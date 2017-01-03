العثور على عامل محبوساً مع الأمتعة في طائرة
واشنطن -(رويترز) - قال طاقم طيران إنهم اكتشفوا وجود حامل أمتعة حبيسا داخل قسم الشحن على متن طائرة وصلت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قادمة من تشارلوت بولاية نورث كارولاينا. وقالت إيرين بينسون المتحدثة باسم شركة طيران يونايتد إيرلاينز إن المسؤولين يحاولون معرفة كيفية وصول الرجل إلى قسم الأمتعة على متن رحلة يونايتد إكسبرس رقم 6060.
وأضافت أن الرجل الذي نُقل من الطائرة بعد هبوطها في مطار دالاس الدولي في واشنطن يوم الأحد لم يصب بأذى.
الى ذلك ، قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة إنها واجهت مشكلة بأجهزة الكمبيوتر دامت نحو أربع ساعات وأثرت على العمل في عدة مطارات وتسببت في طوابير طويلة وتأخر في مراجعة أوراق الهجرة مع عودة المسافرين بعد عطلة رأس السنة.
وقالت جنيفر إيفانيتسكاي المتحدثة باسم الإدارة في بيان «حاليا ليست هناك أي مؤشرات على أن العطل جنائي.» وتابعت أن العطل استمر من حوالي الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين حتى التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (من 2200 إلى 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء). وذكر مسؤولون في مطار محلي أن المطارات في أماكن مثل نيويورك ولوس انجليس وميامي وبوسطن وأتلانتا لم تتأثر. وقالت المتحدثة «خلال العطل الفني كان بإمكان إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالأمن القومي وجرى فحص جميع المسافرين وفقا للمعايير الأمنية.»
وأوضحت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة في مختلف المطارات حيث كان الناس يحاولون إنهاء الإجراءات في إدارة الهجرة والجمارك.