 اكتشاف علاقة بين اللحوم المصنعة ومرض الربو  

– January 3, 2017

‮ ‬باريس‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬فرنسية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬المصنعة‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مرتبطا‭ ‬بأعراض‭ ‬ربو‭ ‬بالغة‭ ‬السوء‭.‬

واللحوم‭ ‬المصنعة‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬اللحوم‭ ‬المحفوظة‭ ‬والمضاف‭ ‬إليها‭ ‬الملح‭ ‬والنترات‭ ‬والنتريت‭ ‬والسكر‭ ‬ومثال‭ ‬لها‭ ‬المرتديلا‭ ‬والبلوبيف‭ ‬واللانشون‭ ‬والبسطرمة‭ ‬والبيبروني‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬تشين‭ ‬لي‭ ‬قائد‭ ‬البحث‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬تناول‭ ‬اللحوم‭ ‬المصنعة‭ ‬‭-‬وهو‭ ‬طعام‭ ‬تقليدي‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬الصناعية‭-‬‭ ‬يرتبط‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬مثل‭ ‬سرطان‭ ‬الرئة‭ ‬والانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ارتباطه‭ ‬بالربو‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭.‬‮»‬‭ ‬ولي‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬إنسيرم‭ ‬للأبحاث‭ ‬الطبية‭ ‬ومستشفى‭ ‬بول‭ ‬بروس‭ ‬في‭ ‬فيلجويف‭.‬

وكتب‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬ثوراكس‭ ‬إنهم‭ ‬جمعوا‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬971‭ ‬شخصا‭ ‬بالغا‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مدن‭ ‬فرنسية‭ ‬أجابوا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬عن‭ ‬عاداتهم‭ ‬الغذائية‭ ‬والوزن‭ ‬وأعراض‭ ‬الإصابة‭ ‬بالربو‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2003‭ ‬و2007‭. ‬وأوضحت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬بها‭ ‬تناولوا‭ ‬2‭.‬5‭ ‬وجبة‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬المصنعة‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬أسبوعيا‭. ‬وقال‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬بقليل‭ ‬عن‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬إنهم‭ ‬أصيبوا‭ ‬بالربو‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬وقال‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يدخنوا‭ ‬أبدا‭. ‬ووضعت‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬مشارك‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬صفر‭ ‬وخمسة‭ ‬لقياس‭ ‬أعراض‭ ‬الربو‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬صعوبة‭ ‬التنفس‭ ‬وضيق‭ ‬الصدر‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وأوضحت‭ ‬أبحاث‭ ‬لاحقة‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2011‭ ‬و2013‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭ ‬درجاتهم‭ ‬المسجلة‭ ‬وقال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬إن‭ ‬أعراض‭ ‬الربو‭ ‬لديهم‭ ‬تحسنت‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬إنهم‭ ‬يشعرون‭ ‬أن‭ ‬أعراض‭ ‬الربو‭ ‬زادت‭ ‬سوءا‭. ‬وبعد‭ ‬حساب‭ ‬عناصر‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬التدخين‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني‭ ‬والسن‭ ‬والعادات‭ ‬الغذائية‭ ‬الأخرى‭ ‬والتعليم‭ ‬توصل‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يتناولون‭ ‬اللحوم‭ ‬المصنعة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬زادت‭ ‬لديهم‭ ‬أعراض‭ ‬الربو‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬76‭ ‬بالمئة‭ ‬عمن‭ ‬تناولوا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬وجبة‭ ‬واحدة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬المصنعة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭. ‬وقدر‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬35‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬ونحو‭ ‬عشرة‭ ‬بالمئة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنة‭. ‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬قد‭ ‬تفسر‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬ارتباط‭ ‬حالاتهم‭ ‬بالمرض‭. ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬‮«‬تشير‭ ‬نتائج‭ ‬دراستنا‭ ‬وما‭ ‬توصلنا‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مرضى‭ ‬الربو‭ ‬قد‭ ‬يستفيدون‭ ‬باتباع‭ ‬برنامج‭ ‬متعدد‭ ‬الوصفات‭… ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬إنه‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬تحكمهم‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬والانتباه‭ ‬لما‭ ‬يتناولونه‭ ‬من‭ ‬طعام‭ ‬مثل‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬اللحوم‭ ‬المصنعة‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أعراض‭ ‬الربو‭.‬‮»‬