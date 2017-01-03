– January 3, 2017

مجدي المصري جاهز للمواجهة القادمة

بغداد- الزمان

كشفت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي عن إنهائها جميع الأمور الإدارية الخاصة بوصول البطاقة الدولية لمحترف فريقها بكرة القدم المصري احمد مجدي ليكون في اتم الإستعداد إداريا لمواجهة أمانة بغداد الخميس المقبل. وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة علي الشحماني في تصريح صحفي تم اليوم إنهاء جميع الأمور الإدارية المتعلقة بتسجيل محترف فريقنا بكرة القدم المصري احمد مجدي ليكون مؤهلاً لتمثيل كرة الشرطة بدءاً من مواجهتنا أمام أمانة بغداد الخميس المقبل.

وأضاف الشحماني، شعبة العلاقات في النادي بذلت جهوداً مضاعفة لإنهاء الملف الإداري الخاص باللاعب المذكور، حيث ستكون مسألة إشراك مجدي من عدمه خلال مواجهة الخميس أمرا عائدا لقرار المدير الفني محمد يوسف.