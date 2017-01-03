– January 3, 2017

معصوم يبحث مع التيار الصدري تعديل قانون الإنتخابات والمصالحة المجتمعية

الآلوسي لـ (الزمان): المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات جديدة وإلتفافاً على الديمقراطية

بغداد – قصي منذر

دعا النائب عن التيار المدني مثال الالوسي البرلمان الى صياغة قوانين تساعد على الاستقرار الاجتماعي ما بعد داعش، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات جديدة والتفافا على الديمقراطية، تزامنا مع قرب الانتخابات، فيما بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ضياء الاسدي تعديل قانون الانتخابات والمصالحة المجتمعية. ودعا الالوسي في تصريح لـ(الزمان) امس (البرلمان ايضا الى دعم الاستقرار الاجتماعي ما بعد داعش والابتعاد عن مشاريع الاحزاب الطائفية). واضاف ان (الاحزاب الدينية تسعى لاحتلال صدارة المشهد السياسي لاسيما انهم يمسكون بزمام الامور سواء في مؤسسات الدولة وغيرها على الرغم من استمرار الفشل وسوء الادارة) على حد قوله. واوضح الالوسي ان (المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات جديدة والتفافا على الديمقراطية تزامنا مع قرب الانتخابات)، داعيا الى (فسح المجال امام المدنيين والكفاءات لبناء دولة قوية ضمن قيم الديمقراطية والمواطنة التي لا تفهمها الاحزاب الدينية)، على حد تعبيره. وكان النائب ماجد شنكالي قد توقع أن يكون العام الجاري عاماً برلمانياً ساخناً جداً والمشهد الانتخابي هو الطاغي على العلاقات بين اطرافه السياسية. وقال شنكالي في تصريح امس إن (هناك العديد من الاحداث المتوقعة خلال العام الجاري التي من الممكن ان يكون لها تأثير جوهري ومفصلي في العلاقة بين القوى السياسية داخل البرلمان). واضاف ان (التحرير النهائي والشامل لمحافظة نينوى وطرد الجماعات الارهابية وتداعيات مابعد داعش المتوقعة وما يتلوها من افرازات يقابلها الحديث عن التسوية ومافيها من خلافات اضافة الى الاستحقاق الانتخابي المرتقب لانتخابات مجالس المحافظات جميعها ستجعل من العام هذا عاما سريعا بكل تفاصيله وساخنا جدا). الى ذلك بحث معصوم مع الأسدي آخر التطورات السياسية والأمنية والإقليمية بما فيها دراسة تعديل قانون الانتخابات والمصالحة المجتمعية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا التطورات السياسية والأمنية والإقليمية ولاسيما تعديل قانون الانتخابات والمصالحة المجتمعية وضرورة مواصلة عملية الإصلاح الحكومي وتطوير واقع الخدمات وتعزيز أمن المواطنين)، لافتا الى ان (اللقاء تطرق إلى أهمية الإعتماد على الشخصيات المستقلة والكفاءات الوطنية في إدارة مؤسسات الدولة وتطوير الاقتصاد الوطني بعيداً عن المحاصصات). وشدد معصوم على (ضرورة التقدم الفعلي في ملف المصالحة المجتمعية كونها الضامن لإستقرار البلاد فضلا عن تطوير المؤسسات الديمقراطية في البلاد وضرورة وجود قانون انتخابي عادل وآليات تضمن عملية إنتخابية سليمة)، وتابع ان (مواصلة الاصلاحات السياسية لها أهمية كبيرة في مكافحة الفساد). وكان المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي قد اكد ان بيان مقتدى الصدر الذي اعلنه قبل يومين محاولة لارجاع شيء من ثقة المرجعية .

وقال العبيدي في تصريح امس إن (النقاط التي اوضحها الصدر في بيانه الاخير بانها محاولة لرأب الصدع وإرجاع شيء من ثقة المرجعية لمكونات سياسية التي تعمل في هذه المدة وما زالت تعمل منذ اكثر من عشر سنوات)، مبينا ان (المرجعية وصل بها الحال الى درجة اليأس من سياسات الاطراف والشخصيات الموجودة وواحدة من الاسباب الرئيسة لهذا اليأس هو تغطية هذه السياسات للفاسدين والمفسدين وعدم اخراجهم ومحاسبتهم).

وشدد العبيدي على ان (تكون المرجعية هي الاب الراعي والجهة التي يأخذون منها النصيحة بشكل تفصيلي ودائم فعليهم ان يحرصوا على تطبيق الكثير من مفردات هذه النقاط بما يعيد ثقة المرجعية) .