2200‭ ‬إلى‭ ‬0200‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭)‬‭. ‬وذكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬محلي‭ ‬أن‭ ‬المطارات‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مثل‭ ‬نيويورك‭ ‬ولوس‭ ‬انجليس‭ ‬وميامي‭ ‬وبوسطن‭ ‬وأتلانتا‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬العطل‭ ‬الفني‭ ‬كان‭ ‬بإمكان‭ ‬إدارة‭ ‬الجمارك‭ ‬وحماية‭ ‬الحدود‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭ ‬وجرى‭ ‬فحص‭ ‬جميع‭ ‬المسافرين‭ ‬وفقا‭ ‬للمعايير‭ ‬الأمنية‭.‬‮»‬

وأوضحت‭ ‬صور‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المطارات‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬يحاولون‭ ‬إنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والجمارك‭.‬