مقتل 56 في أعمال شغب بين عصابات المخدرات بسجن برازيلي

– January 3, 2017

برازيليا‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬56‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬أثارتها‭ ‬عصابات‭ ‬مخدرات‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬السجون‭ ‬ألقيت‭ ‬خلالها‭ ‬جثث‭ ‬مقطوعة‭ ‬الرأس‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬جدران‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬أعنف‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬تشهدها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬سجون‭ ‬البرازيل‭ ‬المكتظة‭ ‬بما‭ ‬يفوق‭ ‬طاقتها‭. ‬

وقال‭ ‬سيرجيو‭ ‬فونتيس‭ ‬قائد‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أمازوناس‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬مقطوعة‭ ‬الرأس‭ ‬ألقيت‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬جدران‭ ‬السجن‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماناوس‭ ‬الواقعة‭ ‬وسط‭ ‬غابات‭ ‬الأمازون‭ ‬وإن‭ ‬غالبية‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬عصابة‭ ‬مخدرات‭ ‬واحدة‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬فصل‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الصامتة‭ ‬والشرسة‭ ‬لتجارة‭ ‬المخدرات‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬بيدور‭ ‬فلورينسيو‭ ‬وزير‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أمازوناس‭ ‬إن‭ ‬المذبحة‭ ‬جريمة‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬ثأري‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العداء‭ ‬بين‭ ‬العصابات‭ ‬الإجرامية‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭. ‬وقال‭ ‬فونتيس‭ ‬إن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬وتم‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬بحلول‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ ‬‭(‬1100‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭. ‬وما‭ ‬إن‭ ‬بدأت‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬داخل‭ ‬مجمع‭ ‬سجون‭ ‬أنيسيو‭ ‬جوبيم‭ ‬بدأ‭ ‬عشرات‭ ‬السجناء‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬الثانية‭ ‬عملية‭ ‬فرار‭ ‬جماعي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬إنها‭ ‬محاولة‭ ‬منسقة‭ ‬لتشتيت‭ ‬الحراس‭.‬

ويشيع‭ ‬التكدس‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬البرازيل‭ ‬التي‭ ‬يجتاحها‭ ‬العنف‭ ‬وما‭ ‬وصفته‭ ‬جماعات‭ ‬حقوقية‭ ‬بأوضاع‭ ‬القرون‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ندرة‭ ‬الطعام‭ ‬وتكدس‭ ‬الزنازين‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬السجناء‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬مكانا‭ ‬للنوم‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سجون‭ ‬أنيسيو‭ ‬جوبيم‭ ‬حاليا‭ ‬2230‭ ‬سجينا‭ ‬برغم‭ ‬أن‭ ‬طاقته‭ ‬الاستيعابية‭ ‬590‭ ‬سجينا‭ ‬فقط‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬الشغب‭ ‬بدأ‭ ‬سجناء‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬احتجاز‭ ‬ملحق‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للفرار‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إنه‭ ‬جرت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬بسرعة‭.‬

وانتقدت‭ ‬جماعات‭ ‬مراقبة‭ ‬البرازيل‭ ‬بشدة‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬سجونها‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬دموية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭.‬

وفر‭ ‬184‭ ‬سجينا‭ ‬وألقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬منهم‭ ‬حتى‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭.‬

وقال‭ ‬خوسيه‭ ‬ميلو‭ ‬دي‭ ‬أوليفيرا‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬أمازوناس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭. ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رورايما‭ ‬وأكري‭ ‬وبورتو‭ ‬فيلهو‭ ‬وفي‭ ‬أنحاء‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البرازيل‭ ‬والآن‭ ‬حدث‭ ‬هنا‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لاشتباكات‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬عصابات‭ ‬إجرامية‭ ‬متنافسة‭.‬