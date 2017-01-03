– January 3, 2017

البياتي: توافد قادة ومسؤولون أجانب إلى العراق قريباً

يلدريم في بغداد غداً لبدء عهد جديد من العلاقات بين البلدين

بغداد – صباح الخالدي

انقرة – ماهر اوغلو

يبدأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم غداً الخميس زيارة الى العراق تستغرق يومين تشمل اقليم كردستان لبحث الحرب على الإرهاب و(بدء عهد جديد) من العلاقات بين البلدين، فيما رجح عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس البياتي أن تشهد بغداد توافد العديد من القادة والمسؤولين من دول مختلفة في الأيام المقبلة. وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش في بيان إن زيارة يلدريم للعراق الخميس تهدف لبحث الحرب على الإرهاب و(بدء عهد جديد)،لافتاً الى ان الجانبين اقتربا من (رؤية جديدة للسلام في العراق). وافاد قورتولموش بأن يلدريم سيزور بغداد وأربيل.وشهدت العلاقات بين البلدين توترا في الآونة الأخيرة جراء دخول قوات تركية الى قاعدة بعشيقة ورفض انقرة سحب قواتها برغم مطالبات بغداد المتكررة. وأكدت سائل اعلام تركية امس ان يلدريم سيزور أربيل إلى جانب بغداد. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد تباحث هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الاسبوع الجاري بشأن العلاقات الثنائية ، وأكدا (ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة جميع التنظيمات الإرهابية، وعدم السماح للإرهاب بزعزعة استقرار المنطقة).وتطرقا ايضاً إلى الزيارة المرتقبة ليلدريم إلى بغداد، وأتفقا على أنها ستكون فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر وتعزيز العلاقات الثنائية.وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، قد التقى اردوغان ويلدريم في انقرة خلال آب الماضي .

في غضون ذلك، اكد البياتي تجاوز العلاقات العراقية التركية الأزمة التي وصفها بـ(العابرة).وقال البياتي في بيان امس إن (العلاقات بين البلدين ستدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية أكثر ثباتا واستقرارا بالاستفادة من دروس التجربة الماضية)، لافتاً الى أن (سياسة الانفتاح والتوازن التي تعتمدها الحكومة ساهمت في تطوير علاقاتها الإقليمية والدولية وحشد الدعم والإسناد للعراق في محاربته للإرهاب)، مضيفًا أن (الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها تركيا تؤكد أن الإرهاب يستهدف الجميع، ما يفرض على دول الجوار والمنطقة حماية السلم والأمن الإقليمي من خلال التعاون الجاد وعقد اتفاقيات أمنية من اجل مكافحة هذا الإرهاب والتصدي له).

وأثنى البياتي على السفير التركي فاروق قيماقچي أوغلو الذي سيغادر بغداد نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء مهام عمله في العراق واشاد بـ( سعيه الدؤوب الى توطيد العلاقات الثنائية والعمل على إزالة العقبات من طريقها)، مشيراً الى انه (تحمّل مسؤولية كبيرة في اوقات الأزمات وعمل على التهدئة وإبقاء القنوات مفتوحة مع الجميع).

وخلص البياتي الى القول أن(الانتصارات الباهرة لقواتنا وصمود شعبنا في مواجهة داعش دفع دولا عديدة الى مراجعة مواقفها وسياساتها من العراق اذ بدأت تعيد حساباتها وتنظر باحترام وتقدير الى الشعب العراقي وصموده وشجاعته التي أذهلت الشعوب والدول)، مضيفا أن (بغداد ستشهد توافد العــــــديد من القادة والمسؤولين من عديد الدول في الأيام المقبلة).

من جهة اخرى، رجح يلدريم امس الثلاثاء توقف الإدارة الأمريكية الجديدة عن إمداد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالأسلحة، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما مسؤولة عن مثل هذه الإمدادات.وقال يلدريم في كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان (يجب ألا تسمح الولايات المتحدة بأن تطمس منظمة إرهابية هذه الشراكة الإستراتيجية مع تركيا).

واعلنت أنقرة استياءها من دعم واشنطن لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي ظهرت شريكاً رئيسًا للولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش في سوريا.