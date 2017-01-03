– January 3, 2017

نائب يطالب بإستيراد أجهزة كشف روسية والوفاق الإسلامي يحذّر من خطورة الخروقات

إجماع دولي على إدانة تفجيرات بغداد والتضامن مع الحكومة والشعب

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

تواصل التنديد العربي والدولي بسلسلة التفجيرات الاجرامية التي شهدتها بغداد أول امس وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى مع صدور المزيد من بيانات التأييد للشعب والحكومة العراقيين في مواجهتهما للتنظيمات الارهابية، وفيما أدان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشدة هذه الاعتداءات ، طالب نائب بإستيراد اجهزة كشف متفجرات متطورة من روسيا.

وأعلنت الحكومة الاردنية عن رفضها الكامل للتفجيرات على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث باسم الحكومة محمد المومني ، الذي أكد في بيان (وقوف الاردن مع الحكومة والشعب العراقيين لمواجهة الارهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار العراق)، مجددا (رفض الاردن للارهاب بجميع اشكاله).

وفي القاهرة، نقل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية احمد ابو زيد (تعازي مصر حكومة وشعباً للحكومة العراقية ولأسر الضحايا)، مؤكداً (وقوف مصر وتضامنها الكامل مع العراق في مواجهة ظاهرة الارهاب التي تستهدف زعزعة امنه واستقراره وكذلك جميع ما يتخذه من اجراءات لمواجهة اعمال العنف والارهاب).

وجدد ابو زيد في بيان تأكيد (الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الارهاب البغيضة والعوامل المؤدية لها ووقف مصادر تمويلها).

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريح ان (تكرار مثل هذه الاعمال الاجرامية يعد ردة فعل من جانب الجماعات الارهابية على الهزائم التي منيت بها خلال الاسابيع الماضية)، مشيراً الى (ازدياد وتكرار العمليات الارهابية في المنطقة خلال الايام الاخيرة وخاصة في العراق)، معربا عن امله في ان (تثمر الجهود السياسية خلال العام الجديد عن توافق دولي من اجل مكافحة الارهاب).بدورها أدانت وزارة الخارجية التركية التفجيرات بأشد العبارات ، وقالت في بيان ان (تركيا المستهدفة من جانب التنظيمات الارهابية والتي فقدت مواطنين لها في مثل هذه الهجمات الشنيعة هي أفضل من يفهم معاناة الشعب العراقي)، لافتة الى ان (البلدين سيواصلان العمل على تعزيز التعاون بينهما في اطار مكافحة الارهاب). وكانت الحكومة الامريكية قد دانت التفجيرات وقالت انها تأتي في إطار(المحاولات الجبانة) لتقسيم العراق، فيما اكدت الأمم المتحدة أن عناصر تنظيم داعش سيفشلون في مساعيهم لزرع الرعب والفتنة فيه من خلال التفجيرات (المشينة). داخلياً ، دان معصوم بشدة التفجيرات، وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس أن معصوم يعرب عن (الحزن البالغ لإستشهاد وجرح مواطنين أبرياء جراء هذه الجرائم الارهابية الآثمة)، موجهاً السلطات الأمنية بـ(مضاعفة اليقــــــظة واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لمنع وقوع مثل الهجمات الارهابية الاجرامية النكراء والقبض على المسؤولين عنها).

ونددت حركة الوفاق الاسلامي بجريمتي السنك وبغداد الجديدة والخرق الامني الخطير على مشارف النجف . وقال بيان لمكتبها الاعلامي ان هذه التفجيرات جعلتنا(حيال مشهد دام ترك اثارا نفسية شديدة في نفوس العراقيين الذين استهلوا عشية راس السنة الميلادية باحتفالات عبرت بمجملها عن امل عراقي بسنة جديدة يسودها الامن والمحبة والسلام بين كل اطياف الشعب المظلوم ). وشدد البيان على ضرورة الاهتمام بـ(الخرق لامني اللافت من جانب مجموعة من عناصر داعش عبر استهداف مدينة النجف الاشرف)، موضحاً ان (هذا الاستهداف مني بالفشل وقتل الارهابيون على يد قواتنا الامنية البطلة ، وبمساندة مشرفة من ابناء العشائر الغيارى الذين تدخلوا على الفور واعانوا في محاصرة المجموعة الارهابية وسحقها في السيطرة العسكرية الثانية التي تبعد مسافة 30 كيلو مترا عن المدينة المقدسة، ولكن بعد ان استطاعت المجموعة الارهابية اختراق سيطرتين عسكريتين ). ودعا نائب عن التحالف الوطني الى التعاقد مع روسيا على شراء أجهزة لكشف المتفجرات لكونها تمتلك مثل هذه الاجهزة المتطورة.

وقال رشيد الياسري في بيان أن (روسيا تمتلك أجهزة كشف متفجرات متطورة وهي بارعة في صناعة الأسلحة وينبغي التعاقد معها لشراء تلك الأجهزة)، داعياً الى (تكثيف الجهد الاستخباري للحد من هذه التفجيرات، وضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية وإبلاغ السلطات عن أي تحركات مشبوهة تقوم بها عصابات داعش الإرهابية). وفي اطار التداعيات ايضاً، دعا المكتب الاعلامي لرئيس الهيئة افتاء أهل السنة والجماعة مهدي الصميدعي رئيس الوزراء حيدر العبادي الى متابعة اعلام ديوان الوقف السني، متهماً اياه بـ(اثارة الفتنة والطائفية)، مشيراً الى تعرضه الى محاولة اغتيال مساء اول أمس الاثنين في بغداد.

واوضح بيان لمكتب الصميدعي ان موكبه تعرض في الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين الى (اعتداء آثم من جانب ثلة بتفجير عجلة ملغومة اثناء مروره من أمام جامع ام الطبول باتجاه شارع مطار بغداد الدولي حيث حدث الانفجار بعد اجتياز الموكب مباشرة)، مؤكداً سلامة الصميدعي.

وطالب البيان رئيس الوزراء بـ(متابعة وملاحقة صفحة اخبار ديوان الوقف السني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكونها تنشر اخباراً تثير الفتنة والطائفية وتلفق الاكاذيب ومنها ان الصميدعي مفتي الاطلاعات الايرانية، حيث نشرت ذلك قبل ثلاثة ايام وبالصورة)، بحسب ما جاء في البيان. ولم يرد اي تعليق من جانب الوقف السني حتى ساعة اعداد التقرير. واستشهد واصيب اول امس الاثنين العشرات من المدنيين في بغداد باعتداءات اجرامية على نقاط تفتيش ومواقع لتجمع المدنيين.